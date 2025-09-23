Harmincöt gólnál tart az Érsekcsanád

A Déli csoport éllovasa, az Érsekcsanád magabiztos győzelmet aratott hazai pályán a Bácsbokod ellen. Töttös Dániel négyszer is betalált. Növelte az előnyét, ugyanis a 2. helyen álló Bácsborsód és a 3. Kelebia is csak egy-egy pontot szerzett a hétvégén. A Bácsborsód a Sükösd ellen vívott rangadót, a mérkőzés 2-2-es döntetlenre végződött. Kétszer vezettek a vendégek, kétszer egyenlített a hazai gárda. 1-1-re végzett a Kelebia a Kisszállással, Kövecses László 50. percben szerzett góljával sokáig vezettek a vendégek, Zubelic Aleksandra a 93. percben egyenlített.

Kecskeméten tudott győzni a Pálmonostora és továbbra is százszázalékos

Fotó: Vincze Miklós

Vármegye III., Déli csoport: Érsekcsanádi KSKE-Bácsbokodi SK 7-0, Bácsborsódi SK-Sükösd SC 2-2, Kelebia SE-Kisszállási SC 1-1, Tataháza SE-Kenderes SE Bátmonostor 4-7, Garai KSE-Felsőszentiván 2-5, Bajaszentistváni SK-Hercegszántói FC 2-0, Csátalja SE-Tompai SE 0-2, Madarasi SE-BEKO FC Dávod 2-3.

Az Északi csoportban még három csapat százszázalékos. Az élen a Ladánybene áll, amely a hétvégén Tiszaalpáron tudott győzni 2-0 arányban. Három pont előnnyel vezet a Ladánybene, ugyanis a két üldöző, az Izsák és a Pálmonostora már letudta a szabadnapját. A 2. Izsák éppen a mögöttünk álló hétvégén, a 3. Pálmonostora pedig az SC Hírös-Ép II. vendégeként aratott 2-0-ás győzelmet. Gólokban gazdag, mégis szorosnak mondhat mérkőzést nyert a Vasutas SK Tiszaugon – 3-4 lett a végeredmény –, és a Katonatelep a Fülöpjakab vendéglátójaként, Katonatelepen 5-3-mal zárult a meccs. Érdekesség, hogy most hétvégén két hibátlan csapat, az Izsák és a Pálmonostora egymással találkozik.

Vármegye III., Északi csoport: Fülöpszállási SE-Helvéciai SE 2-2, Jakabszállás KSE-Kerekegyházi SE II. 2-7, Katonatelepi SE-Fülöpjakab SE 5-3, Szabadszállás VSE-Ballószögi FK 0-1, Tiszaalpári SE-Ladánybenei LC 0-2, TMSE Tiszaug-Vasutas SK 3-4, SC Hírös-Ép Egyesület II.-Pálmonostora SE 0-2.

A Közép csoportban a Csólyospálos második csapata vezeti a tabellát. A Csólyospálos II. a tavalyi ezüstérmes Kaskantyút győzte le meggyőző játékkal 4-2-re. A 2. helyen a szintén hibátlan Soltvadkert II. áll, 4-1 arányban tudtak győzni a Jászszentlászló vendégeként. Komoly rangadót vívott a Kiskunmajsa és a Kiskőrösi LC második csapata, 1-1-re végződött a találkozó.