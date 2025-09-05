Ismét Breszkó Andrásra emlékeznek

Breszkó András, a Kecskeméti RC sportvezetője több bajnoki címnek és kupagyőzelemnek, rengeteg különböző színű éremnek volt részese, több pozícióban is segítette az együttesnél zajló munkát az évek során. Fájóan korán, 64 évesen hunyt el 2022-ben, de már akkor biztossá vált, hogy emlékét méltó módon ápolni szeretnék a kecskeméti röplabda szerelmesei.

Csapatkép a tavalyi Breszkó András Emléktornáról

Fotó: KESI facebook

Breszkó Andrásra kétnapos tornával emlékeznek

Szeptemberben immáron harmadik alkalommal kerül sor a nevét viselő tornára, mely rendhagyó módon ezúttal nem Kecskeméten, hanem Lakiteleken kerül megrendezésre a Hungarikum Ligetben most hétvégén. Az kétnapos tornán U17-es férfi és leány korosztályban írnak ki versenyt, szombaton a leány, vasárnap a fiú együttesek csapnak össze. A rendező Kecskeméti Sportiskola csapatai mellett a leány szakágban a Szolnok, a Szeged és a Delta RSE alkotja a mezőnyt, míg a fiúknál a Szeged és a Szolnok mellett a MAFC lesz ott. Tavaly a KESI a leány tornát megnyerte, igaz, akkor más korosztályokban rendezték meg az eseményt.