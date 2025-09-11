szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fitness

2 órája

FitNight: mozgásfesztivált rendeznek Kecskeméten

Címkék#Benkó Zoltán Szabadidőközpont#FitNigh#training

Mozgalmas estét szervez pénteken Kecskeméten FitNight elnevezéssel a Kati Iron Team. Az esemény kettős célt szolgál: a közönség különböző mozgásformákkal való megismertetését és egy jótékony ügy támogatását.

Vincze Miklós

Szeptember 12-én egy különleges, lendületes éjszakára hívják a mozgás, a sport kedvelőit a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpontba. A FitNight – Aludni ráérünk! elnevezésű rendezvény nemcsak mozgásfesztivál, hanem egy közösségi megmozdulás is, amelynek a teljes bevétele a Kecskeméti EGYMI Autizmus Centrumot támogatja.

FitNight mozgásfesztivál, Benkó Zoltán Szabadidőközpont,
FitNight mozgásfesztivált rendeznek
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

– Az esemény célja kettős: lehetőséget biztosítani minden korosztálynak és edzettségi szintnek a különféle mozgásformákkal, valamint anyagi támogatást nyújtani az autizmussal élő gyermekeknek és családjaiknak – nyilatkozta az egyik szervező, Borsosné Laczi Katalin. - A látogatók 20 perces edzéseken próbálhatják ki magukat, legyen szó funkcionális tréningről, cross-trainingről, mobilizáló vagy erősítő tornáról, vagy akár táncról. A helyszínen több állomás lesz, ahol a különböző fitness órákból lesznek 20 perces blokkok, amelyet szakképzett és tapasztalt edzők irányítanak – mondta.

Különprogramokkal is készülnek a FitNight-on

A FitNight egyéb különprogramokat is kínál: sportbemutatókkal készül a Kecskeméti TE súlyemelő és birkózó szakosztálya, valamint a Corpus Performance cross-training csapata Prikidánovics Tamás vezetésével. Kihívások és játékos versenyek – például fekvőtámasz nyomóverseny és plank kihívás – teszik még izgalmasabbá az estét.

A rendezvény két kiemelt vendége is erőt és inspirációt ad majd a közönségnek, hiszen ott lesz a Szabadidőközpontban Dr. Nagy Péter, Európa-bajnoki ezüstérmes súlyemelő, olimpikon, a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke, illetve Dósa Gergely, többszörös magyar bajnok, Natural Pro testépítő. 

A sport mellett az egészségmegőrzés is kiemelt szerepet kap: ingyenes szűrések – vérnyomás-, vércukorszint-, testsúly- és testzsírmérés – várják a látogatókat az egészségsarokban.

A kapunyitás 18 órakor lesz, a program 19.15 órakor kezdődik, és várhatóan 23 óráig tart. A rendezők javasolják az előzetes regisztrációt a www.ironteamkati.hu/fitnight oldalon, de a belépőjegy a helyszínen is megváltható. A bevételekből származó teljes összeg a jótékony célt támogatja.

– Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk, hiszen a FitNight nem csupán sport, hanem egy olyan közösségi élmény, ahol a mozgásnak igazi értelme és célja van: segíteni másokon – mondta Borsosné Laczi Katalin.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu