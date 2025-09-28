szeptember 28., vasárnap

Funkcionális fitnesz

1 órája

Egy dobogó, két ezüst, két generáció: a Czakó család sportútja inspiráció mindenkinek

Címkék#fitnesz#anya és lánya#sport#verseny

Ritka és megható pillanat, amikor egy édesanya a saját gyermekét látja a dobogón. De talán még különlegesebb az, amikor egy gyermek az édesanyja sporteredményének örülhet. És egészen kivételes, amikor ugyanazon a versenyen anya és lánya is felállhat a dobogóra. A kiskunfélegyházi Czakóné Kürtösi Erika és lánya, Czakó Kata pontosan ezt az élményt élhették át a funkcionális fitnesznek köszönhetően. Sportos életútjukról és közös sikereikről meséltek munkatársunknak.

Vajda Piroska

Czakóné Kürtösi Erika sosem állt messze a sporttól, korábban többféle mozgásformát is kipróbált, de mindig érezte, hogy valami többre vágyik. Egy ismerőse ajánlására próbálta ki a funkcionális fitneszt, amely elsőre inkább ijesztőnek tűnt, mint vonzónak. Az első edzésen legszívesebben elmenekült volna, de nem tette. Kitartott. És ez a döntés mindent megváltoztatott.

A funkcionális fitnesz legjobbjai között anya és lánya
A funkcionális fitnesz legjobbjai között Czakóné Kürtösi Erika és lánya, Czakó Kata
Fotó: Beküldött fotó

Az első nehéz lépések után jött a sikerélmény, ami minden izomlázat megért. Hétről hétre visszatért az edzőterembe, és ma már két éve rendszeresen edz a Wod Factory edzőterem falai között, Nagy Viktor edző irányítása alatt. Hetente három-négy alkalommal is tréningezik, és az elmúlt időszakban korosztálya egyik legeredményesebb funkcionális fitnesz sportolójává nőtte ki magát.

Belső és külső átalakulást hozott a funkcionális fitnesz

Erika negyvenöt évesen olyan energikus és erős, hogy sok fiatal is megirigyelhetné. Komoly izomzatot épített, ami nemcsak külsőleg, de lelkileg is megerősítette. Elmondása szerint ő alapvetően sokat aggódik, hajlamos a túlgondolásra, de az edzések alatt képes teljesen kikapcsolni: a napi problémák eltűnnek, a fizikai fáradtság pedig szellemi frissességgel párosul.

Belső és külső átalakulást hozott a funkcionális fitnesz
 Czakóné Kürtösi Erika verseny közben
Fotó: Beküldött fotó

Bár a funkcionális fitnesz kemény sport, Erika szerint az eredmények és a közösség, amely körülveszi – a „Wod-család” –, minden nehézséget feledtet. A fejlődését edzésnaplóban követi, amiből egyértelműen látszik a haladás: a korábbi 5 kilós súlyzók helyett ma már komolyabb kettlebellekkel, dumbbellekkel dolgozik. A fekvőtámasz és a húzódzkodás sem jelent már kihívást számára.

Környezetében sokakat meglep, mekkora súlyokat képes megemelni. 

Ilyenkor mindig elmondja, hogy a funkcionális fitnesz egyik alapelve a helyes technika, amellyel a sérülések megelőzhetők. Ez a sport, nemcsak versenyre készít fel, hanem az élet kihívásaira is: legyen szó bevásárlószatyor cipeléséről, lépcsőzésről vagy egy gyors futásról.

Versenyek és dobogó – anya és lánya együtt

Idén Erika úgy döntött, kipróbálja magát versenykörnyezetben is. Tavasszal debütált a Kiskunfélegyházi Funkcionális Sportegyesület tagjaként és már első versenyén a hatodik helyet szerezte meg korosztályában. A nyár végén Zalaegerszegen pedig a dobogó második fokára állhatott fel – és ami ezt az élményt igazán különlegessé tette: mellette állt a lánya, Kata, aki szintén ezüstérmet szerzett.

Táncteremből az edzőterembe

Czakó Kata, Erika 16 éves lánya, hosszú ideig a tánc világában mozgott otthonosan. A Victoria Fitness Sportegyesület kiskunfélegyházi Piramis Dance csoportjának tagjaként részt vett több Európa-bajnokságon is, ahol csapatával Fit Kid akrobatikus látványtánc kategóriában kimagasló eredményeket ért el. 

Czakó Kata verseny közben
Czakó Kata, Erika 16 éves lánya
Fotó: Beküldött fotó

A sportos múlt gyorsan megmutatkozott a funkcionális fitnesz edzéseken is: Kata rövid időn belül a Wod Factory Team egyik legsikeresebb fiatal sportolójává vált. A táncterem helyét ma már végérvényesen átvette az edzőterem, ahol új kihívások és barátságok várják nap mint nap.

Családi erő kívül-belül

Erika szerint a közös edzések nemcsak fizikailag, de érzelmileg is nagyon sokat adnak. A közösen átélt sikerek, küzdelmek, kudarcok és örömök még szorosabbá fűzték anya és lánya kapcsolatát. És a sport iránti szeretet időközben a család többi tagjára is átragadt: ma már nagyobbik lánya, Dóri is velük jár edzeni, sőt a külföldön dolgozó fia, Csaba is, ha ideje engedi, csatlakozik hozzájuk – nemcsak nézőként, hanem aktív résztvevőként.

A versenyekre mindig együtt mennek, az utakat pedig közös családi kirándulássá alakítják – így válik a sport nemcsak életformává, hanem összetartó erővé is. A Czakó család története nemcsak sportteljesítményről szól, hanem a hitről, a kitartásról, a szeretetről és az összetartásról is.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

