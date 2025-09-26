1 órája
Hazai közönség előtt lehet újra bajnok Csuti Zoltán autóversenyző
A Swift Cup Europe 2025-ös szezonjának záró fordulójt most hétvégén rendezik meg, ahol a magyar közönségnek is lesz kiért szorítania. Csuti Zoltán címvédőként áll rajthoz, és továbbra is esélyes, hogy újra megnyerje a bajnokságot!
A kiskunhalasi születésű, Kecskeméten élő pilóta tavaly már bajnoki címmel zárta az idényt, idén pedig célja, hogy megvédje trófeáját. Csuti Zoltán bízik benne, hogy minél többen szurkolnak neki a hazai pályán.
Csuti Zoltán bajnokesélyes
A szezonzáró Magyarországon, a Balaton Park Circuit-en zajlik, ahol három futamon dől el, kié lesz a bajnoki cím. – Nagy a nyomás, de a csapatommal idén már számos kihívást leküzdöttünk. Biztos vagyok benne, hogy együtt a maximumot fogjuk nyújtani – mondta Csuti Zoltán autóversenyző.
100 versenyautó sorakozik fel a rajtrácson
De nem csak a Swift Cup Europe hoz izgalmakat: a Laptiming Kupa szezonzáró hétvégéjén több mint 100 versenyautó sorakozik fel a rajtrácson, 6 kategóriában! A programban szerepelnek a GT Cup Series, TCR Eastern Europe, Clio Cup Bohemia futamai, valamint egy látványos endurance-verseny is. Villámgyors GT-k, izgalmas túraautós csaták és rengeteg magyar versenyző gondoskodik arról, hogy a nézők igazán felejthetetlen élménnyel távozzanak.
A paddock is látogatható
Három napnyi pörgős autóverseny a legújabb magyar versenypályán, ahol Csuti Zoltánnak is szoríthatunk! Több mint 100 versenyautó, köztük GT és túraautók láthatók. Sőt bárki testközelből átélheti a versenyhangulatot, a paddock és a lelátók is látogathatók. 12 év alatt a belépés ingyenes felnőtt kísérettel. Ingyenes parkolás a főbejáratnál.
