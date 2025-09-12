szeptember 12., péntek

Kosárlabda

2 órája

Profi szerződések után soproni torna vár a KTE-re

Címkék#Sopron KC#Krasznai Kupa#Duna Aszfalt-DTKH Kecskem#kosárlabda

Közelít a rajt a férfi kosárlabda NB I-ben. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét hétvégén egy újabb felkészülési tornán vesz részt ennek jegyében, emellett két fiatal is profi szerződést kapott a klubtól.

Nyitray András

A Krasznai Kupán szerepel a hétvégén a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét. A közeli bajnoki rajt miatt az edzők kérésére nem rendeznek hagyományos módon elődöntőket és helyosztókat, hanem a csapatok két-két mérkőzést játszanak, előre egyeztetett párosítás szerint. Nem hirdetnek kupagyőztest, hanem az egyes mérkőzések legjobbjai kapnak különdíjat. 

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét újabb tornán vesz részt
A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét újabb tornán vesz részt
Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

A kecskemétiek keretéhez kapcsolódó hír, hogy Ilari Seppala továbbra is a finn válogatottal szerepel az Európa-bajnokságon, ahonnan csak a jövő hét folyamán tér vissza, addig nem számolhat vele Ivkovic Stojan. Két fiatallal ugyanakkor profi szerződést kötött a klub, ezt a Mercedes KA évnyitóján jelentették be. Kertli Ádám és Szemerédi Levente mostantól a felnőtt keret tagjai. 

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét két meccset játszhat

A kecskemétiek először szombaton lépnek pályára, 17 órától a házigazda Sopron KC lesz az ellenfél.  Vasárnap aztán a KK GGD Sencur ellen folytatja a hírös városi alakulat, itt 15 óra 30 perc lesz a kezdés. 

 

 

