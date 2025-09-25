Pénteken rajtol a Foody-BasketBaja

Az NB I/B-s újonc Foody-BasketBaja SE most pénteken kezdi meg a szereplését hazai pályán, a vendége az egri Eszterházy SC lesz. A második fordulóban mindjárt egy térségi derbi következik a Baja számára, miután a Nagykőrösi Sólymok vendége lesz Pálkerti Tamás együttese.

A Foody-BasketBaja felnőtt kerete

Fotó: Pulai Zsóka

A Foody-BasketBaja az összes hazai mérkőzését a bajai dr- Pósta Sándor Sportcsarnokban játssza.

Az alapszakasz első körének a pontos menetrendje:

Szeptember 26., péntek, 19 óra: Foody-BasketBaja SE-Eszterházy SC,

Október 5., vasárnap, 17 óra: Nagykőrösi Sólymok KE-Foody-BasketBaja SE (Nagykőrös),

Október 11., szombat, 17 óra: Foody-BasketBaja SE-Kozármisleny SE,

Október 19., vasárnap, 17 óra: DH BASKET-Foody-BasketBaja. (Dunaharaszti),

Október 31., péntek, 17 óra: Foody-BasketBaja SE-Budafok,

November 15., szombat, Foody-BasketBaja SE-Agrofed UNI Győr,

November 23., vasárnap, Pénzügyőr Sportegyesület-Foody-BasketBaja SE (Budapest, Camago Sportlab),

November 28., péntek: Vásárhelyi Kosársuli-Foody-BasketBaja SE, Hódmezővásárhely,

December 6., szombat, 17 óra: Foody-BasketBaja SE-Békéscsabai Kosárlabda Klub,

december 14., vasárnap, 17 óra: Százhalombattai KSE-Foody-BasketBaja SE, Százhalombatta.

December 19., szombat, 17 óra: Foody-BasketBaja SE-PTE PEAC.

Az alapszakasz második köre január 11-én indul, a Sugó-partiak számára az Eszterházy SC-Foody-BasketBaja SE mérkőzéssel, és április 2-án zárul, a PTE-PEAC-Foody BasketBaja találkozóval.