Bízik a bravúrban a rajt előtt a KTE kapitánya

Az előző héten a PVSK elleni győzelemmel zárta a felkészülést a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét. Az alapozási periódusról Ivkovic Stojan korábban elmondta már, sok percet adtak a fiataloknak, ami pozitív, ugyanakkor keveset tudott különböző okok miatt a teljes keret egyben dolgozni, így némi időre még néhány játékosnak szüksége van ahhoz, hogy elérje legjobb állapotát.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét kapitánya, Wittmann Krisztián hisz a bravúrban

Fotó: Bús Csaba

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a stabilitásban bízhat

A 2025-26-os bajnokság szeptember 27-én, szombaton veszi kezdetét. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét Zalaegerszegen fog elsőként partkettre lépni. A zalai alakulatnál nagyobb volt a mozgás a nyáron, hiszen idegenlégiósok mellett magyar játékosokat is igazoltak, és régi-új vezetőedzőjük is lesz Sebastjan Krasovec személyében.

– Új évad, új kihívások elé nézünk – tekintett a meccs elé Ivkovic Stojan szakmai igazgató. – Sok szempontból új a csapat, de persze más nézőpontból pedig a régi. Három légiós érkezett hozzánk a nyáron, ketten pedig távoztak, a magyar magunk pedig szinte változatlan maradt. Az egész csapat jól dolgozott a nyáron, mindenki beletette a magáét. Várjuk már a bajnoki rajtot. Van pár pálya Magyarországon, amelynek inspiráló az atmoszférája, a zalaegerszegi is ezek közé tartozik. 50-50 százalék az esély a sikerre minden mérkőzésen, így szombaton is ez lesz a helyzet. Továbbra is úgy tartom, hogy nincs rossz játékos, csak rossz edző.

Izgatottan várja a rajtot a csapat kapitánya, Wittmann Krisztián is:

– Amit kellett, azt véleményem szerint megcsináltuk a felkészülés alatt, az edzőmeccseken is nagyjából megvalósítottuk azokat a dolgokat, amiket megbeszéltünk. Az érkezők beépítése jó ütemben haladt, megvan az összhang a csapaton belül. Várjuk már a rajtot, de tudjuk, hogy a Zalaegerszeg hazai pályán mindig nagyon erős. Jó légiósokat igazoltak, a magyar magjuk is erős. Bízom benne, hogy teljes kerettel tudunk utazni, képesnek érzem a társaságot a bravúrra – mondta Wittmann.

A mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a ZTE otthonában.