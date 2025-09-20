1 órája
A Harta Tiszakécskére látogat
Ezen a hétvégén az 5. fordulót rendezik meg a vármegyei első osztályban, akárcsak a vármegye három Déli és Északi csoportjában. A vármegye kettőben és a vármegye három Közép és Nyugati csoportjában a 3. kör mérkőzéseit vívják meg. Az éllovas SC Hírös-Ép a Lajosmizse, a 2. Kalocsa a Kecskeméti TE vendége lesz. Rangadót vív a bajnoki címvédő Tiszakécske és a 4. helyen álló Harta.
A vármegye egyben négy mérkőzést rendeznek szombaton, négyet vasárnap.
SZOMBAT, 16.00
Vármegye I.: Tiszakécskei LC II.-Harta SE, Lajosmizsei VLC-SC Hírös-Ép Egyesület, Bácsalmási PVSE-Csólyospálos. 17.00: Kecskeméti TE II.-Anda Kalocsa FC.
Vármegye II.: Miklósi GYFE-Dusnok KSE (15.00), Kerekegyházi SE-Bácska SE Vaskút, Dunagyöngye SK-Nemesnádudvari KSE, Kunszállás SE-Akasztó FC.
Vármegye III., Déli csoport: Érsekcsanádi KSKE-Bácsbokodi SK, Bácsborsódi SK-Sükösd SC, Kelebia SE-Kisszállási SC, Tataháza SE-Kenderes SE Bátmonostor.
Vármegye III., Északi csoport: Fülöpszállási SE-Helvéciai SE, Jakabszállás KSE-Kerekegyházi SE II., Katonatelepi SE-Fülöpjakab SE, Szabadszállás VSE-Ballószögi FK, Tiszaalpári SE-Ladánybenei LC, TMSE Tiszaug-Vasutas SK.
Vármegye III., Közép csoport: Kecel FC II.-Császártöltési EFSK, Jászszentlászlói SE-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC, Kiskunmajsa FC-Kiskőrösi LC II.
Vármegye III., Nyugati csoport: Harta SE II.-Uszód KSE, Bátyai SE-Dunaegyháza SE, Szentmárton SE-Főnix SE Foktő,.
VASÁRNAP, 16.00
Merkantil Bank Liga: Videoton FC Fehérvár-Tiszakécskei LC.
Vármegye I.: Kiskőrösi LC-Kecel FC, Jánoshalmi SE-Kecskeméti LC, Kunbajai SE-Kiskunfélegyháza, Soltvadkerti TE Soltút-Bajai LC.
Vármegye II.: Nyárlőrinci LSC-Lakiteleki TE, Mélykúti SE-Kunfehértó KSE.
Vármegye III., Déli csoport: Garai KSE-Felsőszentiván, Bajaszentistváni SK-Hercegszántói FC.Csátalja SE-Tompai SE, Madarasi SE-BEKO FC Dávod.
Vármegye III., Északi csoport: SC Hírös-Ép Egyesület II.-Pálmonostora SE.
Vármegye III., Közép csoport: Csólyospálos II.-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE.
Vármegye III., Nyugati csoport: Szakmári KSE-Hajós FC, Dunapataji KSE-Dunavecsei SE, Apostag KSE-Fajsz SE, Solti FC-Dunaszentbenedek KSE.
VASÁRNAP, 17.00:
Merkantil Bank Liga: FC Ajka-Kecskeméti TE.
A vármegye I. állása
1. SC HÍRÖS-ÉP 4 4 0 0 11-3 12
2. KALOCSA 4 3 1 0 12-6 10
3. TISZAKÉCSKE II. 4 3 1 0 6-3 10
4. HARTA 4 3 0 1 16-6 9
5. JÁNOSHALMA 4 2 1 1 12-5 7
6. SOLTVADKERT 4 2 1 1 11-5 7
7. KUNBAJA 4 2 1 1 11-6 7
8. KECSKEMÉTI TE II. 4 2 1 1 7-6 7
9. LAJOSMIZSE 4 2 0 2 9-10 6
10. BAJAI LC 4 1 2 1 9-7 5
11. KECSKEMÉTI LC 4 1 0 3 7-6 3
12. KISKUNFÉLEGYHÁZA 4 1 0 3 4-9 3
13. CSÓLYOSPÁLOS 4 1 0 3 6-19 3
14. KECEL 4 0 1 3 2-10 1
15. KISKŐRÖS 4 0 1 3 2-12 1
16. BÁCSALMÁS 4 0 0 4 1-13 0
A vármegye II. állása
1. MÉLYKÚT 2 1 1 0 6-3 4
2. DUNAGYÖNGYE SK 2 1 1 0 5-2 4
3. NEMESNÁDUDVAR 2 1 1 0 4-1 4
4. KEREKEGYHÁZA 2 1 1 0 7-6 4
5. KUNSZÁLLÁS 2 1 0 1 6-5 3
6. AKASZTÓ 2 1 0 1 7-7 3
7. KUNFEHÉRTÓ 2 1 0 1 3-5 3
8. LAKITELEK 2 0 2 0 4-4 2
9. MIKLÓSI GYFE 1 0 1 0 1-1 1
10. DUSNOK 2 0 1 1 3-6 1
11. NYÁRLŐRINC 2 0 0 2 5-8 0
12. VASKÚT 1 0 0 1 1-4 0
Vármegye III., Déli csoport
1. ÉRSEKCSANÁD 4 4 0 0 28-1 12
2. BÁCSBORSÓD 4 4 0 0 18-5 12
3. KELEBIA 4 4 0 0 10-2 12
4. GARA 4 3 0 1 27-7 9
5. TOMPA 4 3 0 1 9-4 9
6. BAJASZENTISTVÁN 3 2 0 1 14-3 6
7. MADARAS 4 2 0 2 15-8 6
8. HERCEGSZÁNTÓ 4 2 0 2 5-6 6
9. BÁCSBOKOD 4 2 0 2 9-11 6
10. DÁVOD 4 2 0 2 9-11 6
11. FELSŐSZENTIVÁN 3 1 0 2 7-7 3
12. SÜKÖSD 4 1 0 3 4-8 3
13. KISSZÁLLÁS 4 1 0 3 5-11 3
14. CSÁTALJA 4 0 0 4 4-13 0
15. KENDERES SE 4 0 0 4 4-27 0
16. TATAHÁZA 4 0 0 4 2-46 0
Vármegye III., Északi csoport
1. IZSÁK 4 4 0 0 15-4 12
2. LADÁNYBENE 4 4 0 0 12-3 12
3. PÁLMONOSTORA 3 3 0 0 15-7 9
4. TISZAUG 4 3 0 1 11-9 9
5. TISZAALPÁR 4 2 1 1 21-11 7
6. KATONATELEP 4 2 0 2 11-11 6
7. VASUTAS SK 4 1 1 2 14-11 4
8. SC HÍRÖS-ÉP II. 3 1 1 1 5-3 4
9. BALLÓSZÖG 4 1 1 2 10-14 4
10. SZABADSZÁLLÁS 4 1 1 2 6-11 4
11. HELVÉCIA 4 1 1 2 6-17 4
12. FÜLÖPJAKAB 4 1 0 3 11-18 3
13. FÜLÖPSZÁLLÁS 3 0 1 2 6-10 1
14. KEREKEGYHÁZA II. 4 0 1 3 7-13 1
15. JAKABSZÁLLÁS 3 0 0 3 4-12 0
Vármegye III., Közép csoport
1. CSÓLYOSPÁLOS II.. 2 2 0 0 8-2 6
2. SOLTVADKERT II. 2 2 0 0 7-3 6
3. KISKUNMAJSA 2 1 0 1 14-4 3
4. KISKŐRÖS II. 2 1 0 1 10-3 3
5. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 1 1 0 0 5-0 3
6. KECEL II. 1 1 0 0 3-1 3
7. BALOTASZÁLLÁS 2 1 0 1 4-4 3
8. KASKANTYÚ 2 1 0 1 4-5 3
9. BÓCSA 2 0 0 2 2-6 0
10. KISKUNHALAS 2 0 0 2 1-14 0
11. CSÁSZÁRTÖLTÉS 2 0 0 2 0-16 0
Vármegye III., Nyugati csoport
1. HARTA II. 2 2 0 0 12-0 6
2. BÁTYA 2 2 0 0 5-3 6
3. FOKTŐ 2 1 1 0 5-3 4
4. DUNAVECSE 2 1 1 0 3-2 4
5. SZENTMÁRTON 2 1 0 1 9-2 3
6. HAJÓS 2 1 0 1 7-5 3
7. SZAKMÁR 2 1 0 1 6-4 3
8. DUNAEGYHÁZA 2 1 0 1 8-8 3
9. USZÓD 2 1 0 1 2-2 3
10. DUNAPATAJ 2 1 0 1 5-7 3
11. FAJSZ 2 1 0 1 4-9 3
12. APOSTAG 2 0 0 2 3-9 0
13. SOLT 2 0 0 2 2-9 0
14. DUNASZENTBENEDEK 2 0 0 2 2-10 0
