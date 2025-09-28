szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

29 perce

Átvette a vezetést a Dunagyöngye SK

Címkék#Vármegye II#labdarúgás#Dunagyöngye SK

Ezen a hétvégén a 4. fordulót rendezték meg a vármegyei másodosztályú bajnokságban. Győzött Kunfehértón a Dunagyöngye SK és átvette a tabella élén a vezetést.

Vincze Miklós

A Kunfehértó vendége a Dunagyöngye SK volt. Bedarálta a hazaiakat a Szeremle, a 77. percre 0-4 lett az állás, Dömötör Andor a 86. percben szerezte meg a hazaiak becsületgólját. A Dunagyöngye ezzel átvette a vezetést a tabella élén. A Vaskút vendégeként győzött a Nyárlőrinc 2-0 arányban, Malomsoki Márk és Bali Gábor találataival. 1-1-es döntetlenre végzett a Lakitelek és az Akasztó az előbbi otthonában. A vendégek a 25. percben Suhajda Gergely révén szereztek vezetést, hazai részről Szólát Kevin a 72. percben egalizált.

vezet a Dunagyöngye SK,
Átvette a vezetést a Dunagyöngye SK
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Megszerezte az első győzelmét a Dusnok, ráadásul a három forduló után éllovas Kerekegyháza ellen. Róna Antal és Szász Zoltán góljainak köszönhetően 2-0-lal fordultak a csapatok. A második játékrészben Ruzsonik Tibor szépített, de Rónai Anta és Wacthler Zoltán bebiztosította a hazai győzelmet. 5-0–ás győzelmet aratott Mélykúton és mindjárt a képzeletbeli dobogó harmadik fokára liftezett a Kunszállás. Fekete Dávid, Ficsór Ferenc, Páli László góljaira és Balogh Zoltán duplájára nem érkezett hazai válasz. Bajnoki címvédőhöz méltó módon játszott a Miklósi GYFE vendéglátójaként a Nemesnádudvar. Almási Balázs, Klein Tamás és Aléadics Dániel góljaival már az első félidő végére beállította a 3-0-ás végeredményt.

A vármegye II. állása

1. DUNAGYÖNGYE SK 4 2 2 0 10-4 8

2. NEMESNÁDUDVAR 4 2 2 0 8-2 8

3. KUNSZÁLLÁS 4 2 1 1 13-7 7

4. KEREKEGYHÁZA 4 2 1 1 13-12 7

5. MÉLYKÚT 4 2 1 1 10-11 7

6. NYÁRLŐRINC 4 2 0 2 12-11 6

7. AKASZTÓ 4 1 2 1 10-10 5

8. DUSNOK 4 1 1 2 8-9 4

9. MIKLÓSI GYFE 3 1 1 1 3-5 4

10. KUNFEHÉRTÓ 4 1 0 3 7-13 3

11. LAKITELEK 4 0 3 1 8-10 3

12. VASKÚT 3 0 0 3 3-11 0

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu