Labdarúgás

1 órája

A Kecskeméti TE ifjonca Portugália ellen kezdett a válogatottban

Címkék#u19#Kecskeméti TE#MLSZ#labdarúgás#Magyarország

A Kecskeméti TE is ad játékost a magyar nemzeti válogatottnak a szünetben. Bolgár Botond az U19-es korosztályban bizonyíthat egy szerbiai tornán, melyen rögtön kezdett is a portugálok elleni nyitómeccsen.

Nyitray András

Bolgár Botond nyáron lett a Kecskeméti TE játékosa, kölcsönbe érkezett a Ferencvárostól, azóta egy kivétellel mindig a kezdőcsapat tagja volt. Kemenes Szabolcs együttese a novemberi, hazai rendezésű Eb-selejtezőkre készül már, ennek jegyében szeptemberben Szerbiában vesz részt a Stevan Vilotic Emléktornán. 

Bolgár Botond (3-as mezben)
Bolgár Botond (3-as mezben) kezdett Portugália ellen
Fotó: mlsz.hu

Bolgár Botond kezdett 

Az első meccsét Portugália ellen vívta Zentán a válogatott, és az MLSZ beszámolója szerint 3–1-es vereséget szenvedett. A portugál csapat ezúttal is bizonyította, hogy a legjobbak közé tartozik, erős, nagy iramot diktáló riválisnak bizonyult, a félidő zárásaként Goncalves szerezte meg a vezetést a portugáloknak, aki az 59. percben megduplázta az előnyt. A 2024-ben U17-es Eb-t nyerő riválist a hajrában sikerült megszorítani, Somogyi szépített, ám a hosszabbításban Vidigal lezárta a találkozót. Bolgár Botond kezdőként lépett pályára, az 56. percben cserélte le Kemenes Szabolcs szövetségi edző. 

A további program:

09.06. (szombat): Szerbia–Magyarország (Szabadka), 17:00

09.09. (kedd): Magyarország–Montenegró (Topolya), 15:00

 

 

 

