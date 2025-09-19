Fülöpjakab: Alakul a Fülöpke kirakósa

Nem a pályán elért sikerekről szólt a Fülöpjakab 2024/25-ös idénye a vármegye hármas Északi csoportjában. Bár a Fülöpke két győzelemmel mindössze hat pontot szerzett, a közösség továbbra is él és virul. Tagadhatatlan azonban, hogy egy labdarúgás által összekovácsolt társaságnak szüksége van a sikerélményre is. E tekintetben óvatos optimizmussal nyilatkozott még a nyáron Bakró Tibor, a Fülöpjakab elnöke, amikor arról számolt be, hogy reményei szerint sikerül megerősíteni a csapatot – így idén több sikerélményre számíthat a Fülöpke.

A Fülöpjakab csapata, amely a hétvégén 5-0-ás győzelmet aratott

Forrás: Fülöpjakab

Első mérkőzés

– Az első meccsünk, a Kerekegyháza elleni kupameccs óvatos optimizmussal töltött el, hiszen végig partiban voltunk a vármegye kettes Kerekegyházával, igaz, a végén ők jutottak tovább – mondta Bakró Tibor. – Utána azonban három vereséget szenvedtünk.

Pedig a nyáron remélt erősítések nagyrészt megvalósultak. Idén rendelt meg a Fülöpjakab huszonöt darabból álló új szerelést, és mind a huszonöt garnitúra gazdára is talált. A felszerelés tehát új, ami viszont a klasszikus amatőrizmust illeti, abban Fülöpjakabon továbbra is minden a régi: a csapat hétről hétre a foci szeretetéért játszik.

Igazolások

A nyári átigazolási időszakban több új játékos is csatlakozott a klubhoz: Németh Krisztián kapus Hernádról érkezett. A Kunszállás csapatától a szomszédvárba tette át a székhelyét Polyák Sándor és Pálnok László. Helvéciáról érkezett Jánosity Róbert, míg Dinnyés Márk a félegyházi FTSI gárdájától igazolt haza. Izsákról három játékos is a Fülöpjakabot választotta: Homola József, Tompai Zoltán és Máthé Csaba.

A megszűnő Városföldről Seres László és Sipos Szabolcs érkezett, Kiskunfélegyházáról pedig Hájas Krisztián csatlakozott a kerethez.

– Most már talán elmondhatjuk, hogy a 2025/26-os kirakósjátékunk, vagy puzzle-unk minden darabja a rendelkezésünkre áll, viszont az első három forduló még meglehetősen viharosan telt, kellett egy kis idő – és gyakorlatilag erre ráment az első három forduló – , mire összeszedtük a kirakósunk darabjait – mondta Bakró Tibor.