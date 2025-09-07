szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Bolgár Botond a szerbek ellen is játszott a válogatottban

Címkék#Bolgár Botond#Kemenes Szabolcs#Szerbia#labdarúgás

A magyar U19-es válogatott lejátszotta második mérkőzését a Szerbiában zajló Vilotic emléktornán. A nemzeti csapat ezúttal szoros csatában maradt alul Szerbiával szemben, Bolgár Botond csereként kapott szerepet.

Nyitray András

A Kecskeméti TE játékosa, Bolgár Botond a portugálok elleni 3-1-es vereség alkalmával a kezdőben kapott helyet, nem volt azonban meglepő, hogy Kemenes Szabolcs a felkészülési tornán szeretne kísérletezni, mindenkinek lehetőséget adni, így Bolgár helyett is más kezdett ezúttal. 

Bolgár Botond ezúttal csere volt
Bolgár Botond ezúttal csere volt
Fotó: mlsz.hu

Bolgár Botond csere volt

Az mlsz.hu beszámolója szerint a találkozó első periódusában többet birtokolta a labdát a magyar válogatott, egy gyors akció végén mégis a szerbek szereztek a vezetést. Sokáig azonban nem volt előnyben a hazai együttes, Kugyela Zalán a 16. percben egy szép csel után a jobb alsó sarokba lőtt. A második felvonás ismét szerb góllal indult, a 49. percben egy távoli lövésből Kosztics szerezte meg újra a vezetést a hazaiaknak. A hátrányba kerülő korosztályos válogatott nagy erőket mozgósított az egyenlítésért, inkább a szerbek térfelén zajlott a játék, megvoltak a lehetőségek is, de mivel ezek kimaradtak, a 89. percben Rankovics lezárta a találkozót. Bolgár Botond az 59. percben lépett pályára. 

A magyar U19-es válogatott kedden Montenegró ellen lép pályára a torna zárásaként. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu