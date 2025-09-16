szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Atlétika

1 órája

Halász Bence bronzérmes lett Tokióban

Címkék#Halász Bence#atlétika#világbajnokság

A kiskunhalasi születésű és jánoshalmi kötődésű kalapácsvető, Halász Bence bronzérmet nyert a tokiói atlétikai világbajnokságon. A párizsi olimpián ezüstérmet szerzett szombathelyi versenyző harmadszor állhatott fel világbajnokságon a dobogó harmadik fokára.

Vincze Miklós

A tokiói atlétikai világbajnokságon a kanadai Ethan Katzberg nyerte meg a kalapácsvetést, 84,7 méteres dobással. A második helyen a német Merlin Hummel zárt, 82,77 méteres dobással. Halász Bence a 3. sorozatban elengedett 82,69 méteres dobásával szerezte meg a döntőben a bronzérmet.

Halász Bence, bronzérmes a világbajnokságon,
Halász Bence a tokiói világbajnokságon bronzérmes lett.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu