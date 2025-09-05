Vajdasági kontingenssel erősített a Dunagyöngye SK

A hétvégén rajtol a bajnokság az összevont vármegyei másodosztályban, ám a Dunagyöngye SK egy mérkőzést már győzelemmel letudott, az előrehozott Dunagyöngye-Vaskút mérkőzést 4-1-re nyerte Szombati József csapata. Amely ezen a héten tovább erősödött, mégpedig a Kunbaja öt fiatal játékosával, akik kettős igazolással lesznek jogosultak szerepelni a Szeremlében.

A Dunagyöngye SK játékosa, Yousef tüzel a csapat tavaszi, Vaskút elleni mérkőzésén

Fotó: Farkas Alexa

Kapushiány a Dunagyöngye SK-nál

– Szoros kapcsolatba került az idén az egyesületünk a Kunbajával, mivel az idén mi adjuk a Kunbajának az előírt utánpótlás csapatokat – nyilatkozta Szombati József. – Különösen nem akartuk mi növelni a felnőtt keretünket, hiszen véleményem szerint a keret elég mély – értem ez alatt, hogy a létszáma megfelelő –, ám ezekben a napokban váratlan helyzet állt elő, gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra nem maradt kapusunk. Pedig volt három, ezért is nem erősítettük meg a kapus posztot. Csakhogy az elmúlt napokban megsérült Somlai Donát és Holka Gábor is, az első számú portásunk, Felső Zsombor pedig külföldi munkát vállalt, így ritkábban fog hazajárni, nem tudta tehát vállalni, hogy védjen. Ezért aztán megkerestem a kunbajaiakat azzal a kérdéssel, hogy nem tudnának-e segíteni egy kapussal.

Segítség a Kunbajától

Kunbaján maximális segítőkészséggel fogadták a kérést, és szinte azonnal a Szeremle rendelkezésére bocsátották azt az – egyébként szabadkai illetőségű – Márton Olivért, aki a Kunbaja idei első két mérkőzésen már védte a csapata kapuját tétmeccsen. A tizennyolc éves játékos azért lesz némileg nélkülözhető Kunbaján, mert a harmadik fordulótól már újra a rendelkezésére áll a Kunbajának az első számú kapusa, aki az első két forduló alatt nászúton volt, ezért nem tudott a csapat rendelkezésére állni.

A kunbajaiak ugyanakkor ajánlottak még négy fiatal játékost, a 19 éves Vida Eriket, a 18 éves Genic Stefant, a 18 éves Mackovic Vedrant és a 19 éves Maravic Mihajlo-t. A szabályok értelmében ők jogosultak kettős igazolással a Szeremlében is szerepelni, miután utánpótlás korú labdarúgók. Jovetic Aleksandar, a Kunbaja játékosedzője elmondta, hogy elindultak ugyan a fiatalítás útján, azonban ez a négy játékos nem biztos, hogy mindjárt a bajnokság korai szakaszában kilencven perceket kapna, a terhelésre viszont nagy szükségük van, így nekik az is megfelelő lenne, ha a vármegye kettes Szeremle csapatában szerepelve gyarapítanák a felnőtt futballbeli tapasztalataikat.