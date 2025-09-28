Idegenbeli bravúrral kezdett a Kecskemét

A hazaiaknál Hellems, míg a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét oldalán Tomasevic volt elemében az első felvonás elején, majd Jarvi is villant, 7-8. A ZTE két légiósa, Hellems és Hunter megmozdulásai révén 18-11-re meglépett. A 7. percben Ivkovic Stojan időt kért, közelebb kerülni azonban nem tudtak a hírös városiak, 26-17-tel ért véget ez a negyed.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét rögtön idegenben tudott nyerni

Fotó: MKOSZ

Seppala és Dautovic volt pontos távolról, ám a másik oldalon Varence sem tétlenkedett, 31-23. Jarvi trojkája után magához rendelte tanítványait a ZTE mestere, 34-26. Több hibával játszott mindkét gárda, majd Seppala és Hunter távoli kísérletei hullottak be, 39-29. Wittmann volt elemében, 41-34-re hozta fel csapatát. Dautovic sem akart lemaradni, 45-41-re módosította az állást, és ezzel az eredménnyel mehettek szünetre a felek.

Tomasevic egy egységre csökkentette a differenciát, majd Dautovic a vezetést is megszerezte a Kecskemétnek, 45-46. Kelenföldi és Karahodzsics növelték az előnyt, 48-54-nél időt kért Krasovec mester a hazaiknál. Két gyors hazai kettes után Ivkovic Stojan is taktikai értekezletre szánta el magát, 54-58. A különbség nem változott a harmadik negyed végére, 56-60-tal jöhetett a záró felvonás.

Johnson hármására Karahodzsics kettő plusz egyes akcióval válaszolt, majd Dautovic is ugyanígy járt el nem sokkal később, 59-66. Elkapták a fonalat a kecskemétiek, Kelenföldi távolijával már tízre hízott a fór, 59-69. A ZTE amerikai légiósai révén megkezdte a zárkózást, ám Tomasevic egy triplával lehűtötte a kedélyeket, 70-78-nál hazai időkérés következett. Izgalmas hajrá vette kezdetét miután két egységre csökkentette a hátrányt a hazai csapat, 78-80. Varence hármasával lett egyenlő, 83-83-nál Ivkovic magához rendelte fiait. Tomasevic ragadta meg a lehetőséget, 83-85-nél Krasovec is kikérte idejét, 16 másodperccel a vége előtt. Varence kihagyta dobását, majd a másik oldalon egy Wittmann büntető esett be. Kucsora vállalta el a végén, de nem járt sikerrel, így 83-86-ra nyert a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét.

Ilyen meccsekre számíthat a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

– Tudtuk, hogy egy nagyon fizikális meccset fogunk játszani. Jó munkát végeztünk, végig tudtuk tartani magunkat a tervünkhöz. Az első félidőben voltak gondjaink a támadó lepattanókkal, de aztán tudtuk ezt korrigálni. Az első meccs mindig nehéz, és ezért is örülünk különösen, hogy egy ilyen kemény ellenfél ellen, sikerrel nyitottuk a bajnokságot – mondta Ilari Seppala, aki négy triplát is bedobott a ZTE-nek.