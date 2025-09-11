Danyi Botiért szerveznek gyűjtést a KTE kupameccsén

Danyi Boti egy rendkívül pozitív, nyitott, okos és érdeklődő srác, akinek megvannak az álmai, pilóta szeretne lenni, de imád futballozni is, történetét már mi is bemutattuk. Szülei nem sokkal születése előtt tudták azonban meg, hogy esély mutatkozik arra, hogy achondropláziás lesz, ami a törpenövés leggyakoribb fajtája. Születése után a diagnózis valósággá vált, így családja a megoldásokat kereste folyamatosan Boti egészségéért. Meg is találták, azonban ez komoly anyagi terhet ró a családra, amihez segítségre van szükségük.

Danyi Boti tele van célokkal is tervekkel

Fotó: Bús Csaba / achív-felvétel

Boti számára létezik egy gyógyszer, amit 2021 augusztusában Európában már bejegyeztek, de a készítmény már több mint 10 éve a piacon van. A gyógyszer 100-120 millió forintba kerül évente. Az injekciós gyógyszer – amit a gyerekek addig kaphatnak, amíg a növekedési zónájuk nyitva van, a fiút tehát körülbelül 16 éves korig – megoldást jelent azokra a problémákra, melyek a törpenövéssel járnak, így a végtagrövidülésre, végtagok görbeségére, a légzéskimaradásokra, a fülproblémákra és a gerincszűkületre.

Danyi Boti gyógykezelését a szurkolók is támogathatják

A Kecskeméti TE is csatlakozik, mely már megkezdte házon belül a saját gyűjtését, de a szurkolókat is bevonnák. Az Újpest elleni kupameccsen minden büfénél el fognak helyezni egy gyűjtő dobozt, melybe a hazai és vendég drukkerek is adakozhatnak a családnak.

Átutalással is folyamatosan lehet támogatni Botit és családját:

Együtt a Kecskeméti Családokért Alapítvány

Számlaszám: 11732002-20410229

Közlemény: Botinak