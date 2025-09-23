szeptember 24., szerda

Labdarúgás

12 órája

Harmincöt gólnál tart az Érsekcsanád

Címkék#vármegye III.#labdarúgás#Érsekcsanádi KSKE

A hétvégén a vármegye három Déli és Északi csoportjában az 5., a Közép és a Nyugati csoportban a 3. fordulót rendezték meg. A mezőnyben már csak nyolc csapat büszkélkedhet hibátlan mutatóval. Vezeti a tabellát a saját csoportjában az Érsekcsanád, a Ladánybene, a Csólyospálos II. és a Harta II.

Vincze Miklós

A Déli csoport éllovasa, az Érsekcsanád magabiztos győzelmet aratott hazai pályán a Bácsbokod ellen. Töttös Dániel négyszer is betalált. Növelte az előnyét, ugyanis a 2. helyen álló Bácsborsód és a 3. Kelebia is csak egy-egy pontot szerzett a hétvégén. A Bácsborsód a Sükösd ellen vívott rangadót, a mérkőzés 2-2-es döntetlenre végződött. Kétszer vezettek a vendégek, kétszer egyenlített a hazai gárda. 1-1-re végzett a Kelebia a Kisszállással, Kövecses László 50. percben szerzett góljával sokáig vezettek a vendégek, Zubelic Aleksandra a 93. percben egyenlített.

magabiztosan győzött az Érsekcsanád,
Kecskeméten tudott győzni a Pálmonostora és továbbra is százszázalékos
Fotó: Vincze Miklós

Vármegye III., Déli csoport: Érsekcsanádi KSKE-Bácsbokodi SK 7-0, Bácsborsódi SK-Sükösd SC 2-2, Kelebia SE-Kisszállási SC 1-1, Tataháza SE-Kenderes SE Bátmonostor 4-7, Garai KSE-Felsőszentiván 2-5, Bajaszentistváni SK-Hercegszántói FC 2-0, Csátalja SE-Tompai SE 0-2, Madarasi SE-BEKO FC Dávod 2-3.

Az Északi csoportban még három csapat százszázalékos. Az élen a Ladánybene áll, amely a hétvégén Tiszaalpáron tudott győzni 2-0 arányban. Három pont előnnyel vezet a Ladánybene, ugyanis a két üldöző, az Izsák és a Pálmonostora már letudta a szabadnapját. A 2. Izsák éppen a mögöttünk álló hétvégén, a 3. Pálmonostora pedig az SC Hírös-Ép II. vendégeként aratott 2-0-ás győzelmet. Gólokban gazdag, mégis szorosnak mondhat mérkőzést nyert a Vasutas SK Tiszaugon – 3-4 lett a végeredmény –, és a Katonatelep a Fülöpjakab vendéglátójaként, Katonatelepen 5-3-mal zárult a meccs. Érdekesség, hogy most hétvégén két hibátlan csapat, az Izsák és a Pálmonostora egymással találkozik.

Vármegye III., Északi csoport: Fülöpszállási SE-Helvéciai SE 2-2, Jakabszállás KSE-Kerekegyházi SE II. 2-7, Katonatelepi SE-Fülöpjakab SE 5-3, Szabadszállás VSE-Ballószögi FK 0-1, Tiszaalpári SE-Ladánybenei LC 0-2, TMSE Tiszaug-Vasutas SK 3-4, SC Hírös-Ép Egyesület II.-Pálmonostora SE 0-2.

A Közép csoportban a Csólyospálos második csapata vezeti a tabellát. A Csólyospálos II. a tavalyi ezüstérmes Kaskantyút győzte le meggyőző játékkal 4-2-re. A 2. helyen a szintén hibátlan Soltvadkert II. áll, 4-1 arányban tudtak győzni a Jászszentlászló vendégeként. Komoly rangadót vívott a Kiskunmajsa és a Kiskőrösi LC második csapata, 1-1-re végződött a találkozó. 

Vármegye III., Közép csoport: Kecel FC II.-Császártöltési EFSK félbeszakadt, Jászszentlászlói SE-Soltvadkerti TE II. Vadkert FC 1-4, Kiskunmajsa FC-Kiskőrösi LC II. 1-1, Csólyospálos II.-Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE 4-2.

Megtáltosodott nyugaton a Harta második csapata, a harmadik győzelmüket aratták a hartaiak, nem is akárki ellen, hanem az Uszód vendéglátójaként. Medovy Arnold góljával a vendégek tettek szert vezetésre, Horváth Bence és Gillich Róbert 2-1-re megfordította az állást. Ezt követően jött a hazai Bálint Noel egy klasszikus mesterhármassal, Nasz Balázsnak a hajrában szerzett találata már csak szépségtapasz volt az Uszód számára. Megtáltosodott a Dunavecse is. Ha valaki azt gondolta, hogy az előző heti győzelmük a bajnoki címvédő Szentmárton ellen a véletlen műve volt, az ezen a hétvégén csattanós választ kapott, a Vecse ugyanis Dunapatajról is el tudta hozni mind a három pontot. A vendégek mindkét gólját a játékosedző, Tóth Attila szerezte. A múlt heti fiaskó után biztos győzelmet aratott a bajnoki címvédő Szentmárton SE a Foktő vendéglátójaként. Nem kis bravúrt ért el a Dunaegyháza, miután Bátyán sikerült megfordítania a meccset úgy, hogy a Bátya Gubányi Ferenc góljával a 73. percben 3-2-re még vezetett, Szapu Gábor azonban a 83. percben egyenlített, majd a 87.percbe Freud Barnabás a Dunaegyháza győztes gólját is megszerezte. 

Vármegye III., Nyugati csoport: Harta SE II.-Uszód KSE 5-2, Bátyai SE-Dunaegyháza SE 3-4, Szentmárton SE-Főnix SE Foktő 4-0, Szakmári KSE-Hajós FC 6-1, Dunapataji KSE-Dunavecsei SE 0-2, Apostag KSE-Fajsz SE 2-5, Solti FC-Dunaszentbenedek KSE félbeszakadt.

Vármegye III., Déli csoport

1. ÉRSEKCSANÁD 5 5 0 0 35-1 15

2. BÁCSBORSÓD 5 4 1 0 20-7 13

3. KELEBIA 5 4 1 0 11-3 13

4. TOMPA 5 4 0 1 11-4 12

5. GARA 5 3 0 2 29-12 9

6. BAJASZENTISTVÁN 4 3 0 1 16-3 9

7. DÁVOD 5 3 0 2 12-13 9

8. MADARAS 5 2 0 3 17-11 6

9. FELSŐSZENTIVÁN 4 2 0 2 12-9 6

10. HERCEGSZÁNTÓ 5 2 0 3 5-8 6

11. BÁCSBOKOD 5 2 0 3 9-18 6

12. SÜKÖSD 5 1 1 3 6-10 4

13. KISSZÁLLÁS 5 1 1 3 6-12 4

14. KENDERES SE 5 1 0 4 11-31 3

15. CSÁTALJA 5 0 0 5 4-15 0

16. TATAHÁZA 5 0 0 5 6-537 0

Vármegye III., Északi csoport

1. LADÁNYBENE 5 5 0 0 14-3 15

2. IZSÁKI ÉPÍTŐ 4 4 0 0 15-4 12

3. PÁLMONOSTORA 4 4 0 0 17-7 12

4. KATONATELEP 5 3 0 2 16-14 9

5. TISZAUG 5 3 0 2 14-13 9

6. TISZAALPÁR 5 2 1 2 21-13 7

7. VASUTAS SK 5 2 1 2 18-14 7

8. BALLÓSZÖG 5 2 1 2 11-14 7

9. HELVÉCIA 5 1 2 2 8-19 5

10. SC HÍRÖS-ÉP II. 4 1 1 2 5-5 4

11. KEREKEGYHÁZA II. 5 1 1 3 14-15 4

12. SZABADSZÁLLÁS 5 1 1 3 6-12 4

13. FÜLÖPJAKAB 5 1 0 4 14-23 3

14. FÜLÖPSZÁLLÁS 4 0 2 2 8-12 2

15. JAKABSZÁLLÁS 4 0 0 4 6-19 0

Vármegye III., Közép csoport

1. CSÓLYOSPÁLOS II. 3 3 0 0 12-4 9

2. SOLTVADKERT II. 3 3 0 0 11-4 9

3. KISKUNMAJSA 3 1 1 1 15-5 4

4. KISKŐRÖS II. 3 1 1 1 11-4 4

5. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 2 1 0 1 6-4 3

6. KECEL II. 1 1 0 0 3-1 3

7. BALOTASZÁLLÁS 2 1 0 1 4-4 3

8. KASKANTYÚ 3 1 0 2 6-9 3

9. BÓCSA 2 0 0 2 2-6 0

10. KISKUNHALAS 2 0 0 2 1-14 0

11. CSÁSZÁRTÖLTÉS 2 0 0 2 0-16 0

Vármegye III., Nyugati csoport

1. HARTA II. 3 3 0 0 17-2 9

2. DUNAVECSE 3 2 1 0 5-2 7

3. SZENTMÁRTON 3 2 0 1 13-2 6

4. SZAKMÁR 3 2 0 1 12-5 6

5. DUNAEGYHÁZA 3 2 0 1 12-11 6

6. BÁTYA 3 2 0 1 8-7 6

7. FAJSZ 3 2 0 1 9-11 6

8. FOKTŐ 3 1 1 1 5-7 4

9. HAJÓS 3 1 0 2 8-11 3

10. USZÓD 3 1 0 2 4-7 3

11. DUNAPATAJ 3 1 0 2 5-9 3

12. SOLT 2 0 0 2 2-9 0

13. DUNASZENTBENEDEK 2 0 0 2 2-10 0

14. APOSTAG 3 0 0 3 5-14 0

