Idegenbeli bravúrral kezdett a Kecskemét
Elrajtolt a férfi kosárlabda NB I. alapszakasza- Az első negyed után a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét megtáltosodott, és végletekig kiélezett összecsapáson győzte le a Zalaegerszeget idegenben.
A hazaiaknál Hellems, míg a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét oldalán Tomasevic volt elemében az első felvonás elején, majd Jarvi is villant, 7-8. A ZTE két légiósa, Hellems és Hunter megmozdulásai révén 18-11-re meglépett. A 7. percben Ivkovic Stojan időt kért, közelebb kerülni azonban nem tudtak a hírös városiak, 26-17-tel ért véget ez a negyed.
Seppala és Dautovic volt pontos távolról, ám a másik oldalon Varence sem tétlenkedett, 31-23. Jarvi trojkája után magához rendelte tanítványait a ZTE mestere, 34-26. Több hibával játszott mindkét gárda, majd Seppala és Hunter távoli kísérletei hullottak be, 39-29. Wittmann volt elemében, 41-34-re hozta fel csapatát. Dautovic sem akart lemaradni, 45-41-re módosította az állást, és ezzel az eredménnyel mehettek szünetre a felek.
Tomasevic egy egységre csökkentette a differenciát, majd Dautovic a vezetést is megszerezte a Kecskemétnek, 45-46. Kelenföldi és Karahodzsics növelték az előnyt, 48-54-nél időt kért Krasovec mester a hazaiknál. Két gyors hazai kettes után Ivkovic Stojan is taktikai értekezletre szánta el magát, 54-58. A különbség nem változott a harmadik negyed végére, 56-60-tal jöhetett a záró felvonás.
Johnson hármására Karahodzsics kettő plusz egyes akcióval válaszolt, majd Dautovic is ugyanígy járt el nem sokkal később, 59-66. Elkapták a fonalat a kecskemétiek, Kelenföldi távolijával már tízre hízott a fór, 59-69. A ZTE amerikai légiósai révén megkezdte a zárkózást, ám Tomasevic egy triplával lehűtötte a kedélyeket, 70-78-nál hazai időkérés következett. Izgalmas hajrá vette kezdetét miután két egységre csökkentette a hátrányt a hazai csapat, 78-80. Varence hármasával lett egyenlő, 83-83-nál Ivkovic magához rendelte fiait. Tomasevic ragadta meg a lehetőséget, 83-85-nél Krasovec is kikérte idejét, 16 másodperccel a vége előtt. Varence kihagyta dobását, majd a másik oldalon egy Wittmann büntető esett be. Kucsora vállalta el a végén, de nem járt sikerrel, így 83-86-ra nyert a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét.
Ilyen meccsekre számíthat a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
– Tudtuk, hogy egy nagyon fizikális meccset fogunk játszani. Jó munkát végeztünk, végig tudtuk tartani magunkat a tervünkhöz. Az első félidőben voltak gondjaink a támadó lepattanókkal, de aztán tudtuk ezt korrigálni. Az első meccs mindig nehéz, és ezért is örülünk különösen, hogy egy ilyen kemény ellenfél ellen, sikerrel nyitottuk a bajnokságot – mondta Ilari Seppala, aki négy triplát is bedobott a ZTE-nek.
– Én az egész bajnokságban ilyen meccsekre számítok. Korábban is nyilatkoztam, hogy vannak csapatok, akik kiemelkednek, de a többi mérkőzésen semmit nem lehet biztosra tudni előre – vette át a szót Ivkovic Stojan szakmai igazgató. – A felkészülés alatt egyedül mi játszottunk két külföldivel, és ez okozott számomra is most fejtörést a rotációban, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást. Mázlink is volt. Nagyon szerencsések voltunk ma, sok triplát is dobtunk. Sok csapat nem készült az előző évben a "két magyaros" szabályra. Szerintem ez most egy adaptációs időszak lesz, és rájönnek, hogy mennyire nem egyszerű ezt megoldani. Mi az egész tavalyi évet ennek szenteltük, és két magyar végig fent volt a pályán. Szóval számunkra ez nem újdonság. A ZTE egy jó csapat, fantasztikus közönséggel a háta mögött. Szeretek itt meccselni. Ma nem szidtak, őszintén ezt kicsit hiányoltam is. Számomra ez azt jelenti, hogy már kezd feledésbe merülni a nevem, és lehet ideje nyugdíjba vonulni. Sok sikert és jó egészséget a folytatásra mindenkinek. Szerintem egy nagyon izgalmas bajnokság elé nézünk.
A Kecskemét hazai pályán is bemutatkozhat a második körben, október 3-án (pénteken) 18 órakor az előző idény ezüstérmese, a Falco látogat a Messzi István Sportcsarnokba.
Zalakerámia ZTE KK - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 83 -86 (26-17, 19-24, 11-19, 27-26)
Zalaegerszeg. Vezette: Kapitány Gellért, Söjtöry Tamás Ferenc, Nagy Bence László
ZTE: Hunter 14/3, Kucsora 4, Hellems 19/9, Varance 12/6, Tóth 8. Csere: Scherer 5/3, Johnson 21/6, Takács -, Mokánszki -, Csátaljay -.
KTE: Wittmann 7/3, Jarvi 14/6, Tomasevic 18/12, Dautovic 15/6, Schöll -. Csere: Seppala 12/12, Ivkovic -, Karahodzsics 14, Kelenföldi 6/6, Tóth B. -.
