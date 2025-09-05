szeptember 5., péntek

Röplabda

1 órája

Ismét Breszkó Andrásra emlékeznek

Kecskeméti RC u17 Breszkó András Emléktorna röplabda

Harmadik alkalommal emlékeznek idén a Kecskeméti RC korábbi legendás szakemberére. A Breszkó András Emléktornának idén a lakiteleki Hungarikum Liget ad otthont.

Nyitray András

Breszkó András, a Kecskeméti RC sportvezetője több bajnoki címnek és kupagyőzelemnek, rengeteg különböző színű éremnek volt részese, több pozícióban is segítette az együttesnél zajló munkát az évek során. Fájóan korán, 64 évesen hunyt el 2022-ben, de már akkor biztossá vált, hogy emlékét méltó módon ápolni szeretnék a kecskeméti röplabda szerelmesei. 

Csapatkép a tavalyi Breszkó András Emléktornáról
Csapatkép a tavalyi Breszkó András Emléktornáról
Fotó: KESI facebook

Breszkó Andrásra kétnapos tornával emlékeznek 

Szeptemberben immáron harmadik alkalommal kerül sor a nevét viselő tornára, mely rendhagyó módon ezúttal nem Kecskeméten, hanem Lakiteleken kerül megrendezésre a Hungarikum Ligetben most hétvégén. Az kétnapos tornán U17-es férfi és leány korosztályban írnak ki versenyt, szombaton a leány, vasárnap a fiú együttesek csapnak össze. A rendező Kecskeméti Sportiskola csapatai mellett a leány szakágban a Szolnok, a Szeged és a Delta RSE alkotja a mezőnyt, míg a fiúknál a Szeged és a Szolnok mellett a MAFC lesz ott. Tavaly a KESI a leány tornát megnyerte, igaz, akkor más korosztályokban rendezték meg az eseményt. 

A torna programja
A torna programja

 

 

