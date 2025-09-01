DOMB42X: A katarzisért éri meg feszegetni a határokat

– Már tavaly felmerült bennem futás közben, hogy ebből hivatalos versenyt is lehetne csinálni. Azt tapasztaltam, hogy akik először ott voltak, azok legutóbb is eljöttek, mondhatni volt bennük egy perverz vágy a szenvedésre. El is indítottam igazából a folyamatot, felvettem a kapcsolatot a Hírös Nonprofit Kft.-vel, és tavasszal végül ráfordulhattunk a tervezésre, mivel nyitottak voltak – mondta Raffai Lénárd.

Nagyobb verseny, nagyobb felelősség, több munka. Ennek ellenére a szervező elmondta, olyan versenyt akarnak létrehozni, ami élmény a nevezőknek, de egyben családi program is, ezért is döntöttek úgy, hogy több távon, több kategóriában is lehetőséget adnak a futásra mindenkinek.

– Minden apróságra figyelni kell, azt vettem észre magamon is, hogy az utóbbi két hónapban rengeteg időt és energiát vesz igénybe részemről is a szervezés. Fontos a mentős felügyelet, hogy a versenyzők biztonsága alap legyen, de profi megoldással akarjuk mérni azt is, ki hol tart a versenyen, ne strigulázni kelljen, így egy chip-es megoldással fogjuk mérni a teljesítményeket. A legfontosabb cél viszont az, hogy mindenki érezze jól magát, legyen egy családbarát rendezvény. Sok felajánlást kaptam az arculatban, a marketingben, de így is jelentős erőforrásokat igényel a dolog, van bennem egy komoly drukk is őszintén szólva, izgatott vagyok – mondta Raffai Lénárd.

Raffai Lénárd szereti a kihívással járó, sportos hobbikat

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Nem kell azoknak sem megijednie, akik már a táv hallatán elbizonytalanodnak, a szervezők több kategóriában, több távon is igyekeznek kedvet csinálni a futás szerelmeseinek. Fél és hatod távon is lehet indulni hangolódásként az eseményen, melyre már harmadik alkalommal kerül megrendezésre, de ezúttal minden korábbinál profibb keretek között. Chipes időméréssel, speakerrel, frissítéssel, rajtcsomaggal, díjazással is készülnek a szervezők, ennek köszönhetően számon sem kell tartani, hol tart valaki a megtett távon, hiszen a kijelző mérni fogja azt. A mini és midi gyermekfutam 400 méteres pályán zajlik, ahol egy, illetve két kört kell teljesíteni.

– Azt látjuk saját példákból és baráti társaságokban is, hogy a gyerekek követik a mintákat, ahol a szülők futnak.

Idővel ők is szeretnének, és kifejezetten rossz néven veszik, ha elkísérik a szülőket, de nincs lehetőségük bizonyítani. Mi erre lehetőséget akarunk adni. A kislányom tavaly volt egy futóversenyen, ahol elindult, de nem kapott érmet a végén. Azt ígértük neki, ha rendesen felkészül, akkor jöhetnek a jó eredmények, és végül tényleg kitartó edzésekkel idén ugyanazt a kategóriát megnyerte. Akkora öröm volt az arcán, hogy azt akartuk, mindenki érezhesse ezt át. Ahogy mondtam, családbarát rendezvényre törekszünk, így bízunk benne, hogy mindenki meg tudja találni a maga távját, a menetrendet is úgy alakítottuk ki, hogy egymásnak is tudjanak szurkolni a családtagok – mondta gyerek program kapcsán Raffai.