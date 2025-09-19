1 órája
Fülöpjakab: Alakul a Fülöpke kirakósa
Egy szoros kupakiesés, aztán egy kiadós, majd egy vállalható, végül egy közepesen kiadós vereség után magabiztos, 5–0-s győzelmet aratott a vármegye hármas Északi csoportjában a Fülöpke. Bakró Tibort, a fülöpjakabi egyesület elnökét kérdeztük a hullámzó forma okairól.
Nem a pályán elért sikerekről szólt a Fülöpjakab 2024/25-ös idénye a vármegye hármas Északi csoportjában. Bár a Fülöpke két győzelemmel mindössze hat pontot szerzett, a közösség továbbra is él és virul. Tagadhatatlan azonban, hogy egy labdarúgás által összekovácsolt társaságnak szüksége van a sikerélményre is. E tekintetben óvatos optimizmussal nyilatkozott még a nyáron Bakró Tibor, a Fülöpjakab elnöke, amikor arról számolt be, hogy reményei szerint sikerül megerősíteni a csapatot – így idén több sikerélményre számíthat a Fülöpke.
Első mérkőzés
– Az első meccsünk, a Kerekegyháza elleni kupameccs óvatos optimizmussal töltött el, hiszen végig partiban voltunk a vármegye kettes Kerekegyházával, igaz, a végén ők jutottak tovább – mondta Bakró Tibor. – Utána azonban három vereséget szenvedtünk.
Pedig a nyáron remélt erősítések nagyrészt megvalósultak. Idén rendelt meg a Fülöpjakab huszonöt darabból álló új szerelést, és mind a huszonöt garnitúra gazdára is talált. A felszerelés tehát új, ami viszont a klasszikus amatőrizmust illeti, abban Fülöpjakabon továbbra is minden a régi: a csapat hétről hétre a foci szeretetéért játszik.
Igazolások
A nyári átigazolási időszakban több új játékos is csatlakozott a klubhoz: Németh Krisztián kapus Hernádról érkezett. A Kunszállás csapatától a szomszédvárba tette át a székhelyét Polyák Sándor és Pálnok László. Helvéciáról érkezett Jánosity Róbert, míg Dinnyés Márk a félegyházi FTSI gárdájától igazolt haza. Izsákról három játékos is a Fülöpjakabot választotta: Homola József, Tompai Zoltán és Máthé Csaba.
A megszűnő Városföldről Seres László és Sipos Szabolcs érkezett, Kiskunfélegyházáról pedig Hájas Krisztián csatlakozott a kerethez.
– Most már talán elmondhatjuk, hogy a 2025/26-os kirakósjátékunk, vagy puzzle-unk minden darabja a rendelkezésünkre áll, viszont az első három forduló még meglehetősen viharosan telt, kellett egy kis idő – és gyakorlatilag erre ráment az első három forduló – , mire összeszedtük a kirakósunk darabjait – mondta Bakró Tibor.
A Tiszaug elleni meccs
– A nyitányon a tavalyi kudarcokat idéző, látványos, 9–1-es vereséget szenvedtünk. A következő mérkőzésen, a Tiszaug ellen hazai pályán már voltak biztató momentumok, de azt a meccset is a vendégcsapat nyerte. Bevallom, nem vált be a háromvédős fölállásunk, de ezt a saját kárunkon tapasztaltuk meg. Tiszaalpáron 5–2-re kaptunk ki, és azon a meccsen az első húsz perc alatt elintéztük magunkat, akkor ugyanis már 4–0 volt az állás. Az alpári meccs hátralévő hetven percének azonban a mi szempontunkból már volt jelentősége, ugyanis akkor már elkezdtük összeilleszteni a kirakós darabjait.
Azon a meccsen mutatkozott be például Sipos Szabolcs.
Szó szerint, hiszen addig még nem találkozott vele a keret, a tiszaalpári öltözőbe belépett, majd bemutatkozott a társaságnak. És már az alpári meccs második félidejében elkezdett nyilvánvalóvá válni, hogy a védelem belső tengelye e tekintetében a Sipos Szabolcs-Kovács Gábor kettős lesz az ideális megoldás.
– A múlt hétvégi Szabadszállás elleni hazai mérkőzés – amelyet 5-0 arányban nyertünk meg – végre igazolni látszott az óvatos optimizmusomat, egyúttal az volt az a mérkőzés, amikor az volt a benyomásunk, nem mellékesen Szabó Pálnak is, a szakvezetőként irányítja a csapatot, hogy a kirakós darabjai most végre a helyükre kerültek. Ráadásul arra öt éve nem volt példa, hogy úgy nyerjünk meccset, hogy közben nem kapunk gólt – mondta az elnök.
A Szabadszállás ellen tehát már jól működött a Sipos-Kovács Gábor tengely, sőt, Sipos Szabolcs emellett, hogy jó teljesítményt nyújtott a védelemben, még egy hatalmas, harminc méterről a kapuba bombázott gólra is futotta. A Kunszállásról igazolt Polyák Sándor pedig a három vereség dacára már hat rúgott gólnál jár.
A Katonatelep ellen lép pályára a Fülöpjakab
– Ami a közeljövőt illeti, az optimizmusom továbbra is óvatos – utalt a következő feladatokra Bakró Tibor. – Most hétvégén a Katonatelep vendége lesz a csapat, márpedig a Katonatelep megalapítása óta a mumusunk, ellenük még soha nem sikerült pontot szereznünk. De nem is annyira az ellenfél kiléte miatt óvatos ez az optimizmus, inkább amiatt, hogy most aligha tudunk kiállni az általunk ideálisnak talált kerettel, már biztosan lesznek hiányzók. Mindenesetre jól jött a Szabadszállás elleni sikerélmény, ráadásul nagyon örülünk annak, hogy a hazai meccseink nézőszámát illetően talán még növekedés is tapasztalható.
Egyre többen jönnek ki a meccsre most már feleséggel és kisgyerekkel, ami otthonossá, és a szó jó értelmében falusiassá festi a meccseink hangulatát
– mondta Bakró Tibor. – Mert elsősorban az a cél, hogy mindenki jól érezze magát. És ehhez persze nem árt néha győzni sem.
A Fülöpjakab ezen a hétvégén a Katonatelep vendége lesz, szombaton, 16 órai kezdettel.