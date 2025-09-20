szeptember 20., szombat

Labdarúgás

1 órája

A Harta Tiszakécskére látogat

Ezen a hétvégén az 5. fordulót rendezik meg a vármegyei első osztályban, akárcsak a vármegye három Déli és Északi csoportjában. A vármegye kettőben és a vármegye három Közép és Nyugati csoportjában a 3. kör mérkőzéseit vívják meg. Az éllovas SC Hírös-Ép a Lajosmizse, a 2. Kalocsa a Kecskeméti TE vendége lesz. Rangadót vív a bajnoki címvédő Tiszakécske és a 4. helyen álló Harta.

Vincze Miklós

A vármegye egyben négy mérkőzést rendeznek szombaton, négyet vasárnap.  

a harta a tiszakécske ellen játszik, A képen a kécskei Káli Tibor v
A Harta a Tiszakécske ellen kép pályára. A képen a kécskei Káli Tibor vezet támadást a Kécske-Kalocsa rangadón
Fotó: Szentirmay Tamás

SZOMBAT, 16.00

Vármegye I.: Tiszakécskei LC II.-Harta SE, Lajosmizsei VLC-SC Hírös-Ép Egyesület, Bácsalmási PVSE-Csólyospálos. 17.00: Kecskeméti TE II.-Anda Kalocsa FC.

Vármegye II.: Miklósi GYFE-Dusnok KSE (15.00), Kerekegyházi SE-Bácska SE Vaskút, Dunagyöngye SK-Nemesnádudvari KSE, Kunszállás SE-Akasztó FC. 

Vármegye III., Déli csoport: Érsekcsanádi KSKE-Bácsbokodi SK, Bácsborsódi SK-Sükösd SC, Kelebia SE-Kisszállási SC, Tataháza SE-Kenderes SE Bátmonostor. 

Vármegye III., Északi csoport: Fülöpszállási SE-Helvéciai SE, Jakabszállás KSE-Kerekegyházi SE II., Katonatelepi SE-Fülöpjakab SE, Szabadszállás VSE-Ballószögi FK, Tiszaalpári SE-Ladánybenei LC, TMSE Tiszaug-Vasutas SK. 

Vármegye III., Közép csoport: Kecel FC II.-Császártöltési EFSK, Jászszentlászlói SE-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC, Kiskunmajsa FC-Kiskőrösi LC II. 

Vármegye III., Nyugati csoport: Harta SE II.-Uszód KSE, Bátyai SE-Dunaegyháza SE, Szentmárton SE-Főnix SE Foktő,. 

VASÁRNAP, 16.00

Merkantil Bank Liga: Videoton FC Fehérvár-Tiszakécskei LC.

Vármegye I.: Kiskőrösi LC-Kecel FC, Jánoshalmi SE-Kecskeméti LC, Kunbajai SE-Kiskunfélegyháza, Soltvadkerti TE Soltút-Bajai LC.

Vármegye II.: Nyárlőrinci LSC-Lakiteleki TE, Mélykúti SE-Kunfehértó KSE.

Vármegye III., Déli csoport: Garai KSE-Felsőszentiván, Bajaszentistváni SK-Hercegszántói FC.Csátalja SE-Tompai SE, Madarasi SE-BEKO FC Dávod.

Vármegye III., Északi csoport: SC Hírös-Ép Egyesület II.-Pálmonostora SE.

Vármegye III., Közép csoport: Csólyospálos II.-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE.

Vármegye III., Nyugati csoport: Szakmári KSE-Hajós FC, Dunapataji KSE-Dunavecsei SE, Apostag KSE-Fajsz SE, Solti FC-Dunaszentbenedek KSE.

VASÁRNAP, 17.00:

Merkantil Bank Liga: FC Ajka-Kecskeméti TE.

A vármegye I. állása

1. SC HÍRÖS-ÉP 4 4 0 0 11-3 12

2. KALOCSA 4 3 1 0 12-6 10

3. TISZAKÉCSKE II. 4 3 1 0 6-3 10

4. HARTA 4 3 0 1 16-6 9

5. JÁNOSHALMA 4 2 1 1 12-5 7

6. SOLTVADKERT 4 2 1 1 11-5 7

7. KUNBAJA 4 2 1 1 11-6 7

8. KECSKEMÉTI TE II. 4 2 1 1 7-6 7

9. LAJOSMIZSE 4 2 0 2 9-10 6

10. BAJAI LC 4 1 2 1 9-7 5

11. KECSKEMÉTI LC 4 1 0 3 7-6 3

12. KISKUNFÉLEGYHÁZA 4 1 0 3 4-9 3

13. CSÓLYOSPÁLOS 4 1 0 3 6-19 3

14. KECEL 4 0 1 3 2-10 1

15. KISKŐRÖS 4 0 1 3 2-12 1

16. BÁCSALMÁS 4 0 0 4 1-13 0

A vármegye II. állása

1. MÉLYKÚT 2 1 1 0 6-3 4

2. DUNAGYÖNGYE SK 2 1 1 0 5-2 4

3. NEMESNÁDUDVAR 2 1 1 0 4-1 4

4. KEREKEGYHÁZA 2 1 1 0 7-6 4

5. KUNSZÁLLÁS 2 1 0 1 6-5 3

6. AKASZTÓ 2 1 0 1 7-7 3

7. KUNFEHÉRTÓ 2 1 0 1 3-5 3

8. LAKITELEK 2 0 2 0 4-4 2

9. MIKLÓSI GYFE 1 0 1 0 1-1 1

10. DUSNOK 2 0 1 1 3-6 1

11. NYÁRLŐRINC 2 0 0 2 5-8 0

12. VASKÚT 1 0 0 1 1-4 0

Vármegye III., Déli csoport

1. ÉRSEKCSANÁD 4 4 0 0 28-1 12

2. BÁCSBORSÓD 4 4 0 0 18-5 12

3. KELEBIA 4 4 0 0 10-2 12

4. GARA 4 3 0 1 27-7 9

5. TOMPA 4 3 0 1 9-4 9

6. BAJASZENTISTVÁN 3 2 0 1 14-3 6

7. MADARAS 4 2 0 2 15-8 6

8. HERCEGSZÁNTÓ 4 2 0 2 5-6 6

9. BÁCSBOKOD 4 2 0 2 9-11 6

10. DÁVOD 4 2 0 2 9-11 6

11. FELSŐSZENTIVÁN 3 1 0 2 7-7 3

12. SÜKÖSD 4 1 0 3 4-8 3

13. KISSZÁLLÁS 4 1 0 3 5-11 3

14. CSÁTALJA 4 0 0 4 4-13 0

15. KENDERES SE 4 0 0 4 4-27 0

16. TATAHÁZA 4 0 0 4 2-46 0

Vármegye III., Északi csoport

1. IZSÁK 4 4 0 0 15-4 12

2. LADÁNYBENE 4 4 0 0 12-3 12

3. PÁLMONOSTORA 3 3 0 0 15-7 9

4. TISZAUG 4 3 0 1 11-9 9

5. TISZAALPÁR 4 2 1 1 21-11 7

6. KATONATELEP 4 2 0 2 11-11 6

7. VASUTAS SK 4 1 1 2 14-11 4

8. SC HÍRÖS-ÉP II. 3 1 1 1 5-3 4

9. BALLÓSZÖG 4 1 1 2 10-14 4

10. SZABADSZÁLLÁS 4 1 1 2 6-11 4

11. HELVÉCIA 4 1 1 2 6-17 4

12. FÜLÖPJAKAB 4 1 0 3 11-18 3

13. FÜLÖPSZÁLLÁS 3 0 1 2 6-10 1

14. KEREKEGYHÁZA II. 4 0 1 3 7-13 1

15. JAKABSZÁLLÁS 3 0 0 3 4-12 0

Vármegye III., Közép csoport

1. CSÓLYOSPÁLOS II.. 2 2 0 0 8-2 6

2. SOLTVADKERT II. 2 2 0 0 7-3 6

3. KISKUNMAJSA 2 1 0 1 14-4 3

4. KISKŐRÖS II. 2 1 0 1 10-3 3

5. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 1 1 0 0 5-0 3

6. KECEL II. 1 1 0 0 3-1 3

7. BALOTASZÁLLÁS 2 1 0 1 4-4 3

8. KASKANTYÚ 2 1 0 1 4-5 3

9. BÓCSA 2 0 0 2 2-6 0

10. KISKUNHALAS 2 0 0 2 1-14 0

11. CSÁSZÁRTÖLTÉS 2 0 0 2 0-16 0

Vármegye III., Nyugati csoport

1. HARTA II. 2 2 0 0 12-0 6

2. BÁTYA 2 2 0 0 5-3 6

3. FOKTŐ 2 1 1 0 5-3 4

4. DUNAVECSE 2 1 1 0 3-2 4

5. SZENTMÁRTON 2 1 0 1 9-2 3

6. HAJÓS 2 1 0 1 7-5 3

7. SZAKMÁR 2 1 0 1 6-4 3

8. DUNAEGYHÁZA 2 1 0 1 8-8 3

9. USZÓD 2 1 0 1 2-2 3

10. DUNAPATAJ 2 1 0 1 5-7 3

11. FAJSZ 2 1 0 1 4-9 3

12. APOSTAG 2 0 0 2 3-9 0

13. SOLT 2 0 0 2 2-9 0

14. DUNASZENTBENEDEK 2 0 0 2 2-10 0

 

 

