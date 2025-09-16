Halász Bence bronzérmes lett Tokióban

A tokiói atlétikai világbajnokságon a kanadai Ethan Katzberg nyerte meg a kalapácsvetést, 84,7 méteres dobással. A második helyen a német Merlin Hummel zárt, 82,77 méteres dobással. Halász Bence a 3. sorozatban elengedett 82,69 méteres dobásával szerezte meg a döntőben a bronzérmet.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt