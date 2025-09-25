22 perce
Pénteken rajtol a Foody-BasketBaja
Pénteken megkezdi az NB I/B-s szereplését az NB II-ből nyáron feljutott Foody-BasketBaja SE felnőtt együttese. A megújult csapat hazai pályán vívja az első találkozóját. Összeállításunkban megtalálják az alapszakasz első körének a bajai programját.
Az NB I/B-s újonc Foody-BasketBaja SE most pénteken kezdi meg a szereplését hazai pályán, a vendége az egri Eszterházy SC lesz. A második fordulóban mindjárt egy térségi derbi következik a Baja számára, miután a Nagykőrösi Sólymok vendége lesz Pálkerti Tamás együttese.
A Foody-BasketBaja az összes hazai mérkőzését a bajai dr- Pósta Sándor Sportcsarnokban játssza.
Az alapszakasz első körének a pontos menetrendje:
Szeptember 26., péntek, 19 óra: Foody-BasketBaja SE-Eszterházy SC,
Október 5., vasárnap, 17 óra: Nagykőrösi Sólymok KE-Foody-BasketBaja SE (Nagykőrös),
Október 11., szombat, 17 óra: Foody-BasketBaja SE-Kozármisleny SE,
Október 19., vasárnap, 17 óra: DH BASKET-Foody-BasketBaja. (Dunaharaszti),
Október 31., péntek, 17 óra: Foody-BasketBaja SE-Budafok,
November 15., szombat, Foody-BasketBaja SE-Agrofed UNI Győr,
November 23., vasárnap, Pénzügyőr Sportegyesület-Foody-BasketBaja SE (Budapest, Camago Sportlab),
November 28., péntek: Vásárhelyi Kosársuli-Foody-BasketBaja SE, Hódmezővásárhely,
December 6., szombat, 17 óra: Foody-BasketBaja SE-Békéscsabai Kosárlabda Klub,
december 14., vasárnap, 17 óra: Százhalombattai KSE-Foody-BasketBaja SE, Százhalombatta.
December 19., szombat, 17 óra: Foody-BasketBaja SE-PTE PEAC.
Az alapszakasz második köre január 11-én indul, a Sugó-partiak számára az Eszterházy SC-Foody-BasketBaja SE mérkőzéssel, és április 2-án zárul, a PTE-PEAC-Foody BasketBaja találkozóval.
