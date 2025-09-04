szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Büszke édesapa

1 órája

Alig 6 éves, de máris címerest visel a korábbi KTE-kedvenc tündéri kisfia – fotó

Címkék#Botka Endre#kisfia#Ferencváros#KTE

Megható fotót tett közzé a KTE korábbi játékosa. Botka Endre képén kisfia látható, aki immáron úszóként tagja az FTC-nek.

Botka Endre két periódusban, közel tíz év eltéréssel, összesen egy évet töltött a KTE színeiben. Fiatalon a Honvéd kölcsönjátékosaként, majd idén tavasszal már válogatott labdarúgóként. A Kecskeméti TE egykori játékosa alapvetően a Ferencvároshoz kötődik, nem meglepő módon kisfia is a zöld-fehérek kötelékében kezdett el úszni, amiről most egy fotós bejegyzésben is megemlékezett a büszke édesapa Facebook-oldalán.  

Botka Endre kisfia mezben
Máris mezt visel a korábbi KTE-kedvenc, Botka Endre kisfia
Forrás: Botka Endre Facebook-oldala

Botka Endre jelenleg is a Ferencváros játékosa, mely az Európa Ligában lesz érdekelt az őszi idényben, igaz, Botka neve nem szerepelt a zöld-fehérek főtáblás keretében, így a hazai sorozatokban kaphat több bizalmat. 

Botka Endre imádja az apaságot

Korábban Botka Endre megható vallomást tett. A labdarúgó elmondása szerint mióta édesapává vált, teljesen új szakasz kezdődött az életében.

„Álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen nagyszerű érzés édesapának lenni. Fantasztikus, mennyi pluszenergiát ad a kisfiam” – mondta a játékos, aki párjával, Szandrával neveli első gyermekét, ifjabbik Endrét, írta meg a sportal.hu.

Botka elárulta, már a várandósság idején is érezte, hogy kisfia születik.

„Az első pillanattól fogva tudtam, hogy fiam lesz. Szandra terhessége elején, amikor a barátokkal beszélgettünk a babáról, mindig magabiztosan mondtam, hogy a kis Endrét hordja a szíve alatt” – mesélte.

 

 

