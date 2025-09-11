FitNight: mozgásfesztivált rendeznek Kecskeméten

Szeptember 12-én egy különleges, lendületes éjszakára hívják a mozgás, a sport kedvelőit a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpontba. A FitNight – Aludni ráérünk! elnevezésű rendezvény nemcsak mozgásfesztivál, hanem egy közösségi megmozdulás is, amelynek a teljes bevétele a Kecskeméti EGYMI Autizmus Centrumot támogatja.

FitNight mozgásfesztivált rendeznek

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

– Az esemény célja kettős: lehetőséget biztosítani minden korosztálynak és edzettségi szintnek a különféle mozgásformákkal, valamint anyagi támogatást nyújtani az autizmussal élő gyermekeknek és családjaiknak – nyilatkozta az egyik szervező, Borsosné Laczi Katalin. - A látogatók 20 perces edzéseken próbálhatják ki magukat, legyen szó funkcionális tréningről, cross-trainingről, mobilizáló vagy erősítő tornáról, vagy akár táncról. A helyszínen több állomás lesz, ahol a különböző fitness órákból lesznek 20 perces blokkok, amelyet szakképzett és tapasztalt edzők irányítanak – mondta.

Különprogramokkal is készülnek a FitNight-on

A FitNight egyéb különprogramokat is kínál: sportbemutatókkal készül a Kecskeméti TE súlyemelő és birkózó szakosztálya, valamint a Corpus Performance cross-training csapata Prikidánovics Tamás vezetésével. Kihívások és játékos versenyek – például fekvőtámasz nyomóverseny és plank kihívás – teszik még izgalmasabbá az estét.

A rendezvény két kiemelt vendége is erőt és inspirációt ad majd a közönségnek, hiszen ott lesz a Szabadidőközpontban Dr. Nagy Péter, Európa-bajnoki ezüstérmes súlyemelő, olimpikon, a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke, illetve Dósa Gergely, többszörös magyar bajnok, Natural Pro testépítő.

A sport mellett az egészségmegőrzés is kiemelt szerepet kap: ingyenes szűrések – vérnyomás-, vércukorszint-, testsúly- és testzsírmérés – várják a látogatókat az egészségsarokban.

A kapunyitás 18 órakor lesz, a program 19.15 órakor kezdődik, és várhatóan 23 óráig tart. A rendezők javasolják az előzetes regisztrációt a www.ironteamkati.hu/fitnight oldalon, de a belépőjegy a helyszínen is megváltható. A bevételekből származó teljes összeg a jótékony célt támogatja.