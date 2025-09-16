szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

25 perce

A Közép csoportban a Csólyospálos II. vezet

Címkék#vármegye III.#Csólyospálos II#Soltvadkerti TE II Vadkert FC#labdarúgás

A hétvégén a 2. fordulót rendezték meg a vármegye három Közép csoportjában. A tabella élén a Csólyospálos II. átvette a vezetést.

Vincze Miklós

A hét közben a vármegyei kupában nagy hőstettet végrehajtó Bócsa vendége a Csólyospálos II. volt. A hazaiak megszerezték ugyan a vezetést Forgó Dániel révén, a Csólyospálos azonban már a 26.percre fordított, majd a második félidő második felében még kétszer betalált, így 4-1-es győzelmet aratott. A Soltvadkert II.-Kiskunmajsa összecsapás volt a hétvége slágere. Az első félidő zárásakor 2-0-ra még a Kiskunmajsa vezetett. A 74. percre megfordított az állást a Vadkert II. A majsai Novák Balázs 3-3-ra módosította az állást, a hazai Tóth Zoránnak a 90. percben szerzett találatára azonban már nem volt válasza a vendégcsapatnak. Kemény meccset vívott a Kasi a Balotaszállással, 0-2-es első félidei eredmény után a Kasi a 65. percre egyenlített, majd Hlavács Istvánnak a 93. percben szerzett góljával a győzelmet is megszerezte. Imponáló győzelemmel mutatkozott be Császártöltésen a Jászszentlászló, 5-0-ás győzelemmel vitték el mind a három pontot. A Jászszentlászló góljainak a kétszeresét, azaz tíz gólt rúgott a Kiskőrös II. Kiskunhalason.

győzött a Csólyospálos, vármegye III. közép csoport,
A Csólyospálos vezeti a vármegye III. közép csoportját
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Vármegye III., Közép csoport:

Soltvadkerti TE II. Vadkert FC-Kiskunmajsa FC 4-3, Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE-Balotaszállási FC 3-2, Kiskunhalasi FC-Kiskőrösi LC II. 0-10, Császártöltési EFSK-Jászszentlászlói SE 0-5, Bócsa-Market Bócsai SE-Csólyospálos II. 1-4.

Vármegye III., Közép csoport

1. CSÓLYOSPÁLOS II.. 2 2 0 0 8-2 6

2. SOLTVADKERT II. 2 2 0 0 7-3 6

3. KISKUNMAJSA 2 1 0 1 14-4 3

4. KISKŐRÖS II. 2 1 0 1 10-3 3

5. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 1 1 0 0 5-0 3

6. KECEL II. 1 1 0 0 3-1 3

7. BALOTASZÁLLÁS 2 1 0 1 4-4 3

8. KASKANTYÚ 2 1 0 1 4-5 3

9. BÓCSA 2 0 0 2 2-6 0

10. KISKUNHALAS 2 0 0 2 1-14 0

11. CSÁSZÁRTÖLTÉS 2 0 0 2 0-16 0

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu