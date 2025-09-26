Szomszédvári derbit vívnak Dunavecsén

Dunavecse lassan focilázban ég, miután parádés rajtot vett a csapat. Még ki se ünnepelték magukat a vecsei drukkerek a Dunapatajon aratott győzelem után, a fókusz máris a Dunavecse-Apostag szomszédvári rangadóra került. Rendesen megy a hírverés, aki a Vecse-Apostag meccsre készül, azt jó előre tájékoztatták arról, hogy a meccs alatt kürtős kaláccsal is kényeztetheti magát. Sőt: „Az előző hazai meccs jegybevételének egy részéből egy tálca sört és egy tálca vegyes üdítőt vettünk” – tájékoztatja az érdeklődőket a Dunavecse közösségi oldala –, „hogy most érkezési sorrendben megajándékozzuk a kasszánál belépőket. - legyen az hazai vagy vendégszurkoló, nálunk nem számít. Amíg a készlet tart mindenki hozzájuthat, hiszen a lelátón nemcsak a gólok, hanem a kortyok is számítanak” – áll az indoklásban.

Szomszédvári derbit vív a Dunavecse

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az Apostag jóval gyengébben kezdte az idényt, három meccset játszottak le eddig, pontot még nem szerzett a Gelencsér Zsolt által gardírozott gárda. Ez különösebben nagy meglepetést nem okozott Apostagon, ahol egyelőre azt is nagy eredménynek tartják, hogy egyáltalán megmaradt a csapat az előző, meglehetősen rosszul sikerült szezon után.

Gelencsér Zsoltnak, az Apostag szakvezetőjének tettünk fel néhány kérdést a rangadóval kapcsolatban.

– Azok kedvéért, akik ritkán járnak Apostag és Dunavecse felé, megkérdezném, hogy tulajdonképpen mekkora a távolság Dunavecse és Apostag között? A városok, falvak közti távolságokat megadó internetes oldalak általában négy kilométert írnak, ami minden valószínűség szerint a két falu központjától van mérve. De mekkora ténylegesen a távolság a két helységnév tábla között?

– Nincsenek messze egymástól, az Apostag északi és a Dunavecse déli szélét jelző tábla között körülbelül másfél kilométer a távolság.

Készülnek a helyiek a Dunavecse-Apostag mérkőzésre

– A dunavecseiek már hét eleje óta nagy erőkkel harangozzák be a Vecse-Apostag meccset, a környék Fradi-Újpestjeként jellemzik a párosítást. Igaz ez?

– Persze, megvan a maga pikantériája a párharcnak. A már említett közelség révén ez nem is lehet máshogy. Úgyhogy – természetesen vármegye egyes kontextusba emelve a Fradi-Újpest párhartcot – mondhatjuk, hogy igen.