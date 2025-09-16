3 órája
Kiemelkedő eredményekkel zárta a nyarat a Kiskunfélegyházi Funkcionális Sportegyesület – fotók, videó
Újabb elismerésre méltó eredményeket ért el a mindössze négy éve alakult Kiskunfélegyházi Funkcionális Sportegyesület. A fiatal, ám annál lendületesebb csapat versenyzői két rangos crossfit országos megmérettetésen is kiválóan szerepeltek. Az eredményekről és a sportág hazai helyzetéről Nagy Viktor edző számolt be.
Kimagasló eredményeket ért el a Kiskunfélegyházi Funkcionális Sportegyesület az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb CrossFit versenyén, a Lupalooza Magyarországon. A budakalászi Lupa Beach adott otthont a hatodik alkalommal megrendezett eseménynek, ahol 160 csapat versengett egymással – köztük hazánk legjobbjai is.
A CrossFit egyre népszerűbb hazánkban
Az Amerikából indult funkcionális fitnesz – közismertebb nevén CrossFit – hazánkban is egyre népszerűbb. A Lupalooza iránti évről évre növekvő érdeklődés is ezt bizonyítja. Ez a sportág az atlétika, súlyemelés, evezés, úszás és torna elemeit ötvözi, célja pedig az, hogy rövid idő alatt a lehető legnagyobb teljesítményt és állóképességet érje el a sportoló.
Öt csapat képviselte Félegyházát a Lupaloozán
Idén öt páros képviselte a Kiskunfélegyházi Funkcionális Sportegyesületet a Lupaloozán. A versenyzőknek három, egyre nehezedő kihívást kellett teljesíteniük. A legkeményebb ezek közül egy csaknem egyórás, komplex tesztfeladatsor volt. A feladatok végrehajtását nagyban nehezítette, hogy a tűző napon, homokban vagy éppen vízben gázolva kellett végrehajtani, ami jócskán eltér az edzőtermi körülményektől. A feladatokat sok esetben szinkronban kellett teljesíteni, ami külön nehezítést jelentett a párosok számára – mondta Nagy Viktor, az egyesület edzője.
Aranyérem, dobogóközeli helyezések és tapasztalatszerzés
A Langó Judit–Vidéki Zsófia páros harmadik alkalommal vett részt a Lupaloozán, idén pedig kategóriájukban megszerezték az első helyet.
– Judit és Zsófia tökéletes összhangban versenyeztek, jól kiegészítik egymást, pontosan tudják, kinek mi az erőssége. Eredményük azt mutatja, hogy nemcsak erő és gyorsaság, de jó stratégia is kell a győzelemhez – emelte ki Nagy Viktor, aki Kocsis Lászlóval együtt maga is versenyzett. Ők ugyan pontazonossággal zártak a bronzérmesekkel, de a részeredmények alapján negyedikek lettek. Ez különösen szép teljesítmény, figyelembe véve, hogy Viktor nemrég bokasérülést szenvedett.
A Gulyás Gergely–Torma Tamás páros szintén rutinos versenyzőként a negyedik helyen végzett, ami jól tükrözi stabil felkészültségüket.
A Dobronyi József–Szemerédi Ákos duó újoncként a 29. helyet szerezte meg. Mindketten kezdő versenyzőnek számítanak, így számukra elsősorban a tapasztalatszerzés volt a cél.
A Bartos István–Tölegyesi Attila páros már rutinosabb versenyzők közé tartoznak, ám a verseny első és legnehezebb feladatában István egyik karja megsérült, így a 33. helyen zárták a férfi open kategóriát. Helytállásuk annak fényében, hogy a versenyen nem volt korosztályos bontás, még nagyobb elismerést érdemel. Több mint 50 évesen fiatalokat megszégyenítő kitartással küzdöttek.
Sikeresek a Kiskunfélegyházi Funkcionális Sportegyesület tagjaiFotók: Vajda Piroska
Zalaegerszegen is dobogóra álltak a félegyháziak
A nyár végén Zalaegerszegen megrendezett Hungarian Cross Games versenyen hét sportoló képviselte a Kiskunfélegyházi Funkcionális Sportegyesületet. A megmérettetésen változatos feladatok várták a résztvevőket: evezés, felhúzás, kettlebell-lengetés, szakítás váltott kézzel, ugrókötelezés – mindezt meghatározott idő alatt, minél több ismétléssel.
A félegyházi sportolók itt is kiválóan helyt álltak, eredményeik jól mutatják az edzések hatékonyságát:
Nagy Bianka a 15–19 éves korcsoportban életének harmadik versenyét győzelemmel zárta.
Czakóné Erika a 40–49-es korcsoportban második versenyén ezüstérmet szerzett, míg lánya, Czakó Kata 15–19-es korcsoportban szintén második helyezett lett.
Dobronyi József a 20–29-es korcsoportban élete első versenyét ezüstéremmel zárta, míg Szemerédi Ákos (20–29 évesek) 4., Posszert Gyula (40–49 évesek) 6., Gál Miklós (30–39), aki mindössze fél éve kezdett el edzeni az egyesületnél 8. helyezett lett.
A sportág fejlődése is új távlatokat nyit
Nagy Viktor edző elégedetten nyilatkozott a sportolók teljesítményéről, külön kiemelve, hogy a kezdő és a rutinos versenyzők egyaránt kihozták magukból a legtöbbet. Emellett örömhírt is megosztott. Elmondta, a funkcionális fitnesz sportág hivatalosan is megkapta az Országos Sportági Szakszövetségi státuszt, ami óriási lépés a hazai közösség számára. Ennek köszönhetően a Magyar Funkcionális Fitnesz Sportági Szövetség (HUNF3) még több versenylehetőséget kínálhat a sportág szerelmeseinek.