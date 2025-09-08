2 órája
Délen az Érsekcsanád az élen
A hétvégén a harmadik fordulót rendezték meg a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában. Az Érsekcsanád vezet, és velük együtt még három csapat hibátlan.
Nagy küzdelemre készítette az újonnan alakult BEKO FC Dávod az éllovas Érsekcsanádot, még vezettek is a vendégek Balázs Kevin találatával, a Csanád azonban Töttös Dániel és Telkes Bálint góljaival fordítani tudott, és megnyerte a mérkőzést. A Bácsborsód hazai pályán nyert rangadót a Felsőszentiván ellen. Török Tamás találatával a hazaiak vezettek, a Felsőszentiván Merkler Tamás duplájával a 26. percre fordított. Schobloher Richárd góljának köszönhetően 2-2 lett a félidő. A második játékrészbe Bognár Barnabád alakította ki két büntetőből a 4-2-es végeredményt. A jelenleg a harmadik helyen álló Kelebia a Sükösdöt győzte le hazai pályán. A Tompa Kisszálláson nyert szomszédvári rangadót, tíz éve volt utoljára példa arra, hogy a két csapat derbit vívhatott egymással. A Madaras 10-0-ra verte a Tataházát, Ócsai Ivó hat góllal vette ki a részét a sikerből. Elvitte a pontokat Csátaljáról a Hercegszántó, a Bácsbokod Bajaszentistvánon járt sikerrel Bódai Botond találatával. Bodai Botond huszonöt méteres, látványos, felső sarkos bombával szerezte meg csapatának a győzelmet.
Vármegye III., Déli csoport: Érsekcsanádi KSKE-BEKO FC Dávod 2-1, Bácsborsódi SK-Felsőszentiván 4-2, Csátalja SE-Hercegszántói FC 0-2, Kelebia SE-Sükösd SC 3-1, Kisszállási SC-Tompai SE 1-4, Garai KSE-Kenderes SE Bátmonostor 4-1, Bajaszentistváni SK-Bácsbokodi SK 0-1, Madarasi SE-Tataháza SE 10-0.
Vármegye III., Déli csoport
1. ÉRSEKCSANÁD 3 3 0 0 22-1 9
2. BÁCSBORSÓD 3 3 0 0 16-5 9
3. KELEBIA 3 3 0 0 8-1 9
4. TOMPA 3 3 0 0 8-2 9
5. GARA 3 2 0 1 21-3 6
6. BAJASZENTISTVÁN 3 2 0 1 14-3 6
7. HERCEGSZÁNTÓ 3 2 0 1 5-4 6
8. BÁCSBOKOD 3 2 0 1 5-5 6
9. MADARAS 3 1 0 2 11-7 3
10. FELSŐSZENTIVÁN 3 1 0 2 7-7 3
11. KISSZÁLLÁS 3 1 0 2 4-7 3
12. DÁVOD 3 1 0 2 4-9 3
13. SÜKÖSD 3 0 0 3 1-7 0
14. CSÁTALJA 3 0 0 3 3-10 0
15. BÁTMONOSTOR 3 0 0 3 4-21 0
16. TATAHÁZA 3 0 0 3 0-41 0
