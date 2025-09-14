Danyi Boti végzi el a kezdőrúgást a KTE és az Újpest kupameccsén

Danyi Boti egy rendkívül pozitív, nyitott, okos és érdeklődő srác, akinek megvannak az álmai, pilóta szeretne lenni, de imád futballozni is, történetét már mi is bemutattuk. Szülei nem sokkal születése előtt tudták azonban meg, hogy esély mutatkozik arra, hogy achondropláziás lesz, ami a törpenövés leggyakoribb fajtája. Születése után a diagnózis valósággá vált, így családja a megoldásokat kereste folyamatosan Boti egészségéért. Meg is találták, azonban ez komoly anyagi terhet ró a családra, amihez segítségre van szükségük.

Danyi Boti és családja a KTE játékosaival és stábtagjaival

Fotó: KTE/kecskemetite.hu

Danyi Boti végzi el a kezdőrúgást is

Boti története az egész várost összefogásra sarkalta, így Kecskeméten mindenki igyekszik segíteni a családnak a rendkívül költséges gyógykezelés összegét előteremteni. A Kecskeméti TE is beállt a sorba, a héten gyűjtést szerveztek a labdarúgók és a stábtagok az öltözőben, amit a szombati edzés után át is adtak Botinak és családjának.

Az utolsó edzésünk zajlott ma az Újpest elleni kupameccs előtt, melyen Danyi Boti és családja is meglátogatott minket, csapatunk pedig átadta az öltözőben összegyűjtött adományunkat. Boti vasárnap is velünk lesz a Széktóiban, hiszen ő végzi el a mérkőzés kezdőrúgását. Ne feledjétek, támogatni ti is tudjátok a családot a büféknél elhelyezett adománygyűjtőkön keresztül a meccsen – írta a KTE Facebook oldalán.

A KTE és az Újpest kupameccse vasárnap 16 óra 15 perckor kezdődik a Széktói Stadionban, és a drukkerek is segíthetik ekkor a családot, hiszen a büféknél adománygyűjtő pontokat állítanak fel.