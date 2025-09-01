szeptember 1., hétfő

Az országos junior főtábla küszöbén a bajai fiatalok

Nem kis feladat állt a Sugó-parti Foody-BasketBaja U19-es gárdája előtt az előző hétvégén. És mivel a csapat a hétvégi penzumot sikerrel teljesítette, áll is még, hiszen kiharcolta a bejutást arra a selejtezőtornára, amelyen eldöntheti a BasketBaja Junior U19, hogy országos, vagy regionális bajnokságban szerepel a 2025/26-os idényben.

Franczva László, a Foody-BasketBaja technikai vezetője magyarázta el a csapat előtt álló feladatot.

– Ahhoz, hogy egy U19-es gárda bejusson a legjobb húsz csapat közé, ezt nevezzük a junior országos főtáblának, először is meg kell nyernie egy előselejtezőt, majd azt követően bekerül egy selejtezőcsoportba, amelybe az első három között kell végeznie – mondta a technikai vezető.

A Foody-BasketBaja Kovács Péter irányította U19-es csapatnak annak érdekében, hogy bejuthasson az előselejtező elődöntőjébe – amelynek a helyszínéül Baját jelölte ki a szövetség – először is a selejtező negyeddöntőjét kellett megnyernie. Ennek érdekében Paksra látogatott, szombaton, ahol délelőtt meccselt az Atomerőmű A csapatával. A paksi összecsapást magabiztos győzelemmel abszolválta Kovács Péter gárdája, 85-49 arányú sikerrel távozhatott a paksi ASE csarnokból, hogy vasárnap, az elődöntőt már Baján játszassák le.

Így szerepelt a A Foody-BasketBaja

A szombati paksi negyeddöntőt követően vasárnap már két mérkőzés várt a Sugó-parti fiatalokra a Dr. Pósta Sándor Sportcsarnokban. Csak mind a két meccs megnyerése esetén juthatott be a csapat az e hétvégén esedékes csoportküzdelembe.

A délelőtti elődöntőben a BasketBaja SE Junior az Alba Fehérvár A csapatával találkozott, és végig jól és koncentráltan játszva 87-67 arányban legyőzték az Alba Fehérvárt. Délután aztán következhetett az előselejtező döntője, amelyben a PVSK gárdáját legyőző KASI/B volt az ellenfél. Kovács Péter csapata a hazai közönség által űzve hajtva, végig nagyszerűen játszva és kiválóan védekezve esélyt sem adott a kaposvári gárdának. A mérkőzés vége harminc pont feletti bajai győzelem lett – 96-64 arányban nyerték Kovács Pétrer fiaia a meccset –, ami azt jelenti, hogy a BasketBaja U19 bejutott a két hét múlva esedékes selejtező tornára, tehát egy lépés választja el a csapatot attól, hogy az országos junior főtáblán, azaz az ország legjobb 20 klubja között szerepelhessen. 

– Ezúton is szeretnénk megköszönni a szurkolóinknak, hogy ezúttal is nagyszerű hangulatot teremtettek – nyilatkozta Franczva László. - A versengés utolsó etapjára két hét múlva kerül sor, akkor a Szolnok, a Zalaegerszeg és a Kiss Lenke Kosársuli Budapest lesz majd az ellenfél. Az, hogy hol lesz a torna, ezen a héten fog eldőlni – mondta a technikai vezető.

 

 

