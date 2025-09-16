Kiemelkedő eredményekkel zárta a nyarat a Kiskunfélegyházi Funkcionális Sportegyesület – fotók, videó

Kimagasló eredményeket ért el a Kiskunfélegyházi Funkcionális Sportegyesület az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb CrossFit versenyén, a Lupalooza Magyarországon. A budakalászi Lupa Beach adott otthont a hatodik alkalommal megrendezett eseménynek, ahol 160 csapat versengett egymással – köztük hazánk legjobbjai is.

Langó Judit és Vidéki Zsófia a dobogó legfelső fokán a budakalászi crossfit országos versenyen

Fotó: Vajda Piroska

A CrossFit egyre népszerűbb hazánkban

Az Amerikából indult funkcionális fitnesz – közismertebb nevén CrossFit – hazánkban is egyre népszerűbb. A Lupalooza iránti évről évre növekvő érdeklődés is ezt bizonyítja. Ez a sportág az atlétika, súlyemelés, evezés, úszás és torna elemeit ötvözi, célja pedig az, hogy rövid idő alatt a lehető legnagyobb teljesítményt és állóképességet érje el a sportoló.

Öt csapat képviselte Félegyházát a Lupaloozán

Idén öt páros képviselte a Kiskunfélegyházi Funkcionális Sportegyesületet a Lupaloozán. A versenyzőknek három, egyre nehezedő kihívást kellett teljesíteniük. A legkeményebb ezek közül egy csaknem egyórás, komplex tesztfeladatsor volt. A feladatok végrehajtását nagyban nehezítette, hogy a tűző napon, homokban vagy éppen vízben gázolva kellett végrehajtani, ami jócskán eltér az edzőtermi körülményektől. A feladatokat sok esetben szinkronban kellett teljesíteni, ami külön nehezítést jelentett a párosok számára – mondta Nagy Viktor, az egyesület edzője.

Aranyérem, dobogóközeli helyezések és tapasztalatszerzés

A Langó Judit–Vidéki Zsófia páros harmadik alkalommal vett részt a Lupaloozán, idén pedig kategóriájukban megszerezték az első helyet.

– Judit és Zsófia tökéletes összhangban versenyeztek, jól kiegészítik egymást, pontosan tudják, kinek mi az erőssége. Eredményük azt mutatja, hogy nemcsak erő és gyorsaság, de jó stratégia is kell a győzelemhez – emelte ki Nagy Viktor, aki Kocsis Lászlóval együtt maga is versenyzett. Ők ugyan pontazonossággal zártak a bronzérmesekkel, de a részeredmények alapján negyedikek lettek. Ez különösen szép teljesítmény, figyelembe véve, hogy Viktor nemrég bokasérülést szenvedett.

A Gulyás Gergely–Torma Tamás páros szintén rutinos versenyzőként a negyedik helyen végzett, ami jól tükrözi stabil felkészültségüket.