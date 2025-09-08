Délen az Érsekcsanád az élen

szeptember 8., hétfő

A hétvégén a harmadik fordulót rendezték meg a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában. Az Érsekcsanád vezet, és velük együtt még három csapat hibátlan.

Vincze Miklós

Nagy küzdelemre készítette az újonnan alakult BEKO FC Dávod az éllovas Érsekcsanádot, még vezettek is a vendégek Balázs Kevin találatával, a Csanád azonban Töttös Dániel és Telkes Bálint góljaival fordítani tudott, és megnyerte a mérkőzést. A Bácsborsód hazai pályán nyert rangadót a Felsőszentiván ellen. Török Tamás találatával a hazaiak vezettek, a Felsőszentiván Merkler Tamás duplájával a 26. percre fordított. Schobloher Richárd góljának köszönhetően 2-2 lett a félidő. A második játékrészbe Bognár Barnabád alakította ki két büntetőből a 4-2-es végeredményt. A jelenleg a harmadik helyen álló Kelebia a Sükösdöt győzte le hazai pályán. A Tompa Kisszálláson nyert szomszédvári rangadót, tíz éve volt utoljára példa arra, hogy a két csapat derbit vívhatott egymással. A Madaras 10-0-ra verte a Tataházát, Ócsai Ivó hat góllal vette ki a részét a sikerből. Elvitte a pontokat Csátaljáról a Hercegszántó, a Bácsbokod Bajaszentistvánon járt sikerrel Bódai Botond találatával. Bodai Botond huszonöt méteres, látványos, felső sarkos bombával szerezte meg csapatának a győzelmet.

Érsekcsanád, vármegye III,
A Bajaszentistván játékosa, Müller Alex készül szabadrúgást elvégezni a Bácsbokod elleni mérkőzésen
Fotó: Jarmaczkiné Ispánovics Judit

Vármegye III., Déli csoport: Érsekcsanádi KSKE-BEKO FC Dávod 2-1, Bácsborsódi SK-Felsőszentiván 4-2, Csátalja SE-Hercegszántói FC 0-2, Kelebia SE-Sükösd SC 3-1, Kisszállási SC-Tompai SE 1-4, Garai KSE-Kenderes SE Bátmonostor 4-1, Bajaszentistváni SK-Bácsbokodi SK 0-1, Madarasi SE-Tataháza SE 10-0.

Vármegye III., Déli csoport

1. ÉRSEKCSANÁD 3 3 0 0 22-1 9

2. BÁCSBORSÓD 3 3 0 0 16-5 9

3. KELEBIA 3 3 0 0 8-1 9

4. TOMPA 3 3 0 0 8-2 9

5. GARA 3 2 0 1 21-3 6

6. BAJASZENTISTVÁN 3 2 0 1 14-3 6

7. HERCEGSZÁNTÓ 3 2 0 1 5-4 6

8. BÁCSBOKOD 3 2 0 1 5-5 6

9. MADARAS 3 1 0 2 11-7 3

10. FELSŐSZENTIVÁN 3 1 0 2 7-7 3

11. KISSZÁLLÁS 3 1 0 2 4-7 3

12. DÁVOD 3 1 0 2 4-9 3

13. SÜKÖSD 3 0 0 3 1-7 0

14. CSÁTALJA 3 0 0 3 3-10 0

15. BÁTMONOSTOR 3 0 0 3 4-21 0

16. TATAHÁZA 3 0 0 3 0-41 0

 

