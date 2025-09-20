szeptember 20., szombat

Kosárlabda

56 perce

Jól sikerült a főpróba a Kecskemétnek

Címkék#Ivkovic Stojan#PVSK#Duna Aszfalt-DTKH Kecskem#kosárlabda

A főpróbát tartotta már péntek este a KTE. Egy héttel a bajnokság kezdete előtt lejátszotta utolsó edzőmeccsét a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, mely győzelemmel zárt a PVSK ellen.

Nyitray András

Az első felvonás sokáig szorosan alakult, majd fokozatosan vette át az irányítást a hírös városi alakulat. Az etap végéhez közeledve még jobban rákapcsoltak a házigazdák, és Jarvi dudaszó pillanatában elengedett pontos triplájával 23-14-re nyerték az első tíz percet. Tíz egység fölé növelte fórját a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, és tartották is ezt, noha a PVSK derekasan küzdött. A félidő úgy ért véget, ahogyan az első negyed. Egy távolit süllyesztettek el az utolsó pillanatban a hazaiak, 42-28.

lejátszotta utolsó edzőmeccsét a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét győzelemmel zárta a munkát
Fotó: Bús Csaba 

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét lendületesen játszott

Lendületesen folytatták az Ivkovic-tanítványok, és öt minutum alatt 52-33-ra megléptek. Nem adta fel azonban a baranyai együttes, és elkezdték faragni hátrányukat, 59-45. Végül a záró felvonásra 60-48-cal fordulhattak az együttesek. A tempó nem hagyott alább, és rendre szép megoldásokkal szórakoztatták a kilátogató szurkolókat a csapatok. 68-58-nál időt kért a KTE stábja, majd két gyors hazai kettest követően a PVSK-nál is értekezletet tartottak. Mindkét fél megpörgette a végjátékot. Wittmann és Dautovic remek kosaraival pedig húszra nőtt a differencia, 85-65. A végeredmény: 85-67.

– Szerintem egy jó edzőmeccs volt. Az első félidőben kontrolláltuk a védekezést, ami a legfontosabb. Második félidőben Seppala már nem játszott, illetve a többiek is csökkentett perceket kaptak. Nagyjából elégedett vagyok. Látszik azonban, hogy még messze nem vagyunk kész. Van két légiósunk és egy magyar játékosunk, akiket még vissza kell hozni a normál kerékvágásba. Ők mind fontos tagjai a rotációnknak. Köszönöm a szurkolóknak, hogy az ankéton és a lelátón is mellettünk voltak – értékelt Ivkovic Stojan szakmai igazgató. 

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - PVSK-Veolia 85-67 (23-14, 19-14, 18-20, 25-19)

Kecskeméti pontszerzők: Seppala 5, Ivkovic 4/3, Tóth B. 10, Karahodzsics 9, Körmendi 4/3, Jarvi 12/6, Wittmann 16/15, Schöll 2, Dautovic 17/6, Kelenföldi 6.

 

 

