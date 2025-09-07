Bolgár Botond a szerbek ellen is játszott a válogatottban

A Kecskeméti TE játékosa, Bolgár Botond a portugálok elleni 3-1-es vereség alkalmával a kezdőben kapott helyet, nem volt azonban meglepő, hogy Kemenes Szabolcs a felkészülési tornán szeretne kísérletezni, mindenkinek lehetőséget adni, így Bolgár helyett is más kezdett ezúttal.

Bolgár Botond ezúttal csere volt

Fotó: mlsz.hu

Az mlsz.hu beszámolója szerint a találkozó első periódusában többet birtokolta a labdát a magyar válogatott, egy gyors akció végén mégis a szerbek szereztek a vezetést. Sokáig azonban nem volt előnyben a hazai együttes, Kugyela Zalán a 16. percben egy szép csel után a jobb alsó sarokba lőtt. A második felvonás ismét szerb góllal indult, a 49. percben egy távoli lövésből Kosztics szerezte meg újra a vezetést a hazaiaknak. A hátrányba kerülő korosztályos válogatott nagy erőket mozgósított az egyenlítésért, inkább a szerbek térfelén zajlott a játék, megvoltak a lehetőségek is, de mivel ezek kimaradtak, a 89. percben Rankovics lezárta a találkozót. Bolgár Botond az 59. percben lépett pályára.

A magyar U19-es válogatott kedden Montenegró ellen lép pályára a torna zárásaként.