Birkózás

2 órája

Szép sikerek a női birkózó diákolimpián

Címkék#Női Diákolimpiai Bajnokság#Kiskunfélegyházi BSE#siker#Bárány-Almási Bianka#birkózás

Bárány-Almási Bianka ismét felállhatott a dobogó tetejére. A Női Diákolimpiai birkózó versenyzői ismét szép sikereket értek el.

Szentirmay Tamás

Az elmúlt hétvégén két országos bajnokságon is megmérettették magukat a Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület tagjai.

Birkózó diákok csoportképe.
A női diákolimpia birkózó résztvevői
Forrás: Szentirmay Tamás

Szombaton Miskolcon rendezték az idei Női Diákolimpiai Bajnokság küzdelmeit, ahol a Kiskunfélegyházi BSE versenyzői ezúttal is remekül szerepeltek.

Birkózó sikerek:

Az ebben az évben sikert sikerre halmozó Bárány-Almási Bianka ismét felállhatott a dobogó tetejére. Bianka, a Budapest Baptista Gimnázium, Technikum és Sportiskola tanulója azt a bravúrt hajtotta végre, hogy öt alkalommal indulhatott diákolimpián és mindig aranyérmet szerzett. A Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Kollégium tanulója, Nagy Nóra ezüstérmet szerzett. A Platán Általános Iskola diákjai is jeleskedtek: Dobák Luca a második, Rácz Boglárka pedig a harmadik helyet szerezte meg.

Vasárnap az U23-as Kötöttfogású Magyar Bajnokságon, a még csak alig 18 éves Bátyai Dorián ötödik lett.

