Újra együtt élvezik a játékot a KTE korábbi kupagyőztesei

Az SC Hírös-Ép hétvégén tüzes meccsen nyert Soltvadkerten, azok után, hogy a rajton az előző idény dobogósát, a Hartát is legyűrte. Gréczi Gábor a vadkerti sikerből két góllal vette ki a részét, ő is egyike annak a KTE nevelésű magnak, mely korábban az NB I-ig is eljutott lilában. Bár Gréczi Gábor a kupagyőzelemnek még nem volt részese, mellette Patvaros Zsolt, valamint a Kiskunfélegyházáról érkező Urbán Pál és Farkas András is megtapasztalhatta ezt az élményt. A négy játékosnak száznál is több élvonalbeli, és még annál is jóval több NB II-es meccse van összeadva, ez a rutin pedig láthatóan egyre többet ér a Műkertvárosban.

Gréczi Gábor (jobbra) élvezi, hogy újra a régi játszótársakkal lehet egy csapatban

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

– Nem kérdés, az erősítéseknek is köszönhető az, hogy ilyen jól kezdtünk, Farkas András és Urbán Pál érkezése nagyon sokat jelentett számunkra – mondta Gréczi Gábor, az SC Hírös-Ép játékosa. – Korábban sem voltunk rosszak hátul, vannak tehetséges fiataljaink, de a kiegyensúlyozottság hiányzott. Az ő érkezésükkel két meghatározó labdarúgó csatlakozott, ez látszik. Jól sikerült emellett a nyári felkészülés, sokan vagyunk edzéseken, nagy a létszám, illetve jó a társaság is – mondta a jó rajt kapcsán Gréczi Gábor.

Gréczi Gábor, Patvaros Zsolt, Farkas András és Urbán Pál a magánéletben is jó, baráti kapcsolatot ápolnak, hiszen szinte együtt nőttek fel a KTE-ben. Ez extrán hozzátesz a csapatmorálhoz is.

– Ez meghatározza a mindennapokat és az edzések hangulatát, természetesen a pályán is érződik, hogy nem most futballozunk együtt először. Hozzá kell tenni, vagy egy jó edzőpárosunk, tele vagyunk megyei szinten fiatal, jó játékosokkal. Az indulás jól sikerült, de szeretnénk, ha ez ki is tartana még sokáig. Meglátjuk, mire lesz elég. Úgy érzem, hogy a fiatalok is nyitottak a tanácsainkra, mi nem azok az idősödő játékosok vagyunk, akik habzó szájjal tépik le a fejüket, ha valami nem jó. Pozitív, támogató hangulatot igyekszünk teremteni, azt tapasztalom, hogy meg is van bennük a szándék a fejlődésre, hallgatnak ránk – tette hozzá Gréczi Gábor.

Gréczi Gábor a keret régebbi motorosai közé tartozik már az SC Hírös-Ép kötelékében, és örül annak, hogy jó eredményeket tudnak szállítani. Csólyospálosra utazik legközelebb a csapat, ahol ugyancsak koncentrált játékra lesz majd szükség.