Vereséggel kezdett a Krasznai kupán a KTE

Újabb edzőmeccset játszott a KTE. Szombaton és vasárnap Sopronban vesz részt a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét felkészülési tornán. A házigazda Sopron ellen szombaton vereséget szenvedtek a hírös városi kosarasok.

Nyitray András

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét igen rossz kezdés után maradt alul Sopronban, ahol a házigazda már az első negyedben lehengerlő játékkal kezdett, majd 83–56-ra megnyerte a meccset a torna nyitányán. 

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét egy korábbi meccsen
A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vereséggel kezdett
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vasárnap újabb meccset játszik 

– Rosszul kezdtük a mérkőzést, majd sikerült ritmust fogni és megközelíteni ellenfelünket. Utána viszont nem tudtunk már plusz erőket mozgósítani. Sok volt részünkről az eladott labda, valamint 14 triplát dobott a Sopron, ami intő jel számunkra. A mai napon ennyivel jobb volt a Sopron. Elfáradtunk a végére, meg kell találnunk az okokat. A negyedik felvonásban vegyes felállásban játszottunk, a fiataloknak is lehetőséget szavaztunk. Összességében hasznos volt számunkra ez az összecsapás, mert látjuk, miben kell még fejlődni a bajnoki rajtra – értékelt Ivkovic Stojan szakmai igazgató. 

Sopron KC - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 83-56 (23-6, 16-20, 21-21, 23-9)

KTE pontszerzők: Tóth Barna 9/6, Karahodzsics 6, Körmendi 5/3, Wittmann 5/3, Jarvi 17/12, Schöll 9, Kelenföldi 3/3, Dautovic 2.

Vasárnap 15 óra 30 perckor a KK GGD Sencurral csapnak össze a kecskeméti kosarasok a Krasznai Torna második játéknapján.

 

 

