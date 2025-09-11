szeptember 11., csütörtök

Labdarúgás

Továbblépett a Bócsa, a Kelebia, a Kunszállás és a Pálmonostora

Címkék#vármegyei kupa#vármegyei kupamérkőzés#labdarúgás

Szerdán rendezték meg a Bács-Kiskun vármegyei kupa második fordulóját. Jónéhány mérkőzés elmaradt, több helyen érvényesült a papírforma, bombameglepetést szállított a Bócsa, a Kunszállás és a Pálmonostora.

Vincze Miklós

Nagy bravúrt ért el a kupában a Bócsa, a Kelebia, a Kunszállás és a Pálmonostora, mind a négy gárda nálánál magasabb osztályban szereplő csapatot búcsúztatott, a Bócsa és a Pálmonostora nálánál két osztállyal magasabban szereplőt. A vármegye hármas Bócsa-Market Bócsai SE a vármegye egyes Kiskunfélegyházát látta vendégül. Kanyó János góljával a 19. percben megszerezte a vezetést a Félegyháza, Fábián Dániel a 60. percben egyenlített. Újabb gól nem esett, a büntetőpárbajt a Bócsa csapata nyerte 4-3 arányban, hogy aztán hatalmas ünneplés vegye kezdetét. 

kupasiker, vármegyei kupa forduló,
A Kunszállás csapata a bravúros kupasiker után.
Fotó: Vinczéné Szarka Beáta

A vármegye kettes Kunszállás a vármegyei első osztályú SC Hírös-Épet fogadta. A hazaiak szerezték meg a vezetést Fekete Dávid révén, az SC Hírös-Ép Fekete András és Bessenyei Rajmond találataival a 26. percre fordított. A második játékrészben aztán Kiss Szabolcs három perc alatt megfordította az állást, 3-2-re győzött a Kunszállás.

A vármegye kettes Mélykút csapatát győzte le a Kelebia, méghozzá meggyőző, 5-1 arányban. Huber Valentin, Nyári Alvin, Milasin Miroslav, Kátai István és Gilicze Lajos szállították az első 80 percben szépen egyenletesen elosztva a hazai gólokat, a Mélykút becsületgólját Figura Ákos szerezte a 88. percben.

A nyáron megerősödött, vármegye hármas Pálmonostora a vármegyei első osztályú Soltvadkertet láttat vendégül. A hazai Szabó Attila góljára Gszelmann Tamás és Bányai Máté válaszolt. A második játékrészben Szabó Attila egyenlített. A 65. percben újra a vendégek vezettek Kecskeméti Dávid eredményességének köszönhetően, a 75. percben Horváth Zalán újra egyenlített, így alakult ki a 3-3-as végeredmény. A büntetőpárbajt a hazaiak 5-4-re nyerték. 

Nem sokon múlott a vaskúti bravúr. A Bácska SE Vaskút a rendes játékidőben 0-0-ára végzett a vármegye egyes Bácsalmással, ám a büntetőket a vendégek rúgták jobban. Persze a hazaiak sem rúgták rosszul, hiszen 6-7 arányban dőlt el az almásiak javára a büntetőpárbajban.

Nagy meccsnek ígérkezett és az is lett a tavaly a vármegye kettő Déli csoportjában bajnok Nemesnádudvar és az ugyanott bronzérmes Dunagyöngye SK összecsapása. A mérkőzést a vendégek nyerték 3-2-re.

A második fordulóban hét mérkőzés maradt el. Ezeket a találkozókat 3-0-ás végeredménnyel a másik fél javára írta az MLSZ Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatósága. Hat esetben az alsóbb osztályú hazai gárda nem tudott kiállni, egy esetben, a Gara-Kunbaja párosításnál a vendégek nem tudták vállalni, hogy kiálljanak szerdán.

A vármegyei kupa 2. fordulójának az eredménysora:

Miklósi GYFE (II.)-Harta SE (I.) 0-4, Solti FC (III.)-Akasztó FC (II.) 1-6, Izsáki Építő SE (III.)-Dunavecsei SE (III.) 6-1, Kunszállás SE (II.)-SC Hírös-Ép (I.) 3-2, , Pálmonostora SE (III.)-Soltvadkerti TE Soltút (I.) 3-3, büntetőkkel 5-4, Bócsa-Market Bócsai SE (III.)-Kiskunfélegyháza (I.) 1-1, büntetőkkel 4-3, Hajós FC (III.)-Anda Kalocsa FC (I.) 0-14, Uszód KSE (III.)-Kiskőrösi LC (I.) 0-10, Dusnok KSE (II.)-Kecel FC (I.) 1-4, Dunaszentbenedek (III.)-Dunapataji KSE (III.) 1-7, BSE Vaskút (II.)-Bácsalmási PVSE (I.) 0-0, büntetőkkel: 6-7, Érsekcsanádi KSKE (III.)-Bajai LC (I.) 2-9, Nemesnádudvari KSE (II.)-Dunagyöngye SK (II.) 2-3, Madarasi SE (III.)-Csólyospálos (I.) 0-5, Kelebia SE (III.)-Mélykúti SE (II.) 5-1, Erőnyerő: Hercegszántói FC (III.).

Ezek a mérkőzések már biztosan elmaradnak:

Ladánybenei LC (III.)-Kecskeméti LC (I.) 0-3, Ballószögi FK (III.)-Lajosmizsei VLC (I.) 0-3, Kerekegyházi SE (II.)-Lakiteleki TE (II.) 3-0, Nyárlőrinci LSC (II.)-Katonatelepi SE (III.) 0-3, Kunság Baromfi-Kaskantyúi FSE (III.)-Kunfehértó (II.) 0-3, Garai KSE (III.)-Kunbajai SE (I.) 3-0, Felsőszentiváni SK (III.)-Jánoshalmi SE (I.) 0-3. 

 

