Hasznos tornán van túl a KTE

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét az elődöntőt sikerrel vette a Temesvár ellen úgyis, hogy Ivkovic Stojan elsősorban a magyar mag építésére akarta még felhasználni a tornát. A házigazda DEAC elleni döntőben a Kecskemét az elején és a végén nem volt elég rendezett, így hiába játszott a mérkőzés középső szakaszában szoros meccset, az utolsó negyedben igen nagyra nőtt a különbség, így a Debrecen nyerte a tornát.

Ivkovic Stojan szerint a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét hasznos tornán van túl

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskeméten a PVSK ellen folytatja

– Egy nagyon jó meccs volt. Három negyedet kontrolláltunk, a végén viszont érezhetően elfáradtunk, és ott lépett el a Debrecen – értékelt Ivkovic Stojan szakmai igazgató. – A dobószázalékunk is elmaradt a jótól (büntetők: 17/29, hármasok: 8/33). Ez is a fáradtság számlájára írható, illetve el is fogytunk, csak kilencen játékos volt ma bevethető. Tisztában vagyunk vele, hogy a bajnokságban teljesen más lesz már mindkét gárda játéka. Hasznos torna volt ez számunkra összességében. A magyar magunk sokat tett hozzá a mai meccshez is, és kijelenthető, hogy egy fokkal jobban játszunk már most, mint tavaly.

A héten egy edzőmeccs vár a kecskemétiekre, akik pénteken 16 órától a PVSK vendégei lesznek Pécsen.

DEAC - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 80-63 (20-11, 18-25, 17-19, 25-8)

KTE pontszerzők: Kertli 2, Tóth Barna 4/3, Karahodzsics 9, Körmendi 2, Wittmann 15/9, Jarvi 12/6, Schöll 4, Kelenföldi 5/3, Dautovic 10/3.