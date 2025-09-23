A Dunavecse parádés rajtot vett

„Nincs itt mese, csak a Vecse!” -skandálták önfeledten a bajnoki címvédő Szentmárton ellen, a 2. fordulóban hazai pályán aratott győzelem után a dunavecsei szurkolók és játékosok, majd hirdették úton-útfélen még egy-két napig, ám aztán jött a dunapataji meccs. Ami előtt sokan gondoltak arra, hogy esetleg csak kiszaladt az a szép eredmény a bajnoki címvédő Szalkszentmárton ellen.

A parádés rajtot vett Dunavecse gárdája

Fotó: Tóthné Sudár Izabella

A dunapataji rangadó után aztán nem változott a jelszó, sőt, ha lehet, még hangosabban skandálják játékosok és szurkolók egyaránt, a Dunavecse ugyanis Dunapatajon is győzni tudott 2-0 arányban, és a kilenc pontos Harta II. mögött jelenleg a 2. helyen áll a vármegye három Nyugati csoportjában.

A csapat játékosedzője, Tóth Attila ezúttal elévülhetetlen érdemeket szerzett a három pont megszerzésében, ugyanis az ő két góljával győzött a Dunavecse Dunapatajon. A 12. és a 75. percben talált be Pergel Miklós kapujába, ráadásul jó nagy gólokat rúgott.

– Az első félidőben Dancs József gólpassza után sikerült a ficakba találnom – idézte föl kérésünkre nagy örömmel a két találatát. - A második játékrészben Erdődi Tamásról kaptam egy remek indítást, azt követően sikerült újra kilőnöm a felső sarkot.

Elmondta, hogy ők egyáltalán nem érezték véletlenül összejött sikernek a Szentmárton elleni győzelmet, sőt, nem csak a tisztes helytállás céljával utaztak el Dunapatajra, a tavalyi ezüstérmeshez.

– A cél egyértelműen a három pont megszerzése volt, hogy a szoros mezőnyben továbbra is az élmezőnyben maradjon a csapat, így is készültünk a találkozóra – mondta Tóth Attila. - Azt persze tudtuk, hogy ezúttal sem lesz könnyű dolgunk. Az első félidőben sikerült megszereznünk a vezetést. A második félidőre felfokozódott a hangulat, sajnos történt egy kiállítás is, így ember hátrányban kellett folytatnunk a mérkőzést de egy percre sem adtuk fel, nagy akarással küzdöttünk, aminek meg is lett az eredménye. Az előző meccset eltiltás miatt kénytelen voltam kihagyni, úgyhogy mit mondjak, most Patajon nagyszerű érzés volt újra játékosként is csatlakozni a csapathoz. A társaság ismét motivált és céltudatos volt, ami köszönhető nem utolsósorban a szurkolóknak is, akik idegenbe is szépszámmal elkísértek most már minket. Az ő támogatásuk hatalmas erőt ad az egész társaságnak. Annak pedig külön örülök, hogy már három bajnokit lejátszottunk, és ezeken a meccseken csak két gólt kaptunk. Azt gondolom, hogy ez annak a jele, hogy egyre stabil a védelmünk – mondta Tóth Attila.