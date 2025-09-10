40 perce
Újabb futamgyőzelemmel halad a bajnoki cím felé Csuti Zoltán autóversenyző – képekkel
Már csak egy futam van hátra a Swift Cup Europe 2025-ös szezonjából. Csuti Zoltán a Kecskeméten élő, halasi születésű autóversenyző magabiztosan versenyzett a múlt hétvégén is a Brno-i pályán, így az élen állva érkezik majd a Balaton Park pályára.
Csuti Zoltán újabb futamgyőzelmet könyvelhetett el egy bronzérem társaságában a Swift Cup Europe csehországi, Brno-i pályáján. Az izgalmakról, sikerekről örömmel számolt be hírportálunknak.
A Brnó-i pálya közel áll a szívéhez
– Újabb emlékezetes hétvégét zártunk a csehországi Brno ikonikus versenypályáján, ahol egy évvel ezelőtt a bajnoki címet is bebiztosítottuk. A pálya mindig is közel állt hozzám: szimulátoros éveim során rengetegszer köröztem itt, így jól ismertem minden kanyarját, és tudtam, hogy a vonalvezetés kedvezhet a vezetési stílusomnak – mesélte a fiatal tehetség.
– A szabadedzések során hamar kiderült, hogy megvan a tempónk, ám az autó egyensúlyán még volt mit csiszolni. A csapat precíz munkájának köszönhetően azonban az időmérőre összeállt a tökéletes beállítás, amely lehetővé tette, hogy magabiztos fölénnyel szerezzük meg a pole pozíciót. Innen vághattunk neki a hétvége első futamának – tette hozzá.
Csuti Zoltán újra a dobogó tetejére állhatott
– A szombati verseny minden szempontból a szezon egyik csúcspontjának bizonyult. Bár a rajttól a célig az élen autóztam, ez korántsem volt egyszerű feladat: folyamatos nyomás alatt kellett tartanom a koncentrációt, miközben riválisaim centiméterekre követtek.
Látványos, ugyanakkor sportszerű és kemény csata bontakozott ki a pályán, amelynek végén sikerült győzelemmel koronázni a csapat munkáját.
Ez a siker nemcsak a hétvége, hanem a bajnoki küzdelem szempontjából is kiemelt jelentőségű volt – jegyezte meg, majd további eredményeket is elmondta.
A fordított rajtrács is érmet hozott
– A vasárnapi második futamon a fordított rajtrács értelmében a mezőny végéről indultunk.
Tisztában voltunk vele, hogy ez taktikus versenyzést kíván: felesleges kockázatvállalás helyett a pontszerzés és a bajnoki előny megőrzése volt a fő cél.
A heves küzdelmek során az autó ugyan megsérült, ám mindezek ellenére sikerült előreverekednünk magunkat, és a dobogó harmadik fokán zárni a futamot – mesélte tovább a tehetséges autóversenyző.
Zárul az izgalmas szezon
– A brnói hétvége mérlege tehát egy győzelem és egy dobogós helyezés, amely tovább növelte előnyünket a pontversenyben. Már csak egy forduló van hátra a szezonból: három hét múlva a Balaton Parkban, az egyetlen hazai versenyhétvégén csaphatunk össze a bajnoki riválisokkal. Biztos vagyok benne, hogy a magyar közönség előtt különleges, emlékezetes futamok várnak ránk – mondta Csuti Zoltán, aki bízik benne sok hazai szurkoló lesz ott a hazai versenyén.
Csuti Zoltán a Brno-i pályán versenyzettFotók: Beküldött fotó
Elindult a Gyalogbusz program, így segítik a gyerekek biztonságos közlekedését