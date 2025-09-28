Egy dobogó, két ezüst, két generáció: a Czakó család sportútja inspiráció mindenkinek

Czakóné Kürtösi Erika sosem állt messze a sporttól, korábban többféle mozgásformát is kipróbált, de mindig érezte, hogy valami többre vágyik. Egy ismerőse ajánlására próbálta ki a funkcionális fitneszt, amely elsőre inkább ijesztőnek tűnt, mint vonzónak. Az első edzésen legszívesebben elmenekült volna, de nem tette. Kitartott. És ez a döntés mindent megváltoztatott.

A funkcionális fitnesz legjobbjai között Czakóné Kürtösi Erika és lánya, Czakó Kata

Fotó: Beküldött fotó

Az első nehéz lépések után jött a sikerélmény, ami minden izomlázat megért. Hétről hétre visszatért az edzőterembe, és ma már két éve rendszeresen edz a Wod Factory edzőterem falai között, Nagy Viktor edző irányítása alatt. Hetente három-négy alkalommal is tréningezik, és az elmúlt időszakban korosztálya egyik legeredményesebb funkcionális fitnesz sportolójává nőtte ki magát.

Belső és külső átalakulást hozott a funkcionális fitnesz

Erika negyvenöt évesen olyan energikus és erős, hogy sok fiatal is megirigyelhetné. Komoly izomzatot épített, ami nemcsak külsőleg, de lelkileg is megerősítette. Elmondása szerint ő alapvetően sokat aggódik, hajlamos a túlgondolásra, de az edzések alatt képes teljesen kikapcsolni: a napi problémák eltűnnek, a fizikai fáradtság pedig szellemi frissességgel párosul.

Czakóné Kürtösi Erika verseny közben

Fotó: Beküldött fotó

Bár a funkcionális fitnesz kemény sport, Erika szerint az eredmények és a közösség, amely körülveszi – a „Wod-család” –, minden nehézséget feledtet. A fejlődését edzésnaplóban követi, amiből egyértelműen látszik a haladás: a korábbi 5 kilós súlyzók helyett ma már komolyabb kettlebellekkel, dumbbellekkel dolgozik. A fekvőtámasz és a húzódzkodás sem jelent már kihívást számára.

Környezetében sokakat meglep, mekkora súlyokat képes megemelni.

Ilyenkor mindig elmondja, hogy a funkcionális fitnesz egyik alapelve a helyes technika, amellyel a sérülések megelőzhetők. Ez a sport, nemcsak versenyre készít fel, hanem az élet kihívásaira is: legyen szó bevásárlószatyor cipeléséről, lépcsőzésről vagy egy gyors futásról.

Versenyek és dobogó – anya és lánya együtt

Idén Erika úgy döntött, kipróbálja magát versenykörnyezetben is. Tavasszal debütált a Kiskunfélegyházi Funkcionális Sportegyesület tagjaként és már első versenyén a hatodik helyet szerezte meg korosztályában. A nyár végén Zalaegerszegen pedig a dobogó második fokára állhatott fel – és ami ezt az élményt igazán különlegessé tette: mellette állt a lánya, Kata, aki szintén ezüstérmet szerzett.