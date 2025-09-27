szeptember 27., szombat

Kosárlabda

4 órája

Biztos győzelemmel rajtolt a Foody-BasketBaja SE

Címkék#Foody-Basket-Baja#Eszterházy SC#győzelem#kosárlabda

Pénteken játszotta le az első mérkőzését a férfi kosárlabda NB I/B-be följutott Foody-BasketBaja SE. Pálkerti Tamás együttese szép sikerrel, tizenöt pontos győzelemmel debütált a Zöld csoportban.

Vincze Miklós

Közel háromszáz néző előtt kezdődött meg a találkozó, az első pontot Nagy Dániel szerezte, büntetőből, majd Kovács Péter duplázta meg a hazai előnyt, szintén büntetőből. Ezt követően beindult az akcióból történő pontgyártás is, a 2. percben Hódos Patrik már egy hárompontost is hintett. 5-4 után felpörgött a hazai gépezet, 15-6-ra húzott el a hazai gárda, és 23-15-re nyerte az első negyedet. A második etap teljesen kiegyensúlyozott volt, de két pont előnnyel ezt is a hazai gárda húzta be. A nagyszünet után még nyolc ponttal növelte az előnyét a hazai gárda, a negyedik negyedet nyerték csak a vendégek, 27-24-re. Biztos győzelemmel kezdett tehát a várva várt nyitómérkőzésen a Foody-BasketBaja SE

Biztos győzelemmel rajtolt a Foody-BasketBaja SE
A Foody-BasketBaja felnőtt csapata győzelemmel rajtolt
Fotó: Pulai Zsóka

Tizenöt pontos győzelemmel debütált a Foody-BasketBaja

– Minden kezdet nehéz, ez is nehéz volt – értékelt Pálkerti Tamás, a hazaiak vezetőedzője. – Úgy gondolom, hogy mi is próbáltuk a ritmust és a sebességet megtalálni. Örülök, hogy mindenkit tudtam játszani, nagyon sok srácnak ez volt az első NB I.-es meccse. Így aztán mindenkiben benne volt a drukk. Megyünk előre és próbálunk minél jobbak lenni minden mérkőzésen.

– A Bajai Kosárlabda Klub NB I/B-s visszatérésével kapcsolatosan, öröm újra látni a csapatot a mezőnyben – nyilatkozta Klepej Roland, a vendégek mestere. – A mérkőzés sajnos nem a várt módon alakult. A hazai csapat nagy előnyre tett szert az elején, mi folyamatosan csak futottunk az eredmény után. A harmadik negyed különösen nehéz volt, 27 pontot kaptunk. Ez a védekezésünket minősíti. A magassági fölényünk ellenére csak 28 lepattanót sikerült szedni. A gyenge lepattanózás nem segít a mérkőzés megnyerésében. Gratuláció a Bajai Kosárlabda Klubnak, további sok sikert kívánunk nekik a bajnokságban.

Foody-BasketBaja SE-Eszterházy SC 97-82 (23-15, 23-21, 27-19, 24-27)

Baja, Dr. Pósta Sándor Sportcsarnok, játékvezetők: Földesi Ádám, Horváth Alajos, Fodor Sándor.

Foody-BasketBaja: Kovács P. (21), Nagy D. (20), Orgona (18), Pongó (23), Hódos (9). Csere: Fehér, Kiss M. (2), Bohner, Heberling (1), Novák, Csereszynés (3), Csanyik. Vezetőedző: Pálkerti Tamás.

Eszterházy SC: Botka (15), Kiss K. (19), Ficsor (5), Szicsák (10), Gaál (2). Csere: Gilszki (4), Rékasi (2), Vágner, Pomári (3), Molnár (12), Kerekes, Vasas. Vezetőedző: Klepej Roland.

A Foody-BasketBaja SE a következő mérkőzését a Nagykőrösi Sólymok vendégeként vívja, október 5-én, 17 órai kezdettel. 

