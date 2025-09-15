Lejátszották az első észak-dél rangadót

Ez a Kunfehértó-Kunszállás a maga 68 kilométerével egyfajta kíméletes, bevezető jellegű tesztje is volt a távolság kezelésének. A távolság végül nem jelentett akadályt senkinek, még szurkolók is érkeztek Kunfehértóról, egyedül Grácz Roland volt az, akinek az érkezését nagyon várták ugyan a kunfehértóiak, de nem ért oda kezdésre, illetve az utolsó pillanatban befutott, de a kezdőbe már nem állhatott be. Viszont ő sem a távolság miatt késett, hanem mert horgászversenyen vett részt. (A horgászversenyen elért helyezéséről röviden nyilatkozott. - Páros verseny volt, de elcsesztük. Így szektor 4 lett a vége -foglalta össze a délelőtti történéseket.) Ugyanakkor az vesse rá az első követ, aki szakított már félbe hajnalban ultipartit azzal az ürüggyel, hogy délután meccse van. De minden rosszban van valami jó, a mérkőzés egészét tekintve – kunfehértói szemszögből nézve - talán nem is baj, hogy Grácz Rocsó csak a második félidőben állt be, ha ugyanis benne lett volna még negyvenöt perc játék, nem biztos, hogy bírta volna követni a 80. percben a kontraakciót, amikor László Benő szerzett labdát a félpályánál, és vágtatott végig a Kunszállás 16-osáig, hogy aztán az utolsó pillanatban a László-vágtát kísérő, nálánál nagyobb gólhelyzetbe kerülő Gráczhoz passzoljon, aki bebombázta a kapu közepébe a labdát. Rencsár József, a Kunfehértó játékosedzője ugyanis a mérkőzést követő nyilatkozatában elmondta, hogy örülnek a győzelemnek, a találkozó egyik legfontosabb tapasztalata azonban a számunkra az, hogy bebizonyosodott, a másodosztályban aligha lesz elégséges az elméletben lefolytatott fizikai alapozás. (Hogy az elméleti alapozás online vagy személyes részvétel mellett történt, arról nem szól a fáma, de a lényeget teintve mindegy is.) Grácz Rocsó viszont így, harmincöt perc játékkal a lábában követni bírta az akciót, és berúghatta azt a gólt, ami létfontosságú lett a Kunfehértó győzelméhez.

Szép pillanata volt még a találkozónak, amikor az 55. percben a Kunszállás beugró játékosedzője, Kertész Ádám kettős cserére szánta el magát, akkor állt be ugyanis Vincze Nándor és Vincze Nándor, azaz apa és fia. És hamar kiderült, hogy nem csak afféle „legyünk meg tizenegyen” jellegű cserék voltak, idősebb Vincze Nándor ugyanis azonnal kezébe vette a stafétabotot, ifjabb Vincze Nándor pedig életveszélyes elfutásokkal vétette észre magát, és nem utolsósorban ő szerezte egy felhőfejesből a Kunszállás első gólját.