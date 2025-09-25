szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

2 órája

Bízik a bravúrban a rajt előtt a KTE kapitánya

Címkék#Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét#Ivkovic Stojan#Wittmann Krisztián#kosárlabda

Indul a férfi kosárlabda NB I. alapszakasza. Szombaton a ZTE elleni, idegenbeli meccsel veszi kezdetét a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét számára a 2025-26-os bajnoki évad.

Nyitray András

Az előző héten a PVSK elleni győzelemmel zárta a felkészülést a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét. Az alapozási periódusról Ivkovic Stojan korábban elmondta már, sok percet adtak a fiataloknak, ami pozitív, ugyanakkor keveset tudott különböző okok miatt a teljes keret egyben dolgozni, így némi időre még néhány játékosnak szüksége van ahhoz, hogy elérje legjobb állapotát. 

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét kapitánya, Wittmann Krisztián hisz a bravúrban
A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét kapitánya, Wittmann Krisztián hisz a bravúrban
Fotó: Bús Csaba

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a stabilitásban bízhat

A 2025-26-os bajnokság szeptember 27-én, szombaton veszi kezdetét. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét Zalaegerszegen fog elsőként partkettre lépni. A zalai alakulatnál nagyobb volt a mozgás a nyáron, hiszen idegenlégiósok mellett magyar játékosokat is igazoltak, és régi-új vezetőedzőjük is lesz Sebastjan Krasovec személyében. 

– Új évad, új kihívások elé nézünk – tekintett a meccs elé Ivkovic Stojan szakmai igazgató. – Sok szempontból új a csapat, de persze más nézőpontból pedig a régi. Három légiós érkezett hozzánk a nyáron, ketten pedig távoztak, a magyar magunk pedig szinte változatlan maradt. Az egész csapat jól dolgozott a nyáron, mindenki beletette a magáét. Várjuk már a bajnoki rajtot. Van pár pálya Magyarországon, amelynek inspiráló az atmoszférája, a zalaegerszegi is ezek közé tartozik. 50-50 százalék az esély a sikerre minden mérkőzésen, így szombaton is ez lesz a helyzet. Továbbra is úgy tartom, hogy nincs rossz játékos, csak rossz edző.

Izgatottan várja a rajtot a csapat kapitánya, Wittmann Krisztián is: 

– Amit kellett, azt véleményem szerint megcsináltuk a felkészülés alatt, az edzőmeccseken is nagyjából megvalósítottuk azokat a dolgokat, amiket megbeszéltünk. Az érkezők beépítése jó ütemben haladt, megvan az összhang a csapaton belül. Várjuk már a rajtot, de tudjuk, hogy a Zalaegerszeg hazai pályán mindig nagyon erős. Jó légiósokat igazoltak, a magyar magjuk is erős. Bízom benne, hogy teljes kerettel tudunk utazni, képesnek érzem a társaságot a bravúrra – mondta Wittmann. 

A mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a ZTE otthonában. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu