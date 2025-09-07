szeptember 7., vasárnap

Kosárlabda

4 órája

Megnyerte újabb edzőmeccsét a Kecskemét

Címkék#Ivkovic Stojan#PVSK#Duna Aszfalt-DTKH Kecskem#kosárlabda

Újabb edzőmeccsel folytatta a felkészülést a KTE. A PVSK ellen lépett pályára a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, mely magabiztos játékot produkálva nyert idegenben.

Nyitray András

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a debreceni torna után először lépett pályára, ezúttal Pécsen. A hírös városiak egyelőre most is főleg fiataloknak adtak perceket, az idősebb játékosokat némileg kímélte a stáb, közülük Ilari Seppala továbbra is hiányzik, hiszen az Eb-n szerepel. 

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét Pécsen nyert
Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel
Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét innentől szűkebb rotációval készül

– Ez volt az utolsó meccs, amelyen mindenki lehetőséghez jutott. Szerintem világos a fiatalok számára, hogy miben kell még fejlődniük, milyen hibákat kell javítani. Az első félidőben több hibával játszottunk, a második két negyed már sokkal jobb volt. Az utolsó 10-15 percben kíméltük a húzóembereket. Hétfőtől becsatlakozik már a munkánkba Ivkovic Milán is. Dolgozunk tovább a keret fejlődésén. Jövő héten Sopronban folytatjuk kétnapos tornán a felkészülést – mondta Ivkovic Stojan szakmai igazgató. 

PVSK - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 58-82  (14-20, 17-18, 13-26, 14-18)

Kecskeméti pontszerzők: Kertli 3/3, Tóth Barna 10/3, Karahodzsics 6, Körmendi 9/3, Asztalos 5/3, Szemerédi 3, Wittmann 9/3, Ladovszky 2, Jarvi 12/6, Schöll 4, Kelenföldi 11/3, Dautovic 8.

 

