Szomszédvári derbit vívnak Dunavecsén
Dunavecsén már napok óta a futball lázában égnek, hiszen most szombaton következik az Apostag elleni szomszédvári rangadó. A helyiek nemes egyszerűséggel a térség Fradi-Újpestjének minősítik a derbit, és ennek megfelelő lelkesedéssel is készülnek rá.
Dunavecse lassan focilázban ég, miután parádés rajtot vett a csapat. Még ki se ünnepelték magukat a vecsei drukkerek a Dunapatajon aratott győzelem után, a fókusz máris a Dunavecse-Apostag szomszédvári rangadóra került. Rendesen megy a hírverés, aki a Vecse-Apostag meccsre készül, azt jó előre tájékoztatták arról, hogy a meccs alatt kürtős kaláccsal is kényeztetheti magát. Sőt: „Az előző hazai meccs jegybevételének egy részéből egy tálca sört és egy tálca vegyes üdítőt vettünk” – tájékoztatja az érdeklődőket a Dunavecse közösségi oldala –, „hogy most érkezési sorrendben megajándékozzuk a kasszánál belépőket. - legyen az hazai vagy vendégszurkoló, nálunk nem számít. Amíg a készlet tart mindenki hozzájuthat, hiszen a lelátón nemcsak a gólok, hanem a kortyok is számítanak” – áll az indoklásban.
Az Apostag jóval gyengébben kezdte az idényt, három meccset játszottak le eddig, pontot még nem szerzett a Gelencsér Zsolt által gardírozott gárda. Ez különösebben nagy meglepetést nem okozott Apostagon, ahol egyelőre azt is nagy eredménynek tartják, hogy egyáltalán megmaradt a csapat az előző, meglehetősen rosszul sikerült szezon után.
Gelencsér Zsoltnak, az Apostag szakvezetőjének tettünk fel néhány kérdést a rangadóval kapcsolatban.
– Azok kedvéért, akik ritkán járnak Apostag és Dunavecse felé, megkérdezném, hogy tulajdonképpen mekkora a távolság Dunavecse és Apostag között? A városok, falvak közti távolságokat megadó internetes oldalak általában négy kilométert írnak, ami minden valószínűség szerint a két falu központjától van mérve. De mekkora ténylegesen a távolság a két helységnév tábla között?
– Nincsenek messze egymástól, az Apostag északi és a Dunavecse déli szélét jelző tábla között körülbelül másfél kilométer a távolság.
Készülnek a helyiek a Dunavecse-Apostag mérkőzésre
– A dunavecseiek már hét eleje óta nagy erőkkel harangozzák be a Vecse-Apostag meccset, a környék Fradi-Újpestjeként jellemzik a párosítást. Igaz ez?
– Persze, megvan a maga pikantériája a párharcnak. A már említett közelség révén ez nem is lehet máshogy. Úgyhogy – természetesen vármegye egyes kontextusba emelve a Fradi-Újpest párhartcot – mondhatjuk, hogy igen.
– Néhány éve átment több játékos is Vecséről Apostagra. Ez most fűszerezi az eleve szomszédvári derbi hangulatot?
– Ez egy valóban mindig éles párosítás, tehát egy Vecse-Apostag meccset külön fűszerezni aligha kell. Ugyanakkor az a néhány évvel ezelőtti történet már aligha játszik, hiszen abból a csapatból, amikor egy jelentős vecsei kontingens jött át hozzánk, egy srác kivételével már senki nincs itt. Vagy abbahagyták, vagy már máshol játszanak.
– A Vecse remekül kezdett, az Apostag viszont még nem szerzett pontot. Ennek fényében mire számítasz a derbin?
– Mi tagadás, nálunk jelenleg a csapatépítés folyik. Nálunk mind a nagypályás, mind a felnőtt focit sokan még csak szokják. Mindent el fogunk tehát követni, hogy megnehezítsük a szomszédvár dolgát.
És bár a tabellán elfoglalt helyezést tekintve pillanatnyilag jelentős a különbség a két csapat között, a hazai gárda egyáltalán nem elbizakodottan várja a mérkőzést.
– A csapat most valóban jól teljesít, de nem dőlhetünk hátra – mondta Tóth Attila, a dunavecseiek szakvezetője. – Egy ilyen szomszédvári rangadón bármi megtörténhet, ezért mi is úgy készülünk. Persze bízunk benne, hogy jól fogunk játszani, és hogy az is kijön majd a pályán, hogy jó formában van a csapat. De egyébként bárki legyen az ellenfél, soha nem engedném, hogy bárki ellen elbizakodottan álljunk ki. Főleg nem egy szomszédvári derbin. Számomra annyi pikantériája is van ennek a találkozónak, hogy én Apostagról igazoltam át Dunavecsére. Az egyik legszebb apostagi idényben az volt – nem is olyan régen –, amikor a bajnokságban ezüstérmesek lettünk, és nagy menetelést hajtottunk végre a vármegyei kupában, akkorát, hogy végül az országos táblára is följutottunk. De azon leszünk, hogy a szomszéd falu csapata ne ezen a hétvégén kezdje meg a fölzárkózást – mondta Tóth Attila.
A mérkőzést szombaton, 16 órai kezdettel rendezik meg, Dunavecsén.
