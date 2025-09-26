Hazai közönség előtt lehet újra bajnok Csuti Zoltán autóversenyző

A kiskunhalasi születésű, Kecskeméten élő pilóta tavaly már bajnoki címmel zárta az idényt, idén pedig célja, hogy megvédje trófeáját. Csuti Zoltán bízik benne, hogy minél többen szurkolnak neki a hazai pályán.

Csuti Zoltán a hétvégén újra bajnok lehet hétvégén

Fotó: Beküldött fotó

Csuti Zoltán bajnokesélyes

A szezonzáró Magyarországon, a Balaton Park Circuit-en zajlik, ahol három futamon dől el, kié lesz a bajnoki cím. – Nagy a nyomás, de a csapatommal idén már számos kihívást leküzdöttünk. Biztos vagyok benne, hogy együtt a maximumot fogjuk nyújtani – mondta Csuti Zoltán autóversenyző.

100 versenyautó sorakozik fel a rajtrácson

De nem csak a Swift Cup Europe hoz izgalmakat: a Laptiming Kupa szezonzáró hétvégéjén több mint 100 versenyautó sorakozik fel a rajtrácson, 6 kategóriában! A programban szerepelnek a GT Cup Series, TCR Eastern Europe, Clio Cup Bohemia futamai, valamint egy látványos endurance-verseny is. Villámgyors GT-k, izgalmas túraautós csaták és rengeteg magyar versenyző gondoskodik arról, hogy a nézők igazán felejthetetlen élménnyel távozzanak.

A paddock is látogatható

Három napnyi pörgős autóverseny a legújabb magyar versenypályán, ahol Csuti Zoltánnak is szoríthatunk! Több mint 100 versenyautó, köztük GT és túraautók láthatók. Sőt bárki testközelből átélheti a versenyhangulatot, a paddock és a lelátók is látogathatók. 12 év alatt a belépés ingyenes felnőtt kísérettel. Ingyenes parkolás a főbejáratnál.