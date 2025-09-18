2 órája
Felkészülési tornát rendez a Foody-BasketBaja
A másodosztályba frissen feljutott Foody-BasketBaja számára szeptember 26-án indul a bajnokság, ezen a hétvégén pedig egy hazai rendezésű felkészülési tornával melegítenek a Sugó-parti kosarasok.
Vasárnap, szeptember 21-én felkészülési tornát rendez a Foody-BasketBaja gárdája, szűk egy héttel azelőtt, hogy a férfi kosárlabda NB I/B-ben lejátszaná az első mérkőzését. Azt hazai pályán vívja majd a csapat, szeptember 26-án, pénteken, ellenfele az Esterházy SC lesz.
Az e hétvégi viadal a felkészülés utolsó etapja lesz, amelyre két, magas színvonalat képviselő csapatot hívtak meg a bajaiak, a Kozármislenyt és az újvidéki Sport Key gárdáját. A Foody-BasketBaja a felkészülést egyébként már új edzővel, Pálkerti Tamás irányításával kezdte meg.
A tornát természetesen a Foody-BasketBaja hazai pályáján, a Dr. Pósta Sándor Sportcsarnokban rendezik. Ez lesz tehát a főpróba a csapat számára, de nem a szurkolóknak: egyrészt a bajai tábor nem szorul főpróbára, hiszen biztatásra mindig készen áll, másrészt a Sugó-parti közönség nemrégiben az U19-es gárda hazai, nagy sikert, hiszen a TOP tízbe jutást hozó meccsein is alaposan kitett magáért.
A torna menetrendje:
09 óra 45 perc: Foody-Basketbaja SE - Sport Key Novi Sad
13 óra: Neorport-Kozármisleny - Sport Key Novi Sad
17 óra: Foody-Basketbaja SE - Neosport Kozármisleny
