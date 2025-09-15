2 órája
Lejátszották az első észak-dél rangadót
Az idei évtől összevont vármegyei másodosztályban a hétvégén először találkozott egymással egykori déli és északi csapat: a Kunszállás és a frissen feljutott Kunfehértó. A jó iramú, izgalmas találkozó nemcsak remek szórakozást nyújtott, hanem észak-dél tekintetében érdekes tanulságokkal, a szurkolók számára emlékezetes mozzanatokkal is szolgált.
Megújult idén a vármegye kettő, tavaly még két csoportban, Déli és Északi csoportra bontva ment a küzdelem a vármegyei másodosztályú bajnokságban, a vármegyei igazgatóság azonban a 2025/26-os idényre összevonta a két csoportot, a lecsökkent létszám miatt nem is igen tehetett egyebet. A mögöttünk álló hétvégén játszották le a Kunszállás-Kunfehértó mérkőzést, aminek amellett, hogy kitűnő meccs volt, az volt az egyik érdekessége, hogy ez volt az első olyan találkozó, amikor egy eredetileg vármegye kettő Északi és Déli csoportos csapat találkozott. Igaz, a Kunfehértó újonc az idén a vármegye kettőben, de korábban hol a vármegye három Közép, hol a vármegye három Déli csoportjában szerepelt, ha tehát megmaradt volna a két csoport, minden bizonnyal délre került volna. Talán nem véletlen, hogy ez még csak az első fecske az ex-déli, ex-északi párosítások sorában.
Aki megnézi a vármegye kettes sorsolást, az azt láthatja, hogy ritkaság ez a fajta észak-dél párosítás az őszi idény elején, inkább október eleje után találkoznak az egymástól nagyobb távolságra levő csapatok, ez azonban minden bizonnyal nem véletlen, ezzel is igyekeztek segíteni a csapatokat. Akik ugyanis panaszkodtak az új lebonyolítási formára, arra is hivatkoztak többek között, hogy bizonyos meccsek esetén jelentősen megnőttek a távolságok. Ez igaz. A Vaskút-Kerekegyháza párosítás például 121 kilométeres utat jelent annak, aki idegenbe utazik. (A példákat még lehetne sorolni.) Ellenérvként – mármint abban a dilemmában, hogy mi értelme ősz végére tolni a nagy távolságokat jelentő meccseket - felhozható, hogy attól, hogy valaki augusztus végén vagy november elején utazik Vaskútról Kerekegyházára, a távolság még ugyanaz, ráadásul mind az augusztusi 17 óra 30-as, de a november végi 13 órás kezdés esetén is így is, úgy is sötétben ér haza a vendégcsapat. Ez is igaz, csakhogy nem mindegy, hogy este tizenegykor, vagy este hét órakor ér haza sötétben egy brigád. (Persze hogy győztesen vagy megverve ér haza sötétben, az az, ami aztán tényleg nem mindegy.)
Ez a Kunfehértó-Kunszállás a maga 68 kilométerével egyfajta kíméletes, bevezető jellegű tesztje is volt a távolság kezelésének. A távolság végül nem jelentett akadályt senkinek, még szurkolók is érkeztek Kunfehértóról, egyedül Grácz Roland volt az, akinek az érkezését nagyon várták ugyan a kunfehértóiak, de nem ért oda kezdésre, illetve az utolsó pillanatban befutott, de a kezdőbe már nem állhatott be. Viszont ő sem a távolság miatt késett, hanem mert horgászversenyen vett részt. (A horgászversenyen elért helyezéséről röviden nyilatkozott. - Páros verseny volt, de elcsesztük. Így szektor 4 lett a vége -foglalta össze a délelőtti történéseket.) Ugyanakkor az vesse rá az első követ, aki szakított már félbe hajnalban ultipartit azzal az ürüggyel, hogy délután meccse van. De minden rosszban van valami jó, a mérkőzés egészét tekintve – kunfehértói szemszögből nézve - talán nem is baj, hogy Grácz Rocsó csak a második félidőben állt be, ha ugyanis benne lett volna még negyvenöt perc játék, nem biztos, hogy bírta volna követni a 80. percben a kontraakciót, amikor László Benő szerzett labdát a félpályánál, és vágtatott végig a Kunszállás 16-osáig, hogy aztán az utolsó pillanatban a László-vágtát kísérő, nálánál nagyobb gólhelyzetbe kerülő Gráczhoz passzoljon, aki bebombázta a kapu közepébe a labdát. Rencsár József, a Kunfehértó játékosedzője ugyanis a mérkőzést követő nyilatkozatában elmondta, hogy örülnek a győzelemnek, a találkozó egyik legfontosabb tapasztalata azonban a számunkra az, hogy bebizonyosodott, a másodosztályban aligha lesz elégséges az elméletben lefolytatott fizikai alapozás. (Hogy az elméleti alapozás online vagy személyes részvétel mellett történt, arról nem szól a fáma, de a lényeget teintve mindegy is.) Grácz Rocsó viszont így, harmincöt perc játékkal a lábában követni bírta az akciót, és berúghatta azt a gólt, ami létfontosságú lett a Kunfehértó győzelméhez.
Szép pillanata volt még a találkozónak, amikor az 55. percben a Kunszállás beugró játékosedzője, Kertész Ádám kettős cserére szánta el magát, akkor állt be ugyanis Vincze Nándor és Vincze Nándor, azaz apa és fia. És hamar kiderült, hogy nem csak afféle „legyünk meg tizenegyen” jellegű cserék voltak, idősebb Vincze Nándor ugyanis azonnal kezébe vette a stafétabotot, ifjabb Vincze Nándor pedig életveszélyes elfutásokkal vétette észre magát, és nem utolsósorban ő szerezte egy felhőfejesből a Kunszállás első gólját.
Érdemes még megemlíteni Fekete Dávidot, akivel kapcsolatban senki, aki a mérkőzést látta, utólag nem is érti, hogy hogy nem került föl a neve gólszerzők közé. Elképesztő mennyiségű lövést eresztett meg ugyanis a vendégek kapujára, ráadásul nem vaktában lövöldözött, hiszen mindegyik lökete kapura tartott, és nem is akárhova, hanem rendre valamelyik fölső sarok irányába. Egyvalaki persze biztosan érti, hogy ezekből miért nem lett egyszer sem gól, az pedig nem más, mint a Kunfehértó fiatal kapusa, a tizennyolc éves Acsai Botond, aki elképesztő bravúrokkal vétette észre magát és akadályozta a Kunszállást a gólszerzésben. Amikor pedig nem sikerült kitornásznia a menetrendszerint érkező Fekete-bombát, akkor meg a keresztléc segített neki, de hát jó kapusnak szerencséje is van. De nem csak ő, kollégája is remek teljesítményt nyújtott, a gólokról nem tehetett, különösen a másodikról nem, amit Hajdu Hunor úgy durrantott be a bal felső sarokba, hogy azt előzetes logisztikázással sem lehetett volna hárítani.
A veresége ellenére a hazai csapat is nagyszerűen játszott, nem is érte egy zokszó sem a ház elejét. A hazai drukkereknek nem is lett volna idejük a saját csapatukat kritizálni, ugyanis annyira izgalmas volt a hajrá, hogy az események követésén, a szurkoláson és a körömrágáson kívül másra nem is igen volt lehetőség.
Üdítő színfolt volt a hazai Kertész Ádám mérkőzés utáni nyilatkozata. Kertész Ádám Kertész Gábor helyett ugrott be erre a mérkőzésre a játékosedzői szerepkörbe, és értékelésében elmondta, hogy a vereség dacára is nagyon büszke a csapatára, amely kilencven percen át megalkuvás nélkül küzdött és harcolt. Ugyanakkor elmondta, hogy ha valaki mindenáron mégis bűnbakot akarna keresni, akkor ne külső körülményekben keresse a hibást, hanem őbenne, Kertész Ádámban. – Két tiszta helyzetem volt, tiszta lövőhelyzet, ha azokat belövöm, akkor itthon marad legalább egy pont.
Kitűnő meccset látott tehát a nagyérdemű. A tekintetben ugyanakkor, hogy milyenek lehetnek az erőviszonyok az exdéli és exészaki csapatok között, ebből a találkozóból semmilyen információt nem lehet levonni, hiszen mind a két csapat megérdemelte volna a három pontot.
A mérkőzés lényegében sportszerű volt, durva szabálytalanság nem történt, de annyi – a vármegyei focival velejáró - tüske, rúgás, személyes sérelem, kellemetlen néző-játékos, játékos-játékos irányú beszólás azért elhangzott a meccsen, hogy biztosak lehetünk abban, hogy mind a két fél alig várja, hogy tavasszal visszavághasson. (Kivéve talán a meccslabdát, amely annyiszor találkozott a fehértói Horváth Ákos fejével, hogy alighanem pályamódosításon gondolkodik.)
Aki egyébként addig vágyik az észak-dél összecsapásokra, amíg az újdonság varázsa lengi körbe ezt a jelenséget, annak a 3. fordulóban már két mérkőzést tudunk a figyelmébe ajánlani. Szombaton Kunszentmiklósra látogat a Dusnok, Kerekegyházára pedig a Bácska SE Vaskút. Az előbbi találkozó 15, az utóbbi pedig 16 órakor kezdődik, tehát előbb, mint a többi meccs. Bizonyára nem véletlenül.
