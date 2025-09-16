A Közép csoportban a Csólyospálos II. vezet

A hét közben a vármegyei kupában nagy hőstettet végrehajtó Bócsa vendége a Csólyospálos II. volt. A hazaiak megszerezték ugyan a vezetést Forgó Dániel révén, a Csólyospálos azonban már a 26.percre fordított, majd a második félidő második felében még kétszer betalált, így 4-1-es győzelmet aratott. A Soltvadkert II.-Kiskunmajsa összecsapás volt a hétvége slágere. Az első félidő zárásakor 2-0-ra még a Kiskunmajsa vezetett. A 74. percre megfordított az állást a Vadkert II. A majsai Novák Balázs 3-3-ra módosította az állást, a hazai Tóth Zoránnak a 90. percben szerzett találatára azonban már nem volt válasza a vendégcsapatnak. Kemény meccset vívott a Kasi a Balotaszállással, 0-2-es első félidei eredmény után a Kasi a 65. percre egyenlített, majd Hlavács Istvánnak a 93. percben szerzett góljával a győzelmet is megszerezte. Imponáló győzelemmel mutatkozott be Császártöltésen a Jászszentlászló, 5-0-ás győzelemmel vitték el mind a három pontot. A Jászszentlászló góljainak a kétszeresét, azaz tíz gólt rúgott a Kiskőrös II. Kiskunhalason.

A Csólyospálos vezeti a vármegye III. közép csoportját

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Vármegye III., Közép csoport:

Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Kiskunmajsa FC 4-3, Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Balotaszállási FC 3-2, Kiskunhalasi FC-Kiskőrösi LC II. 0-10, Császártöltési EFSK-Jászszentlászlói SE 0-5, Bócsa-Market Bócsai SE-Csólyospálos II. 1-4.

1. CSÓLYOSPÁLOS II.. 2 2 0 0 8-2 6

2. SOLTVADKERT II. 2 2 0 0 7-3 6

3. KISKUNMAJSA 2 1 0 1 14-4 3

4. KISKŐRÖS II. 2 1 0 1 10-3 3

5. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 1 1 0 0 5-0 3

6. KECEL II. 1 1 0 0 3-1 3

7. BALOTASZÁLLÁS 2 1 0 1 4-4 3

8. KASKANTYÚ 2 1 0 1 4-5 3

9. BÓCSA 2 0 0 2 2-6 0

10. KISKUNHALAS 2 0 0 2 1-14 0

11. CSÁSZÁRTÖLTÉS 2 0 0 2 0-16 0