Labdarúgás

2 órája

Megszületett a hőn áhított bócsai bravúr

A szerdai vármegyei kupanap egyik nagy bravúrját a vármegyei harmadosztályban szereplő Bócsa Market-Bócsa SE érte el azzal, hogy 1-1-es rendes játékidőben elért eredmény után büntetőrúgásokkal legyőzte a vármegye egyes Kiskunfélegyházát és továbbjutott. A mérkőzésről a csapat játékos-edzőjét, Péter-Szabó Zsoltot kérdeztük.

Vincze Miklós

– Bizonyára nem fut ki úgy csapat a pályára kupameccsen, hogy bárki is legyen az ellenfél, ne a továbbjutás legyen a célja. A Kiskunfélegyháza ugyanakkor túlságosan nagy falatnak tűnt. Úgy fogalmaznám a kérdésemet, hogy előzőleg hány százalék esélyt adtál a saját csapatodnak arra, hogy sikerül továbbjutni? 

bócsai bravúr, vármegyei kupa,
A Bócsa gárdája a nyár elején a bronzérmét ünnepli
Fotó: Vincze Miklós / archív felvétel

– Nem foglalkoztam én így százalékok tekintetében a dologgal. A kupameccs az kupameccs, az ember odateszi magát, ahogy bírja. És ezzel nem csak én vagyok így, az egész társaság hozzáállása kiváló volt már a meccset megelőzően is. Nagyon vártuk ezt a kupameccset, szerencsére a keret nagy része el is tudott jönni. Azt tudtuk, hogy nem sok esélyünk van a továbbjutásra, de hihetetlen nagy motivációt adott - személy szerint nekem is nagy álmom volt -, hogy egyszer sikerüljön egy komolyabb szintű csapat ellen is továbbjutni, ami tegnap annyi év után végre sikerült. Ráadásul nem is akárhogyan. Az első fél óra teljesen a Kiskunfélegyházáról szólt, túlnyomórészt ők birtokolták a labdát, remekül és gyorsan járatták. Mi olyan jó félóra elteltével kezdtünk éledezni, egyre több helyzetet és egyre nagyobb ziccereket tudtunk kialakítani, és aztán a második félidőben egy szöglet után Fábián Dániel fejese után végre góllá is érett az egyik helyzetünk. Ez után is több alkalommal eldönthettük volna a mérkőzést, de maradt az 1-1-es eredmény.

– Tavaly a Fülöpszállás ellen, hazai pályán büntetőkkel estetek ki egy olyan párharcban, amelyben megérdemelten jutott tovább a Fülöp, de amelyet még a rendes játékidőben eldönthetettetek volna a magatok javára. Mit éreztél a büntetőrúgások előtt? Elszánt volt a társaság? Látott esélyt a győzelemre? 

– Egy ilyen kiélezett helyzetben szerencsére ilyennel nem is volt időnk foglalkozni. A lefújás után hamarosan jöttek a büntetők. A kapusunk, Csernák Gábor hihetetlenül sokat tett a sikerért, valósággal parádézott a kapuban, három 11-est is kivédett.

– Abban a pillanatban, amikor Forgó Dániel belőtte a bócsai továbbjutást jelentő büntetőt, szinte fénysebességgel sprintelt a félpályáról az egész csapat, hogy megölelje a döntő gól szerzőjét. 

– Csodálatos élmény és felejthetetlen volt látni a srácokat, hogy mennyire örülnek ennek a szép sikernek, amit közösen, nagy munkával elértünk. Az ilyen pillanatokért érdemes beletenni a sok munkát. Mérhetetlenül büszke vagyok a csapatra.

 

