Megvan a Kecskemét negyedik légiósa

A 203 cm magas kosárlabdázó az OKK Montenegro együttesében kezdett kosárlabdázni, majd a Crvena Zvezda ifjúsági csapatához csatlakozott. Felnőtt karrierje során a Dynamic Belgrád, a Borac Cacak és az FMP játékosa volt. Az előző idényben az FMP-ben érdekelt volt az ABA-ligában, illetve a szerb KLS bajnokságban. Tomasevic tavaly 7.4-es pontátlaggal és 3.3-as lepattanó átlaggal fejezte be a szezont a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét új játékosa.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét válogatott játékossal erősített

Fotó: aba-liga.com

– Négyes posztra igazoltuk Bojan Tomasevicet – nyilatkozta Ivkovic Stojan szakmai igazgató. – Már korábban kiszemeltük, de megvártuk az Európa-bajnokságot, és most a napokban csatlakozott is a keretünkhöz. Olyan típusú, mentalitású légiós ő is, mint a többiek. Ha együtt tudunk fejlődni, ők és mi is profitálhatunk a közös munkából, és akkor nagyot léphetünk előre. Tomasevic-re egy balszerencsés bokasérülés miatt most két hét terápia vár. A soproni tornára teljes kerettel szerettünk volna utazni, de a finn válogatott remek Eb-szereplése, valamint ez a sérülés átírta a terveinket, így Ilari Seppala és Tomasevic sem játszhat. De ettől függetlenül úgy gondolom, jól haladunk a felkészüléssel.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét légiósa izgatottan várja a rajtot

A montenegrói kosárlabdázó motiváltan várja a kecskeméti szezont.

– Izgatott és boldog vagyok, hogy Magyarországon, Kecskeméten folytathatom a pályafutásomat – mondta Bojan Tomasevic. – Azért választottam a KTE ajánlatát, mert úgy éreztem, hogy a fejlődésem szempontjából jó helyre kerülök, megvan minden feltétel ehhez. Bízom benne, hogy a hamarosan kezdődő bajnokságban sikerül elérnünk céljainkat, és minél messzebb jutunk majd.