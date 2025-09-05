1 órája
Újra együtt élvezik a játékot a KTE korábbi kupagyőztesei
Az SC Hírös-Ép a nyári átigazolási időszakban alaposan beerősített, nem meglepő módon első két meccsét meg is nyerte a vármegyei I. osztályban a kecskeméti együttes. A KTE egykoron NB I-ben szereplő négyese újra együtt élvezheti a játékot, ami sokat jelent Gréczi Gábor számára is.
Az SC Hírös-Ép hétvégén tüzes meccsen nyert Soltvadkerten, azok után, hogy a rajton az előző idény dobogósát, a Hartát is legyűrte. Gréczi Gábor a vadkerti sikerből két góllal vette ki a részét, ő is egyike annak a KTE nevelésű magnak, mely korábban az NB I-ig is eljutott lilában. Bár Gréczi Gábor a kupagyőzelemnek még nem volt részese, mellette Patvaros Zsolt, valamint a Kiskunfélegyházáról érkező Urbán Pál és Farkas András is megtapasztalhatta ezt az élményt. A négy játékosnak száznál is több élvonalbeli, és még annál is jóval több NB II-es meccse van összeadva, ez a rutin pedig láthatóan egyre többet ér a Műkertvárosban.
– Nem kérdés, az erősítéseknek is köszönhető az, hogy ilyen jól kezdtünk, Farkas András és Urbán Pál érkezése nagyon sokat jelentett számunkra – mondta Gréczi Gábor, az SC Hírös-Ép játékosa. – Korábban sem voltunk rosszak hátul, vannak tehetséges fiataljaink, de a kiegyensúlyozottság hiányzott. Az ő érkezésükkel két meghatározó labdarúgó csatlakozott, ez látszik. Jól sikerült emellett a nyári felkészülés, sokan vagyunk edzéseken, nagy a létszám, illetve jó a társaság is – mondta a jó rajt kapcsán Gréczi Gábor.
Gréczi Gábor, Patvaros Zsolt, Farkas András és Urbán Pál a magánéletben is jó, baráti kapcsolatot ápolnak, hiszen szinte együtt nőttek fel a KTE-ben. Ez extrán hozzátesz a csapatmorálhoz is.
– Ez meghatározza a mindennapokat és az edzések hangulatát, természetesen a pályán is érződik, hogy nem most futballozunk együtt először. Hozzá kell tenni, vagy egy jó edzőpárosunk, tele vagyunk megyei szinten fiatal, jó játékosokkal. Az indulás jól sikerült, de szeretnénk, ha ez ki is tartana még sokáig. Meglátjuk, mire lesz elég. Úgy érzem, hogy a fiatalok is nyitottak a tanácsainkra, mi nem azok az idősödő játékosok vagyunk, akik habzó szájjal tépik le a fejüket, ha valami nem jó. Pozitív, támogató hangulatot igyekszünk teremteni, azt tapasztalom, hogy meg is van bennük a szándék a fejlődésre, hallgatnak ránk – tette hozzá Gréczi Gábor.
Gréczi Gábor a keret régebbi motorosai közé tartozik már az SC Hírös-Ép kötelékében, és örül annak, hogy jó eredményeket tudnak szállítani. Csólyospálosra utazik legközelebb a csapat, ahol ugyancsak koncentrált játékra lesz majd szükség.
– Az eredmények meghatározzák a hangulatot, ez már a heti munka során is érezhető. Más, mint amikor két vereség után jön össze a társaság. A Csólyospálos vendégei leszünk hétvégén, mely ugyan nagyobb vereségbe szaladt bele, de ez nem szabad, hogy megtévesszen minket. Korábban is előfordult velünk, hogy kevésbé várt sikereket arattunk, utána viszont olyan találkozót buktunk el, amire senki sem számított. Újonc csapatról van szó, hazai pályán játszanak, ha nem figyelünk, bajba kerülhetünk. Ezt próbáljuk a fiatalok felé is közvetíteni a mindennapok során. Biztos vagyok benne, hogy a Csólyospálos hajtani és küzdeni fog, erre fel kell készülnünk – tette hozzá Gréczi Gábor.
Gréczi Gábor a kecskeméti derbiket is várja már
A kecskemétieknél szerényen fogalmaznak a célok kapcsán, inkább egy-egy meccsben gondolkodnak, mint végső helyezésben, de a minimális elvárás, hogy a tabella első felében zárjanak majd.
– Közhely, de tényleg mindig csak a következő meccsre koncentrálunk. Nem fogalmaztunk meg konkrét célt, de azért egymással beszélgetve is úgy érezzük, hogy a tabella első felébe odaérhetünk reálisan nézve. Két jó csapatot vertünk meg eddig, nagyjából látjuk, hogy mire lehet elég ez a keret – tette hozzá Gréczi Gábor.
A bajnokságban szép számmal lesznek majd városi derbik is, hiszen az SC Hírös-Ép és a KLC mellé a KTE II. is megérkezett idén nyáron. Ezeknek a csatáknak mindig megvan a maga bája és hangulata.
– Van egy pikantériája, a KLC elleni városi rangadókon ezt már megtapasztaltam. Ez nem fog változni, különleges lesz szerintem a KTE II. elleni meccsek hangulata is. Hogy egy példát mondjak, hozzám és Patvaros Zsoltihoz jár is egy játékos egyéni edzésekre pluszban onnan, így biztosan érdekes lesz majd a pályán is összefutni vele – zárta gondolatait Gréczi Gábor.
