DOMB42X: A katarzisért éri meg feszegetni a határokat
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, formabontó futóversenyt rendeznek szeptember 20-án a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpontban, ahol a nevezők 7, 21 és 42 alkalommal is megpróbálhatnak felfutni a város legmagasabb pontjára. Nevezni még szeptember 6-ig lehetséges. A DOMB42X futóverseny szervezőjével és ötletgazdájával, Raffai Lénárddal beszélgettünk.
A DOMB42X futóverseny lényege tulajdonképpen már az esemény nevéből is kikövetkeztethető. A fő versenyszám a dombfutás, melyet 42 alkalommal tesznek meg fel és le a versenyzők. Az esemény névadója a 42,2 kilométeres, felfelé kerekített maratoni táv. Ez azt jelenti 42x futnak fel a kecskeméti Benkó dombra, amely 49 méteres magasságának köszönhetően így több, mint +2000 méteres szintet tud hozni a heti strava összesítőnkbe. Ám honnan is jött az ötlet?
– Az egész onnan indult, hogy a hobbik, amiket űzök, azok mind a hegyekhez kapcsolódnak. Korábban ultra távokat is futottam terepen, az ezekre történő felkészülés viszont helyben nem volt egyszerű, Kecskeméten az egyetlen lehetőségem a domb volt. Legtöbbször az oldalán tudtam edzeni, öt-tíz alkalmakat csináltam, aztán kitaláltam, hogy legyen ez 21. Ennek nem volt különösebb oka, futós körökben ez egy jelentőséggel bíró szám, de tovább vittem végül 42-re – tekintett vissza Raffai Lénárd, az esemény ötletgazdája és szervezője. – Facebookon be is írtam ezt egy terepfutós csoportban, amihez végül többen is csatlakoztak. Akkor ez még csak egy edzés volt, nem szervezőként hirdettem az eseményt, egyedül is megcsináltam volna a magam kis programját. Pláne azért, mert a domb oldalán nem is szabályos közlekedni. Azt tapasztaltam, hogy akik eljöttek ezt igényelték, s bár akkor azt mondták, hogy ennyi elég is volt belőle, mégis már a következő körben kérdezték, hogy mikor lesz újra. Négy év után, tavaly ismételtük ezt meg újra, akkor már a Hírös Sport Nonprofit Kft. egyébként maximálisan korrekt kérésére, a kijelölt úton mentünk fel és le. Magam is megkönnyebbültem, mert esős idő is volt, és nem akartam balesetet véletlenül sem, így legalább kipróbáltuk aszfalton is – tette hozzá Raffai Lénárd, aki falmászó terem üzemeltetéséből is kiveszi a részét Kecskeméten.
A Hírös Sport Nonprofit Kft. kérése után, már a verseny közben megszületett a gondolat Raffai fejében, hogy ebből lehetne egy hagyományteremtő, szervezettebb és nagyobb rendezvényt is csinálni, amire idén jött el az idő.
– Már tavaly felmerült bennem futás közben, hogy ebből hivatalos versenyt is lehetne csinálni. Azt tapasztaltam, hogy akik először ott voltak, azok legutóbb is eljöttek, mondhatni volt bennük egy perverz vágy a szenvedésre. El is indítottam igazából a folyamatot, felvettem a kapcsolatot a Hírös Nonprofit Kft.-vel, és tavasszal végül ráfordulhattunk a tervezésre, mivel nyitottak voltak – mondta Raffai Lénárd.
Nagyobb verseny, nagyobb felelősség, több munka. Ennek ellenére a szervező elmondta, olyan versenyt akarnak létrehozni, ami élmény a nevezőknek, de egyben családi program is, ezért is döntöttek úgy, hogy több távon, több kategóriában is lehetőséget adnak a futásra mindenkinek.
– Minden apróságra figyelni kell, azt vettem észre magamon is, hogy az utóbbi két hónapban rengeteg időt és energiát vesz igénybe részemről is a szervezés. Fontos a mentős felügyelet, hogy a versenyzők biztonsága alap legyen, de profi megoldással akarjuk mérni azt is, ki hol tart a versenyen, ne strigulázni kelljen, így egy chip-es megoldással fogjuk mérni a teljesítményeket. A legfontosabb cél viszont az, hogy mindenki érezze jól magát, legyen egy családbarát rendezvény. Sok felajánlást kaptam az arculatban, a marketingben, de így is jelentős erőforrásokat igényel a dolog, van bennem egy komoly drukk is őszintén szólva, izgatott vagyok – mondta Raffai Lénárd.
Nem kell azoknak sem megijednie, akik már a táv hallatán elbizonytalanodnak, a szervezők több kategóriában, több távon is igyekeznek kedvet csinálni a futás szerelmeseinek. Fél és hatod távon is lehet indulni hangolódásként az eseményen, melyre már harmadik alkalommal kerül megrendezésre, de ezúttal minden korábbinál profibb keretek között. Chipes időméréssel, speakerrel, frissítéssel, rajtcsomaggal, díjazással is készülnek a szervezők, ennek köszönhetően számon sem kell tartani, hol tart valaki a megtett távon, hiszen a kijelző mérni fogja azt. A mini és midi gyermekfutam 400 méteres pályán zajlik, ahol egy, illetve két kört kell teljesíteni.
– Azt látjuk saját példákból és baráti társaságokban is, hogy a gyerekek követik a mintákat, ahol a szülők futnak.
Idővel ők is szeretnének, és kifejezetten rossz néven veszik, ha elkísérik a szülőket, de nincs lehetőségük bizonyítani. Mi erre lehetőséget akarunk adni. A kislányom tavaly volt egy futóversenyen, ahol elindult, de nem kapott érmet a végén. Azt ígértük neki, ha rendesen felkészül, akkor jöhetnek a jó eredmények, és végül tényleg kitartó edzésekkel idén ugyanazt a kategóriát megnyerte. Akkora öröm volt az arcán, hogy azt akartuk, mindenki érezhesse ezt át. Ahogy mondtam, családbarát rendezvényre törekszünk, így bízunk benne, hogy mindenki meg tudja találni a maga távját, a menetrendet is úgy alakítottuk ki, hogy egymásnak is tudjanak szurkolni a családtagok – mondta gyerek program kapcsán Raffai.
A DOMB42X futóverseny a célok mellett katarzist ad
A felnőttek a 42 kilométeres futás mellett a 21-es és 7-es távon is nevezhetnek, mindegyiknek megvan a maga kihívása, de az élmény viszont leírhatatlan Raffai Lénárd szerint, amit a teljesítés esetén érezhet egy futó. Így van ezzel ő is.
– A 7 kilométeres távra azt mondom, hogy egy alap sportolói múlttal, vagy edzettséggel teljesíthető, némi felkészülés mellett. Nem akarom elhitetni senkivel, hogy azonnal elérhető, de egy jól belőhető cél. Jó példa erre édesanyám, aki szeretne elindulni a versenyen, ha már én szervezem. Nem szeret futni, soha nem is futott, annak ellenére sem, hogy évtizedek óta sportol. Ezzel együtt kiment, megcsinálta szintidőn belül, azóta egy barátnőjével minden héten kétszer kimennek és teljesítik. A 21 kilométer már komfortzónán kívül esik, kell küzdeni, de ez adja meg a szépségét. A 42 kilométer fizikálisan és mentálisan is nagyon komoly kihívás, hiszen hosszú a táv, hosszú ideig tart, van benne 2000 méter szintkülönbség, ahhoz már tényleg kell egy olyan elhatározás is, hogy sanyargatni is szereti magát az ember – mondta Raffai Lénárd.
Megijedni nem kell, sőt a befektetett munka a végén leírhatatlan érzésben fizetődik meg. Raffai Lénárd ezért csinálja, és azt kívánja mindenkinek, hogy élje át ezt az érzést, amit csak egy ilyen verseny tud megadni.
– A korábbi ultra távoknál, illetve ennél az eseménynél is egy katarzist éreztem, amikor célba értem.
Ilyenkor visszatekintek az egészre, tudom, hogy sokat kellett szenvedni érte, de pont ez adja meg a szépségét és a leírhatatlan örömöt. Annyi boldogság hormont termel egy ilyen élmény, amit más nem ad. Fel sem merül bennem, hogy ne érte volna meg, sőt, már a következő kihívás jár a fejemben. Talán nem feltétlen jön ez így át, ezt át kell élni tényleg – tette hozzá a szervező.
A jövőre nézve is vannak már tervei Raffai Lénárdnak, szeretné, ha ez a verseny egy hagyománnyá válna.
– Hagyományt szeretnék teremteni, jó lenne minden évben megrendezni, reménykedem benne, hogy akár egy országos hírű rendezvény is lehet belőle. Nem titok, itt erősen létszámkorlátos minden kategória, mert biztonsági okokból nem engedhetünk fel akármennyi embert a dombra, de ha eljutnánk oda idővel, hogy már a nevezés elindulása után betelnének szinte a helyek, az már siker lenne. Szeretném, ha Kecskemét felkerülne egy másik térképre is, annak ellenére, hogy itt nincsenek hegyek. Olyan elképzelésem is van, hogy egy instant túra legyen ebből, tehát bármikor teljesíthető legyen a táv. Be lehet nevezni, teljesíteni, és lehet igazolni, hogy megcsinálta az induló, aki ilyenkor megkapja ugyanúgy a teljesítésért járó ajándékot. Ami már a jövő évi versenyen szinte biztosan bevezetésre kerül, az a váltó futás. Sokan érdeklődtek már emiatt most is, hogy lehet-e ilyen formában nevezni, de most már ebben nem lesz változás, viszont az ötlet jó, így szeretném beépíteni később. Sokakon tapasztalom azt, hogy talán még kicsit félnek ezektől a távoktól, de nekik azt ajánlom, hogy keressenek meg, hétvégente sokszor szervezek közösségi futásokat, amik jó alkalmak arra, hogy megismerjék ezt a közeget. Ilyenkor egymást is húzzuk, segítjük, ez egy jó erőfelmérő és felkészülés lehet ilyen versenyekre – tette hozzá Raffai Lénárd.
Még lehet nevezni
A nevezés létszámkorláthoz van kötve minden távban, így érdemes azonnal megtenni ezt, főleg azért, mert a helyszínen erre már nem lesz lehetőség. A DOMB42X-et szeptember 20-án rendezik a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban, nevezni szeptember 6-ig lehetséges. Nevezni ide kattintva lehetséges! A menetrend a nevezések és a végső létszám függvényében még változhat.
Menetrend
06:00 – kapunyitás
06:00 – 07:45 – rajtcsomag felvétel (összes táv)
08:00 – mikromaraton rajt
08:15 – 09:15 – rajtcsomag felvétel (gyerekfutam, félmaraton, maraton)
09:20 – mikromaraton szintidő vége
09:30 – mini gyerekfutam rajt
09:40 – midi gyerekfutam rajt
09:45 – 10:15 – rajtcsomag felvétel (félmaraton, maraton)
10:00 – mikromaraton + gyerekfutam eredményhirdetés
10:30 – félmaraton + maraton rajt
14:30 – félmaraton szintidő vége
14:45 – félmaraton eredményhirdetés
18:30 – maraton szintidő vége
18:45 – maraton eredményhirdetés
20:00 – kapuzárás
