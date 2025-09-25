szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

22 perce

Pénteken rajtol a Foody-BasketBaja

Címkék#NB I / B#Foody-BasketBaja SE#kosárlabda

Pénteken megkezdi az NB I/B-s szereplését az NB II-ből nyáron feljutott Foody-BasketBaja SE felnőtt együttese. A megújult csapat hazai pályán vívja az első találkozóját. Összeállításunkban megtalálják az alapszakasz első körének a bajai programját.

Vincze Miklós

Az NB I/B-s újonc Foody-BasketBaja SE most pénteken kezdi meg a szereplését hazai pályán, a vendége az egri Eszterházy SC lesz. A második fordulóban mindjárt egy térségi derbi következik a Baja számára, miután a Nagykőrösi Sólymok vendége lesz Pálkerti Tamás együttese. 

megkezdi a bajnokságot a Foody-BasketBaja,
A Foody-BasketBaja felnőtt kerete
Fotó: Pulai Zsóka

A Foody-BasketBaja az összes hazai mérkőzését a bajai dr- Pósta Sándor Sportcsarnokban játssza.

Az alapszakasz első körének a pontos menetrendje: 

Szeptember 26., péntek, 19 óra: Foody-BasketBaja SE-Eszterházy SC,

Október 5., vasárnap, 17 óra: Nagykőrösi Sólymok KE-Foody-BasketBaja SE (Nagykőrös),

Október 11., szombat, 17 óra: Foody-BasketBaja SE-Kozármisleny SE,

Október 19., vasárnap, 17 óra: DH BASKET-Foody-BasketBaja. (Dunaharaszti),

Október 31., péntek, 17 óra: Foody-BasketBaja SE-Budafok, 

November 15., szombat, Foody-BasketBaja SE-Agrofed UNI Győr, 

November 23., vasárnap, Pénzügyőr Sportegyesület-Foody-BasketBaja SE (Budapest, Camago Sportlab), 

November 28., péntek: Vásárhelyi Kosársuli-Foody-BasketBaja SE, Hódmezővásárhely, 

December 6., szombat, 17 óra: Foody-BasketBaja SE-Békéscsabai Kosárlabda Klub, 

december 14., vasárnap, 17 óra: Százhalombattai KSE-Foody-BasketBaja SE, Százhalombatta.

December 19., szombat, 17 óra: Foody-BasketBaja SE-PTE PEAC. 

Az alapszakasz második köre január 11-én indul, a Sugó-partiak számára az Eszterházy SC-Foody-BasketBaja SE mérkőzéssel, és április 2-án zárul, a PTE-PEAC-Foody BasketBaja találkozóval.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu