A Kunfehértó vendége a Dunagyöngye SK volt. Bedarálta a hazaiakat a Szeremle, a 77. percre 0-4 lett az állás, Dömötör Andor a 86. percben szerezte meg a hazaiak becsületgólját. A Dunagyöngye ezzel átvette a vezetést a tabella élén. A Vaskút vendégeként győzött a Nyárlőrinc 2-0 arányban, Malomsoki Márk és Bali Gábor találataival. 1-1-es döntetlenre végzett a Lakitelek és az Akasztó az előbbi otthonában. A vendégek a 25. percben Suhajda Gergely révén szereztek vezetést, hazai részről Szólát Kevin a 72. percben egalizált.

Átvette a vezetést a Dunagyöngye SK

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Megszerezte az első győzelmét a Dusnok, ráadásul a három forduló után éllovas Kerekegyháza ellen. Róna Antal és Szász Zoltán góljainak köszönhetően 2-0-lal fordultak a csapatok. A második játékrészben Ruzsonik Tibor szépített, de Rónai Anta és Wacthler Zoltán bebiztosította a hazai győzelmet. 5-0–ás győzelmet aratott Mélykúton és mindjárt a képzeletbeli dobogó harmadik fokára liftezett a Kunszállás. Fekete Dávid, Ficsór Ferenc, Páli László góljaira és Balogh Zoltán duplájára nem érkezett hazai válasz. Bajnoki címvédőhöz méltó módon játszott a Miklósi GYFE vendéglátójaként a Nemesnádudvar. Almási Balázs, Klein Tamás és Aléadics Dániel góljaival már az első félidő végére beállította a 3-0-ás végeredményt.

A vármegye II. állása

1. DUNAGYÖNGYE SK 4 2 2 0 10-4 8

2. NEMESNÁDUDVAR 4 2 2 0 8-2 8

3. KUNSZÁLLÁS 4 2 1 1 13-7 7

4. KEREKEGYHÁZA 4 2 1 1 13-12 7

5. MÉLYKÚT 4 2 1 1 10-11 7

6. NYÁRLŐRINC 4 2 0 2 12-11 6

7. AKASZTÓ 4 1 2 1 10-10 5

8. DUSNOK 4 1 1 2 8-9 4

9. MIKLÓSI GYFE 3 1 1 1 3-5 4

10. KUNFEHÉRTÓ 4 1 0 3 7-13 3

11. LAKITELEK 4 0 3 1 8-10 3

12. VASKÚT 3 0 0 3 3-11 0