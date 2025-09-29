Szép sikerek a női birkózó diákolimpián

Az elmúlt hétvégén két országos bajnokságon is megmérettették magukat a Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület tagjai.

A női diákolimpia birkózó résztvevői

Forrás: Szentirmay Tamás

Szombaton Miskolcon rendezték az idei Női Diákolimpiai Bajnokság küzdelmeit, ahol a Kiskunfélegyházi BSE versenyzői ezúttal is remekül szerepeltek.

Birkózó sikerek:

Az ebben az évben sikert sikerre halmozó Bárány-Almási Bianka ismét felállhatott a dobogó tetejére. Bianka, a Budapest Baptista Gimnázium, Technikum és Sportiskola tanulója azt a bravúrt hajtotta végre, hogy öt alkalommal indulhatott diákolimpián és mindig aranyérmet szerzett. A Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Kollégium tanulója, Nagy Nóra ezüstérmet szerzett. A Platán Általános Iskola diákjai is jeleskedtek: Dobák Luca a második, Rácz Boglárka pedig a harmadik helyet szerezte meg.

Vasárnap az U23-as Kötöttfogású Magyar Bajnokságon, a még csak alig 18 éves Bátyai Dorián ötödik lett.