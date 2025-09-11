Továbblépett a Bócsa, a Kelebia, a Kunszállás és a Pálmonostora

Nagy bravúrt ért el a kupában a Bócsa, a Kelebia, a Kunszállás és a Pálmonostora, mind a négy gárda nálánál magasabb osztályban szereplő csapatot búcsúztatott, a Bócsa és a Pálmonostora nálánál két osztállyal magasabban szereplőt. A vármegye hármas Bócsa-Market Bócsai SE a vármegye egyes Kiskunfélegyházát látta vendégül. Kanyó János góljával a 19. percben megszerezte a vezetést a Félegyháza, Fábián Dániel a 60. percben egyenlített. Újabb gól nem esett, a büntetőpárbajt a Bócsa csapata nyerte 4-3 arányban, hogy aztán hatalmas ünneplés vegye kezdetét.

A Kunszállás csapata a bravúros kupasiker után.

Fotó: Vinczéné Szarka Beáta

A vármegye kettes Kunszállás a vármegyei első osztályú SC Hírös-Épet fogadta. A hazaiak szerezték meg a vezetést Fekete Dávid révén, az SC Hírös-Ép Fekete András és Bessenyei Rajmond találataival a 26. percre fordított. A második játékrészben aztán Kiss Szabolcs három perc alatt megfordította az állást, 3-2-re győzött a Kunszállás.

A vármegye kettes Mélykút csapatát győzte le a Kelebia, méghozzá meggyőző, 5-1 arányban. Huber Valentin, Nyári Alvin, Milasin Miroslav, Kátai István és Gilicze Lajos szállították az első 80 percben szépen egyenletesen elosztva a hazai gólokat, a Mélykút becsületgólját Figura Ákos szerezte a 88. percben.

A nyáron megerősödött, vármegye hármas Pálmonostora a vármegyei első osztályú Soltvadkertet láttat vendégül. A hazai Szabó Attila góljára Gszelmann Tamás és Bányai Máté válaszolt. A második játékrészben Szabó Attila egyenlített. A 65. percben újra a vendégek vezettek Kecskeméti Dávid eredményességének köszönhetően, a 75. percben Horváth Zalán újra egyenlített, így alakult ki a 3-3-as végeredmény. A büntetőpárbajt a hazaiak 5-4-re nyerték.

Nem sokon múlott a vaskúti bravúr. A Bácska SE Vaskút a rendes játékidőben 0-0-ára végzett a vármegye egyes Bácsalmással, ám a büntetőket a vendégek rúgták jobban. Persze a hazaiak sem rúgták rosszul, hiszen 6-7 arányban dőlt el az almásiak javára a büntetőpárbajban.

Nagy meccsnek ígérkezett és az is lett a tavaly a vármegye kettő Déli csoportjában bajnok Nemesnádudvar és az ugyanott bronzérmes Dunagyöngye SK összecsapása. A mérkőzést a vendégek nyerték 3-2-re.