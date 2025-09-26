szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Szomszédvári derbit vívnak Dunavecsén

Címkék#vármegye III.#labdarúgás#Dunavecse

Dunavecsén már napok óta a futball lázában égnek, hiszen most szombaton következik az Apostag elleni szomszédvári rangadó. A helyiek nemes egyszerűséggel a térség Fradi-Újpestjének minősítik a derbit, és ennek megfelelő lelkesedéssel is készülnek rá.

Vincze Miklós

Dunavecse lassan focilázban ég, miután parádés rajtot vett a csapat. Még ki se ünnepelték magukat a vecsei drukkerek a Dunapatajon aratott győzelem után, a fókusz máris a Dunavecse-Apostag szomszédvári rangadóra került. Rendesen megy a hírverés, aki a Vecse-Apostag meccsre készül, azt jó előre tájékoztatták arról, hogy a meccs alatt kürtős kaláccsal is kényeztetheti magát. Sőt: „Az előző hazai meccs jegybevételének egy részéből egy tálca sört és egy tálca vegyes üdítőt vettünk” – tájékoztatja az érdeklődőket a Dunavecse közösségi oldala –, „hogy most érkezési sorrendben megajándékozzuk a kasszánál belépőket. - legyen az hazai vagy vendégszurkoló, nálunk nem számít. Amíg a készlet tart mindenki hozzájuthat, hiszen a lelátón nemcsak a gólok, hanem a kortyok is számítanak” – áll az indoklásban. 

Szomszédvári derbit vív a Dunavecse
Szomszédvári derbit vív a Dunavecse
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az Apostag jóval gyengébben kezdte az idényt, három meccset játszottak le eddig, pontot még nem szerzett a Gelencsér Zsolt által gardírozott gárda. Ez különösebben nagy meglepetést nem okozott Apostagon, ahol egyelőre azt is nagy eredménynek tartják, hogy egyáltalán megmaradt a csapat az előző, meglehetősen rosszul sikerült szezon után.

Gelencsér Zsoltnak, az Apostag szakvezetőjének tettünk fel néhány kérdést a rangadóval kapcsolatban.

– Azok kedvéért, akik ritkán járnak Apostag és Dunavecse felé, megkérdezném, hogy tulajdonképpen mekkora a távolság Dunavecse és Apostag között? A városok, falvak közti távolságokat megadó internetes oldalak általában négy kilométert írnak, ami minden valószínűség szerint a két falu központjától van mérve. De mekkora ténylegesen a távolság a két helységnév tábla között? 

– Nincsenek messze egymástól, az Apostag északi és a Dunavecse déli szélét jelző tábla között körülbelül másfél kilométer a távolság.

Készülnek a helyiek a Dunavecse-Apostag mérkőzésre

– A dunavecseiek már hét eleje óta nagy erőkkel harangozzák be a Vecse-Apostag meccset, a környék Fradi-Újpestjeként jellemzik a párosítást. Igaz ez? 

– Persze, megvan a maga pikantériája a párharcnak. A már említett közelség révén ez nem is lehet máshogy. Úgyhogy – természetesen vármegye egyes kontextusba emelve a Fradi-Újpest párhartcot – mondhatjuk, hogy igen.

– Néhány éve átment több játékos is Vecséről Apostagra. Ez most fűszerezi az eleve szomszédvári derbi hangulatot?

– Ez egy valóban mindig éles párosítás, tehát egy Vecse-Apostag meccset külön fűszerezni aligha kell. Ugyanakkor az a néhány évvel ezelőtti történet már aligha játszik, hiszen abból a csapatból, amikor egy jelentős vecsei kontingens jött át hozzánk, egy srác kivételével már senki nincs itt. Vagy abbahagyták, vagy már máshol játszanak. 

– A Vecse remekül kezdett, az Apostag viszont még nem szerzett pontot. Ennek fényében mire számítasz a derbin?

– Mi tagadás, nálunk jelenleg a csapatépítés folyik. Nálunk mind a nagypályás, mind a felnőtt focit sokan még csak szokják. Mindent el fogunk tehát követni, hogy megnehezítsük a szomszédvár dolgát.

És bár a tabellán elfoglalt helyezést tekintve pillanatnyilag jelentős a különbség a két csapat között, a hazai gárda egyáltalán nem elbizakodottan várja a mérkőzést.

– A csapat most valóban jól teljesít, de nem dőlhetünk hátra – mondta Tóth Attila, a dunavecseiek szakvezetője. – Egy ilyen szomszédvári rangadón bármi megtörténhet, ezért mi is úgy készülünk. Persze bízunk benne, hogy jól fogunk játszani, és hogy az is kijön majd a pályán, hogy jó formában van a csapat. De egyébként bárki legyen az ellenfél, soha nem engedném, hogy bárki ellen elbizakodottan álljunk ki. Főleg nem egy szomszédvári derbin. Számomra annyi pikantériája is van ennek a találkozónak, hogy én Apostagról igazoltam át Dunavecsére. Az egyik legszebb apostagi idényben az volt – nem is olyan régen –, amikor a bajnokságban ezüstérmesek lettünk, és nagy menetelést hajtottunk végre a vármegyei kupában, akkorát, hogy végül az országos táblára is följutottunk. De azon leszünk, hogy a szomszéd falu csapata ne ezen a hétvégén kezdje meg a fölzárkózást – mondta Tóth Attila.

A mérkőzést szombaton, 16 órai kezdettel rendezik meg, Dunavecsén.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu