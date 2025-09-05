A Kecskeméti TE ifjonca Portugália ellen kezdett a válogatottban

Bolgár Botond nyáron lett a Kecskeméti TE játékosa, kölcsönbe érkezett a Ferencvárostól, azóta egy kivétellel mindig a kezdőcsapat tagja volt. Kemenes Szabolcs együttese a novemberi, hazai rendezésű Eb-selejtezőkre készül már, ennek jegyében szeptemberben Szerbiában vesz részt a Stevan Vilotic Emléktornán.

Bolgár Botond (3-as mezben) kezdett Portugália ellen

Fotó: mlsz.hu

Bolgár Botond kezdett

Az első meccsét Portugália ellen vívta Zentán a válogatott, és az MLSZ beszámolója szerint 3–1-es vereséget szenvedett. A portugál csapat ezúttal is bizonyította, hogy a legjobbak közé tartozik, erős, nagy iramot diktáló riválisnak bizonyult, a félidő zárásaként Goncalves szerezte meg a vezetést a portugáloknak, aki az 59. percben megduplázta az előnyt. A 2024-ben U17-es Eb-t nyerő riválist a hajrában sikerült megszorítani, Somogyi szépített, ám a hosszabbításban Vidigal lezárta a találkozót. Bolgár Botond kezdőként lépett pályára, az 56. percben cserélte le Kemenes Szabolcs szövetségi edző.

A további program:

09.06. (szombat): Szerbia–Magyarország (Szabadka), 17:00

09.09. (kedd): Magyarország–Montenegró (Topolya), 15:00