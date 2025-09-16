Atlétika
2 órája
Halász Bence bronzérmes lett Tokióban
A kiskunhalasi születésű és jánoshalmi kötődésű kalapácsvető, Halász Bence bronzérmet nyert a tokiói atlétikai világbajnokságon. A párizsi olimpián ezüstérmet szerzett szombathelyi versenyző harmadszor állhatott fel világbajnokságon a dobogó harmadik fokára.
A tokiói atlétikai világbajnokságon a kanadai Ethan Katzberg nyerte meg a kalapácsvetést, 84,7 méteres dobással. A második helyen a német Merlin Hummel zárt, 82,77 méteres dobással. Halász Bence a 3. sorozatban elengedett 82,69 méteres dobásával szerezte meg a döntőben a bronzérmet.
