1 órája
Délen tizenöt gólt rúgott, élre állt az Érsekcsanád
Ezen a hétvégén a második fordulót rendezték meg a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában. Öt csapat még továbbra is százszázalékos, a tabellát az Érsekcsanád vezeti.
Szombaton délután vívták meg a Bácsbokod-Bácsborsód örökrangadót. Zavaros volt a meccs előélete, volt, amikor úgy festett, hogy elmarad a mérkőzés, végül aztán megegyeztek a felek, és a csapatok kifutottak a pályára szombaton délután. A tavasszal még a Borsódot erősítő Hercz Dániel megszerezte ugyan a vezetést a hazaiaknak, de Kőműves András és Schobloher Richárd találataival a Borsód még az első játékrész vége előtt fordított, ráadásul a 42. percben meg is fogyatkozott a hazai gárda Mamuzsics Benedek kiállítása miatt. A második játékrészben már csak egy gól esett, azt Kőmüves Achilesz József szerezte, így 3-1 arányban győzött a bajnoki címvédő Bácsborsód. 5-1-re győzte le a Csátalját a Felsőszentiván, a hazai oldalon Merkler Tamás mesterhármast szerzett. 8-1-re nyert a Bajaszentistván a Kenderes vendéglátójaként. Az egyaránt újonc és új klub, a Beko FC Dávod megszerezte az első győzelmét, nem is akárki: a Gara ellen sikerült begyűjteniük mind a három pontot. Benke Erik góljával szerzett vezetést a Dávod. Gyetvai Mátyás büntetőből egyenlített, Mészáros Alexnek a 48. percben szintén büntetőből szerzett találatára viszont már nem érkezett vendégválasz, így nagy ünneplés vette kezdetét a dávodi pályán. Gólfesztivált rendezett az Érsekcsanádi KSKE a Tataháza vendéglátójaként, a 15-0-ás győzelemből Töttös Dániel hat góllal vette ki a részét.
Visszavágott Madarason a Tompa a két héttel ezelőtt, a kupában elszenvedett vereségért. 0-0-ás félidő után a hazai gárda 35 percen át vezetett Bélavári Attila góljával. A 85. percben aztán Szauter István egyenlített, majd a 93. percben Száz Rolandnak 11-esből szerzett góljával a Tompa a győzelmet is megszerezte. A büntető előtt a hazai védő, Györe Róbert a kiállítás sorsára jutott, miután túl hevesen vitatta a meccs sorsát eldöntő 11-es jogosságát. Kövecses László duplájának köszönhetően mind a három pontot elvitte Sükösdről a Kisszállás. Hercegszántón tudott győzni a Kelebia.
Eredmények:
Bácsbokodi SK-Bácsborsódi SK 1-3, Felsőszentiván-Csátalja 5-1, Bajaszentistván-Kenderes SE Bátmonostor 8-1, Beko FC Dávod-Garai KSE 2-1, Tataháza SE-Érsekcsanádi KSKE 0-15, Madarasi SE-Tompai SE 1-2, Sükösd SC-Kisszállási SC 0-2, Hercegszántói FC-Kelebia SE 0-3.
Vármegye III., Déli csoport
1. ÉRSEKCSANÁD 2 2 0 0 20-0 6
2. BAJASZENTISTVÁN 2 2 0 0 14-2 6
3. BÁCSBORSÓD 2 2 0 0 12-3 6
4. KELEBIA 2 2 0 0 5-0 6
5. TOMPA 2 2 0 0 4-1 6
6. GARA 2 1 0 1 17-2 3
7. FELSŐSZENTIVÁN 2 1 0 1 5-3 3
8. KISSZÁLLÁS 2 1 0 1 3-3 3
9. BÁCSBOKOD 2 1 0 1 4-5 3
10. HERCEGSZÁNTÓ 2 1 0 1 3-4 3
11. DÁVOD 2 1 0 1 3-7 3
12. SÜKÖSD 2 0 0 2 0-4 0
13. CSÁTALJA 2 0 0 2 3-8 0
14. MADARAS 2 0 0 2 1-7 0
15. KENDERES SE 2 0 0 2 3-17 0
16. TATAHÁZA 2 0 0 2 0-31 0